【鍵盤戰狼】兩岸網友敲鍵盤「打仗」：入關學強碰逆統戰

將當代世界比擬為中國明末清初的「入關學」，已成為2020年一個難以忽略的網路「鍵政」詞彙，固然「入關學」反映了中國大陸一部份網路輿論對國際政治的思考，但是這個概念背後也面臨許多現實阻礙，甚至過於異想天開的判斷，也與中共官方的外交政策有明顯落差。

「入關!入關!」「尋找盟友!圍剿中國!」兩岸關係在現實生活中冷對抗，官方無法進行溝通，但兩岸網友倒是在各自的網絡場域找到可以「沙盤推演」的虛擬戰場。有內地網友「山高縣」開創的「入關學」得到廣泛的討論，將「女真」比喻為中國，美國則是積弊已久的「大明」，待到中國成功「入關」，國際情勢翻轉，一切對中國在國際輿論的質疑將不復存在，世界秩序將被重新整頓，這套彷彿遊戲模式具象化的學說，得到許多內地網友的擁戴。

「入關學」裡隱含年輕世代對現況的不滿。（截圖自ｂ站）

無獨有偶，台灣對於「統戰」也開始有許多的「網絡兵推」，雖未自成學派，但是從「民主自由」同盟會否「伸出援手」的爭論，再到台灣近期最快募資破紀錄的桌遊「逆統戰」，都可以看出台灣對於「統戰」自成一套的看法。而從剖析兩岸的「鍵政」現象，可以側面理解兩岸互聯網群眾對於國際情勢、中美強權對抗的想像和侷限之處，更可以從中看出兩岸青年政治思潮的對撞。

逆統戰與入關學爆紅：遊戲化的思維

「入關學」被視為是一門融合社會學、國際政治理論、中國與世界史和網絡段子的「網絡鍵盤政治學」（鍵政學），能以「學」稱之是因為知戶用戶「山高縣」給予一個足夠完整的框架和與現實呼應的比喻，更因為眾多網友加入豐富它的內涵，甚至延伸出「嵩式入關學」和「曹式入關學」不同流派。

清華大學社會科學學院博士馬逸凡曾提到，入關學之所以將歷史事件與地緣政治現狀一一附會，是因為它不自覺地代入角色扮演類電腦遊戲的套路。入關學同時具備角色、道具、地理場景和戰術動作等幾大類要素。最終目標是「中國的崛起」與打倒「大boss美國」，但在一路上要先經過「山海關」（現實中的馬六甲海峽）、海西女真（港台）步步升級。

《逆統戰》桌遊近來在台灣引起熱議，核心概念是敵人的敵人就是朋友。（嘖嘖募資平台）

而「逆統戰」本身就是桌遊，打著「是桌遊也是沙盤推演」的口號，中心思想是「敵人的敵人」就是朋友，目標是剿滅中共，台灣作為「叛軍」也是唯一「未淪陷」的地區，與「淪陷」地區（包括新疆、香港、西藏）結盟，獲取更多的資源，消滅紅軍是其目標，但玩家也可以選擇扮演共軍以拿下台灣為目標。

「逆統戰」與「入關學」都將遊戲思維與國際現實、地緣政治結合，有侷限、有誤讀，當然也有理解國際情勢的淺薄之處，以下將從現實困局、國際情勢亂局元兇以及未來情勢三點來拆解「入關學」和「逆統戰」。

1. 現實困局

中國大陸網友對入關學的執著和台灣網友對兵推、「反中共同體」的執著，其實也是因為對現實、對於國際情勢的不可控與國際困境的無法突破而不滿。對台灣而言，長久以來台灣在國際組織缺席、能見度不高，網友透過逆統戰以及民主共同體的想像，從國際孤兒搖身一變成為「民主抗中前沿」，遂可以一吐怨氣；而大陸網友則是對於中國在國際輿論上動輒得咎的情況耿耿於懷，從近年一波波對於「辱華」品牌的抵制可見一斑。而中美貿易戰更激化這個情緒，大陸網友伴隨崛起後的自信，激進地要以「實力」入關打破這個僵局，對於敵人要犁庭掃穴盡情摧毀，從中可以看出蓄積已久暗潮洶湧的不滿。

2. 誰是亂局元兇

此外，入關學和逆統戰還有一個共通點：兩者都承認現在國際情勢的混亂和企盼整頓。只是入關學將矛頭指向美國，並批判由美國主導的不公正、剝削的世界秩序；而台灣則劍指中國大陸，將中共視為攪亂國際情勢的元兇，希望結合與對「民主自由」有相同追求的同盟，將其一舉擊潰。

復旦大學中國研究院出版的《東方學刊》以系列專題、特稿探討大陸的這種現象，中國大陸社會科學院歐洲研究所助理研究員孔元就提到，入關學將現在國際的格局理解為一個單極格局，在這個單極格局中，某個國家為了實現崛起，必須挑戰現有霸權。這種權勢之爭，雜揉了權力政治和道德想像於其中，更體現出一種欲突破美國地緣政治的封鎖，贏得發展機會、推翻世界秩序的雄心。

而台灣的逆統戰，則是直接的指涉「紅軍」為敵人。在逆統戰目前公布的遊戲企劃中，沒有看到美國、日本的角色。但是它其實與台灣人每每在網路談起「兵推」時的「聯合」概念有關。過去台灣在網路「兵推」統戰時，時常以美國、日本會不會伸出援手進行辯論。而在蔡英文「撐香港」以及號召其它支持「民主自由人權」的同盟國家共同對抗「極權」時，台灣社會似乎對於提高的「國際」能見度多了更多的信心。而隨著台灣社會和媒體對新疆、香港人權議題的關注，也加深台灣人對於中國大陸壓迫少數民族以及內政不穩失民心等印象，更讓台灣人確信在國際和內政都是「霸凌者」的中共「腹背受敵」、「內外交迫」的印象。

3. 下一個強權與未來

入關學很明確的表示，待「入關」之後中國大陸將成為新的「霸權」。而若單看網路論壇對於「統戰」兵推的看法，台灣倒是沒有對於霸權的遞換多做討論，希冀的是「恢復原有」的世界秩序，所謂打倒中共也只是為「撥亂反正」，在逆統戰中遊戲目的也是僅為打倒紅軍沒有對未來誰是「霸權」多做討論，當然，這也與台灣與中國大陸軍事實力、經濟實力差距有關。

簡而言之，在對於未來的預測，入關學擁護者看到的是崛起的中國不再容忍「被打壓」而展開的新扉頁，而台灣則是希冀透過「消滅中共」而恢復「舊有」的世界秩序。

知乎用戶山高縣後轉站b站，也得到許多支持。（截圖自b站）

入關學與逆統戰的「不理性」

清華大學人文與社會科學高等研究所助理研究員傅正在《東方學刊》中提到，入關學能夠流行起來具備三個要素，包括一、它有足夠簡潔且流行的術語系統，讓人有興趣了解，又能讓人一下記住。二、穩定跟廣泛的受眾群體，其三是它有明確的針對對象，而且對該對象的不滿已經形成一定程度的社會共識。

從以上分析，不難看出「入關學」和「逆統戰」成為文化現象、但不會是嚴謹理論的原因。在情緒層面，如前述「現實困局」的分析，兩岸網友在其中展現出對國際情勢不滿或擔憂等負面情緒，從而有了尋找「解決方式」的渴望。而入關學和逆統戰透過遊戲般簡易了解的術語、簡單化複雜的國際局勢，快速吸引大量認同此觀點的受眾，曾兩種論述都可以嗅出一種「既然局勢如此渾沌不明不如就直接一翻兩瞪眼，看最終誰能勝出」這樣的味道，是以作為一個摻雜許多情緒發洩的論述，自是對其中歷史比喻的荒謬或是援引史實的錯漏，可以睜一隻眼閉一隻眼。

《逆統戰》裡其實有許多歷史謬誤。（嘖嘖募資平臺）

這樣「不破不立」的論述在網路空間又特別吃香。比起中立客觀的分析，它更具情緒性煽動性，也更讓人著迷────但這或許恰恰也是入關學和逆統戰這類論述始終停留在網路「鍵政」階段的原因：忽視國際關係的多面性以及現實政治須顧及的層面更廣的事實，而流於民粹以及民族主義的叫囂或是仇恨。在網路上極端的聲音總是更吸引人，故其可以快速成長茁壯，但是過於簡化問題使其終難成為一個理論學說，並隨著時間的推進越顯其立基的薄弱以及在框框中打轉沒有新意的問題，或許終將快速過氣，成為一時的社會文化流行而已。

但這類「鍵政學」絕非打打嘴砲般毫無意義。它是一種不容忽視的聲音和一種思考的角度，是從對現實的不滿到積極提出解決問題方案的過程，有許多思想火花在此激盪。有論者提到，其實「入關學」產生是世界的大變局中對於知識份子、媒體、學術界的呼喚，期盼它們能交出更「對得起時代」的答卷。是以，透過「入關學」和「逆統戰」我們不只看見時代、聽見青年的吶喊、更能體悟到世界大變局下人民的苦與思。

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