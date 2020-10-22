深入解析：美國對台出售三項攻擊性武器

台灣國防部22日清晨表示，對於美國政府於美東時間10月21日就「高機動多管火箭系統」等三項共18億1,130萬美金對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

根據美國國防部國防合作安全署（DCSA）即時公布的訊息指出，美方將出售的武器項目共包含三大項，除了11套HIMARS高機動多管火箭系統車、以及相關無線電通訊、炮兵標定儀等裝備之外，最讓人意外的是，美國此次一口氣出售高達64枚的ATACMS炮兵戰術彈道導彈系統，這是美國第一次出售純攻擊性武器給予台灣，也是第一次出售彈道導彈武器系統給台灣，而龐大數量的ATACMS導彈，未來將專供HIMARS高機動多管火箭系統車輛進行射擊，此種導彈的射程起碼300公里以上，此次美國出售的是單一彈頭（Unitary）型的M57傳統式ATACMS導彈，未來出售PrSM具備攻艦彈頭導引裝置的同型彈道導彈的機率不低。

美國出售三項攻擊性武器給台灣，最讓人訝異的是高達64枚的ATACMS炮兵戰術彈道導彈，射程300公里以上，是美國史上首度售與台灣攻擊性彈道導彈。（U.S.Army）

此外，更令人意外的，是美國一口氣允售高達165枚的AGM-84H型增程距外陸攻導彈（SLAM-ER），也是美國首次出售給台灣空射型匿蹤設計長距離巡航導彈，此款武器也為純攻擊性，而台灣將是全球第一個使用F-16V型戰機操作SLAM-ER增程距外陸攻導彈的用家，此種導彈目前一般配發給F-15E/K等重型戰機，以及航母使用的F/A-18C/D/E/F型中型戰機使用，台灣將是第一個使用F-16V操作SLAM-ER的案例，未來的操作經驗將獲得世界性重視。

共165枚AGM-84H型SLAM-ER增程距外陸攻導彈，具備強悍攻擊能力，將由F-16V戰機搭載，進行對地、對海高價值目標的攻擊。這也是美國首度售台匿蹤彈體設計的巡航導彈。（Boeing）

三項重要軍售項目中，較不為引人注目的是6套MS-110偵照莢艙，這批偵照莢艙是為了替換台灣空軍RF-16鳳眼偵照機的老舊偵照莢艙所來，台灣空軍RF-16鳳眼戰術偵察機近期為了解放軍機艦繞台以及於海峽中線挑釁、台灣西南空域對峙的局面中，扮演相當重要的偵照角色，MS-110偵照莢艙將能夠即時提供更清晰的偵照畫面，提供台軍、美軍更精確的影像情資加以分析。這也是因應近期台海戰雲高漲、美方相當主動提出的允售方案。

至於外媒所指出的所謂「七大項軍售」或「八大項軍售」，包括4架MQ-9B無人機以及10套以上的陸射型魚叉（Harpoon）機動發射車組，以及另外的「驚喜方案」則尚未公布，一般預料在美國總統大選結束之前，美國政府應該還不會繼續宣布下一批對台軍售案。而此批軍售案的「攻擊性」已經極強，可以展現美國在台海問題中的強硬態度，雖然出售的ATACMS炮兵戰術彈道導彈，以及SLAM-ER皆屬於前期研發型，並非後期改良精進型，這也是美國針對《台灣關係法》中規定，售與台灣防禦性武器的模糊條文中，有所妥協的結果。

SLAM-ER增程型距外陸攻巡航導彈，一般由F-15E等重型戰機操作，台灣將是全球第一個使用F-16V操作此型巡航導彈的用家。（Boeing）

台灣國防部則指出，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。美國本次對台軍售的武器裝備，有助於台灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，台灣國防部表達誠摯的感謝。台灣國防部也強調，所有對外軍事採購，均須獲得立法院同意並配賦預算後，方得簽署發價書並執行後續採購，俾依期程如質如預算獲得所需武器裝備。

台灣國防部進一步指出，此次軍售顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，積極協助台灣強化整體防衛戰力，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定。