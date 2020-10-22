中國空射核導彈意外「露面」　巨浪系列導彈真實性能曝光？

中美圍繞台海、南海的較量趨於白熱化，中國在強化常規軍力同時，也發力鞏固並不強大的核武庫與核威懾能力。近期，中國空射彈道導彈和潛射彈道導彈均傳出最新消息。

解放軍陸基核力量實力不俗，但海空基核力量尚不能與之媲美。（新華社）

焦點軍情：中國巨浪系列潛射核導彈真實性能披露

在持續備戰對台軍事鬥爭的同時，中國在增強自身核武庫的遠程投送能力和威懾力。畢竟在當前諸多中國周邊熱點事件中，美國的影子無處不在。

在拒絕美國有關核裁軍的多次提議後，中國在空基和海基核力量的建設上的最新進展「意外地」披露。

本週，中國網絡一則短視頻意外曝光解放軍一款從未公開示人的戰略級別武器——空射彈道導彈。內容顯示，一架安裝空中加油裝置的轟-6正在降落，機腹下掛載一枚大型導彈。進一步分析指，該機實為2019年中國國慶閲兵公開的轟-6N戰略轟炸機，彼時因有適應性改裝而被稱為彈道導彈載機。

至於掛載的神秘彈道導彈，則是首次公開。外界根據早期內部資料（如風洞測試圖）認為其是東風-21的變種。但有說法指，其並非東風-21，理由系尺寸有別，前者彈長10.7米，彈徑1.4米，神秘導彈則彈長13米，彈徑1米。另有聲音指其為東風-17，緣起彈頭相像。

雖然情況暫不明，但空射彈道導彈基本確定。基於轟-6K改進的轟-6N作戰半徑達3,500公里，藉助空中加油，更增至6,500公里，在搭配射程超3,000公里的導彈，中國空軍則獲得打擊10,000公里範圍內目標的能力。若搭配核彈頭，自然能在較遠的區域外對美國本土發起核威懾。如此，中國才稱得上真正完成「三位一體」核力量的建構。

中國空射彈道導彈載機被網友曝光（請點擊放大觀看）：

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鑑於中國已裝備反艦彈道導彈，轟-6N未來的任務不限於核轟炸，還可以掛載反艦彈道導彈進行遠海反航母作戰。

解放軍報旗下「中國軍網」曾刊文細數空射彈道導彈的優勢，包括發射費用低、性價比高，威力增強、射程提高，機動性好、生存能力強，預警難度大、突防能力強；規避射程限制、可實施遠程打擊；作戰穩定性高、靈活性好。

基於此，空射彈道導彈因其獨特性，被認為利於增強戰略進攻力量的作戰穩定性，能在局勢不確定時，為中南海領導層提供一定的決策時間，提高作戰使用靈活性。

除空射彈道導彈外，本週，中國新一代海基核力量也意外地受到關注，原因與今年6月一則報道有關。湖北網台6月3日在報道「水下發射大型固體運載火箭研製團隊獲獎」時提到該團隊的「三步走」戰略，披露中國海基核力量的最新水平。

「三步走」戰略的原文是「首型火箭綜合性能達到國際先進水平，亮相70周年國慶閲兵方陣；新型火箭完成工程研製，投送距離世界第一；新一代火箭背景預研立項，關鍵技術攻關取得重大進展，形成良好、有序發展局面」。

從「水下」「固體火箭」「國慶閲兵」等關鍵詞看，很明顯，「新型火箭」應為「巨浪-Ⅱ」潛射彈道導彈，閲兵解說詞指其為第二代潛射遠程彈道導彈，因此其最大射程僅有8,000公里，目前已隨094A型戰略核潛艇實施戰備巡航。

習近平曾強調大大發展海基核力量，巨浪系列潛射核導彈受矚（請點擊放大觀看）：

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至於「新型火箭」，先不論其具體型號，單就「投送距離世界第一」就夠惹眼。公開資料顯示，美軍現役「三叉戟-Ⅱ D5」潛射彈道導彈射程達12,000公里，俄軍R-30「布拉瓦」潛射彈道導彈射程超10,000公里。如此，「新型火箭」的射程至少大於12,000公里，有說法達15,000公里，自渤海、南海能覆蓋全美。

至於其型號，有說法認為「新型火箭」應為「巨浪-Ⅱ」改進型號，那麼「新一代火箭」應是「巨浪-Ⅲ」。不過，這被指難符實際，因為美國情報早曾指，中國在當年11月就已進行「巨浪-Ⅲ」首射，次年6月再次試射，難說「預研」。

而按照「裝備一代、研製一代、預研一代」的思路，「新型火箭」更應是「巨浪-Ⅲ」，「新一代火箭」則是聞所未聞的「巨浪-Ⅳ」。儘管細節難料，但可以確定的是，中國在研的新型潛射彈道導彈將安裝頭部減阻杆，有助導彈縮短長度，搭載更多燃料或增加彈頭空間。

在潛射彈道導彈外，西方媒體還注意到中國在渤海葫蘆島新建的核潛艇巨型廠房，被指將承擔批量建造095型攻擊核潛艇和096型戰略核潛艇的重任。

中國軍情：習近平南下 視察「攻台拳頭部隊」釋信號

台海局勢持續緊張，解放軍對台軍事鬥爭準備亦不斷進行中。而就在本週，隨着習近平視察海軍陸戰隊，則預示台海進入一個非常的敏感期。因為位於粵東的海軍陸戰隊是對台戰備的拳頭部隊。

習近平在視察海軍陸戰隊時提到該部隊的三大任務。（新華社）

在習近平點明的海軍陸戰隊三大重任中，維護國家主權和領土完整排在首位，孤懸海外的台灣島自然是其用兵重點方向。伴隨軍改，解放軍海軍陸戰隊不僅調整編制擴充至7個旅，而且還尋求如075型兩棲攻擊艦等提升立體登陸作戰能力的先進裝備，已獲不俗戰力。

不過，中南海對海軍陸戰隊的期待不僅僅是台灣島，還包括維護國家海洋權益——中國與鄰國的島礁爭端，包括但不限於釣魚島、南沙島礁等，以及維護國家海外利益——中國海外吉布提基地作用日益凸顯。

習近平視察後，央視連續多日披露海軍登陸作戰演練，包括海軍陸戰隊的「蛟龍突擊隊」突襲島礁，和解放軍搶灘登陸。演習中運用的無人機、無人車、無人船令台灣防務專家頗為震驚，因為這與台軍試圖給解放軍造成大面積殺傷的預想並不一致，「對守軍來說比較麻煩」。

解放軍演習使用各種型號的無人裝備，包括無人車、無人機（請點擊放大觀看）：

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而就在10月13日，中國軍工企業更是公開演示陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統的試飛工作，其車載快速部署、密集發射、空中懸停投放、機動投放、精確編隊、陣型變換、對地察打、精確打擊等能力令人「驚歎」，無怪乎網友稱「中國真正實現好萊塢的創意」——2019年電影《全面攻佔3：天使救援》以科幻般形式展示無人機「蜂群」刺殺美國總統。

值得一提是，中國軍工企業曾在2017年11月創造出200架固定翼無人機「蜂群」系統試飛的世界紀錄。若該系統應用在台海戰事中，不知島內專家是何感想。

除常規兵力部署外，10月18日，《南華早報》報導稱，解放軍已在東南沿海部署新型東風-17高超音速彈道導彈，以取代東風-11、東風-15系列老舊導彈，主要針對台灣。不過，亦有聲音認為，射程2,500公里的東風-17作戰對象並非台軍，而是台軍背後擁有強大防禦系統的美日軍事力量，如此其「強突防」特性才能體現出來。

解放軍可打擊台灣島內高價值目標的各種型號導彈（請點擊放大觀看）：

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面對解放軍的「攻勢」，台軍自然不能坐以待斃。除計劃徵召大齡退伍兵外，台灣總統蔡英文還在本週視察由台軍出資興建實為美軍控制的部署在樂山的「鋪路爪」雷達。值得注意的是，該雷達因其強大的探測能力一直被解放軍視為「眼中釘」，戰時很可能在第一波攻勢中就會被摧毀。蔡英文此行目的亦很明顯，希望強化與美軍的情報分享，為美軍協防颱灣提供預警。

對於未來可能的台海戰事，美國蘭德公司在評估報吿中認為，美軍可考慮動用攻擊核潛艇在台海遊弋，一旦戰爭爆發，即可在台灣海峽伺機伏擊解放軍兩棲攻擊艦和登陸艦。同樣，在早些時期的報吿中，該智庫還建議美軍利用空中優勢密集發射防區外導彈，謀求擊沉更多的解放軍海上艦船。基於此，解放軍的反潛巡邏機才不斷在台海戰備巡航，以期獲得詳細的水文資料，令美軍潛艇無處躲藏。