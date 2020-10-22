中國人民大學教授金燦榮於2016年7月底在廣州的一場演講中表示，台灣的消息都是垃圾消息，是一種獨特的「信息封閉」，並說「只要在台灣待一個月，人肯定會變傻」。台灣《自由時報》當年8月底知悉後報道，並下標指「強國學者批台灣信息封閉」，隨即迅速在台灣網絡流傳，多數「鄉民」將金燦榮的批評引為笑談，認為大陸高築「防火長城」管控網絡，限制人民言論，不能「妄議中央」，才是真正的封閉，稱金燦榮的言論是「傻子說人傻，乖乖待在牆內不要出來」。

不過，只要回過頭去找金燦榮演講的內容，就可以知道他要批評的是台灣的媒體。金燦榮在演說中指出，「（台灣）媒體雖自由，卻充滿垃圾訊息，重大的事件如金融危機、社會改革等，大眾反而不會知道」、「通過餵食垃圾訊息，民眾將沒有空間、時間來接受有價值的信息」，他並以曾在台灣停留一個月時間的「親身經歷」，指稱台灣的「新聞自由」排名位居亞洲前茅，「但只要生活一禮拜，就會知道台灣人民都是傻子」。

中國人民大學教授金燦榮曾批評台灣媒體報道「都是垃圾消息」，是「獨特的信息封閉」。（多維新聞）

金燦榮評「台灣人都是傻子」，固然與他身為大陸知識菁英的優越感、演說場合及面對的群眾有關，但他點出台媒徒有「新聞自由」卻選擇報道「垃圾訊息」也是不爭的事實。實際上他以「獨特的信息封閉」字詞形容，與2014年2月知名美國政論期刊《外交政策》（Foreign Policy）刊登專文，以「濫用自由、媚俗、垃圾」等字詞批判台媒「把閲聽大眾當以成殭屍」、以 「腦殘式新聞疲勞轟炸」相較，金燦榮的用詞已相當有「同胞愛」，但在當時仍被不少台媒、網絡言論「膝反射」式的以「自由」回擊「封閉」，甚至引為笑談。

而今距金燦榮批評台灣「信息封閉」已超過4 年，台灣媒體依舊「充斥垃圾訊息」，《外交政策》批判的「腦殘式新聞」也未見改善，但台灣人過往拿來回擊金燦榮的「（新聞）自由」卻已經岌岌可危。

全國政協主席汪洋（左）與旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明（右）在北京會面。（新華社）

台灣旺旺中時媒體集團所屬中天電視台的播放許可執照，將於年底到期（每次許可期限為6年），台灣國家通訊傳播委員會（NCC）定於近期召開公聽會及委員會議審查是否准予換照。

不過，因旺旺中時集團董事長蔡衍明在大陸事業龐大，且在2018年九合一選舉、2020年台灣總統大選競選期間，旗幟鮮明的支持國民黨候選人韓國瑜，早被貼上「紅媒」、「韓天台」標籤，再加上5月曾有媒體報道台灣總統府人士內部會議記錄，「亮點」之一就是要利用「換照」時機「處理」中天電視台，使得中天電視台將不被允許換照消息甚囂塵上，引發正反討論。

支持「不換照」者多以中天電視台的老闆蔡衍明在大陸有龐大事業，其資金來源恐有「國安疑慮」，在兩岸議題上更形同「中共同路人」，或者以其在台灣總統大選期間相關報道韓國瑜新聞比例嚴重失衡等，指若中天電視台最終被不同意換照，也是咎由自取、剛好而已；反對方則多以「新聞自由」為論述主軸，指中天電視台被不同意換照，將開啟政府藉「換照」箝制「新聞自由」惡例，危害台灣的民主、多元。

平心而論，對中天電視台是否應予同意換照的正、反論述，都各自有理，也各有支持者。不過，對台灣人民來說，中天電視台是否被同意換照有那麼重要嗎？事實上，無論是《外交政策》專文批判指稱台灣媒體爛用新聞自由、爛用統、獨政治歧見的「腦殘」，或是金燦榮所稱的「獨特的信息封閉」，幾年來並沒有任何改變，甚至台灣還有人為台灣媒體的「收視率取向」辯解，指稱「媒體民粹化，各國皆然」，或是一貫阿Q的說「至少台灣還有選擇訊息的自由」。

然而，若「收視率取向」、「媒體民粹化」是各國皆然，而且是「台灣共識」，那應該不存在應否同意中天電視台換照的問題，因為用相同的標準來看，若因為特定政治立場讓中天電視台被貼上「紅媒」、「韓天台」卷標，台灣有許多媒體就能被貼上「綠媒」、「喜Ｘ島台」、「Ｘ言會台」，但其報道垃圾訊息、使台灣民眾「腦殘化」的程度並不下於中天電視台，未來審核是否同意換照時，也應該採取與中天電視台相同標準加以檢視。

台灣人自豪有「新聞自由」，如今這種自由即將可能失去了卻渾然不覺。（中國時報）

有些貌似「中立」的人就是如此倡議的，要求NCC藉換照時導正台灣媒體新聞報道「亂象」。不過，所有台灣人都心知肚明，NCC審查中天電視台「換照」是「特事特辦」，如果NCC真有心導正媒體的「信息封閉」，平時就能做出行政指導，何必等六年才一次的「換照」再「個案處理」，再者，就算NCC真的做出行政指導了，也難保各電視台幕後老闆反而控訴NCC「危害新聞自由」。

說到底，金燦榮批評台灣的「封閉」，至今沒有任何改變，更慘的是，當民進黨政府藉貌似中立的NCC藉中天電視台「立威」，限縮台灣的「新聞自由」，使言論趨於單一化之際，許多台灣人不但渾然不覺，甚至拍手叫好，未來恐怕連以「自由」之名回擊「金燦榮們」的機會都沒有了。