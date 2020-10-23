紀念抗美援朝70周年　習近平四次引用毛澤東原話警告美國

繼率領中共全體常委出席抗美援朝70周年紀念展覽並重申中國取得這場戰爭勝利之後，國家主席習近平又於周五（23日）在紀念抗美援朝70周年大會上發表講話，將中共紀念抗美援朝的活動推向最高潮。

2020年10月23日，中共領導人習近平在掌聲中步入抗美援朝70周年紀念大會會場。（路透社）

在這次講話中，習近平四次引用毛澤東關於抗美援朝的原話，警告美國的意味十分明顯。為了方便讀者閲讀與了解講話的背景，現將習近平的講話（加粗部分）與毛澤東的原話分別列舉如下。

一、「經此一戰，中國人民粉碎了侵略者陳兵國門、進而將新中國扼殺在搖籃之中的圖謀，可謂『打得一拳開，免得百拳來』，帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試，新中國真正站穩了腳跟。」

「打得一拳開，免得百拳來」是毛澤東決策出兵朝鮮的理由。1950年10月27日，毛澤東約見民主人士周世釗、王季範。當毛澤東將「志願軍已經出國」的消息相吿時，周世釗不無憂慮地表示：「國民黨反動統治被推翻，全國得到解放，這是建設新國家的大好機會。全國人民都希望和平建設，志願軍出兵援朝，是不是會影響和平建設呢？」

毛澤東回答：「我們對朝鮮問題置之不理，美帝必然得寸進尺，走日本侵略中國的老路，甚至比日本搞得還兇，它要把三把尖刀插在中國的身上，從朝鮮一把刀插在我國的頭上，從台灣一把刀插在我國的腰上，從越南一把刀插在我國的腳上。天下有變，它就從三個方面向我們進攻，那我們就被動了。我們抗美援朝就是不許它的如意算盤得逞。打得一拳開，免得百拳來。我們抗美援朝，就是保家衛國。」

紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會在北京大會堂舉行。（直播截圖）

二、「在抗美援朝戰爭中，中國人民在愛國主義旗幟感召下，同仇敵愾、同心協力，讓世界見證了藴含在中國人民之中的磅礴力量，讓世界知道了『現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的』！」

1953年7月27日《朝鮮停戰協定》簽訂後，毛澤東於同年9月12日在中央人民政府委員會會議發表的講話《抗美援朝的偉大勝利和今後的任務》中提到，「帝國主義侵略者應當懂得：現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的。」

三、「在朝鮮戰場上，志願軍將士面對強大而兇狠的作戰對手，身處惡劣而殘酷的戰場環境，拋頭顱、灑熱血，以『鋼少氣多』力克『鋼多氣少』，譜寫了驚天地、泣鬼神的雄壯史詩。」

抗美援朝結束後，毛澤東曾這樣總結「勝利之道」：「敵人是鋼多氣少，我們是鋼少氣多」「志願軍打敗了美國佬，靠的是一股氣」。

四、「志願軍將士面對陌生的戰場、陌生的敵人，堅持『你打你的，我打我的，你打原子彈，我打手榴彈』，把靈活機動戰略戰術發揮得淋漓盡致。」

1950年9月5日，毛澤東在中央人民政府委員會會議上分析朝鮮戰局和中共對策時說：「我們中國人民是打慣了仗的，我們的願望是不要打仗，但你一定要打，就只好讓你打。你打你的，我打我的，你打原子彈，我打手榴彈，抓住你的弱點，跟着你打，最後打敗你。」

對於中國出兵抗美援朝這一重大歷史事件，從一開始就有不同的看法。正如毛澤東所預料那樣：「中國一出兵，中美傳統友誼就完了」，抗美援朝使中美兩國關係惡化，成為不共戴天的仇敵。在過去，北京是否舉行抗美援朝紀念活動，以及紀念活動規模大小，與當時中美關係的好壞息息相關。

抗美援朝相關圖片（請點擊大圖觀看）：

在習近平之前，首次出席抗美援朝紀念活動的中共最高領導人是江澤民。1999年，發生以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件，中美關係迅速惡化。2000年，中國舉行有六千多人出席的「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰50周年大會」，江澤民出席並講話。

2010年，中國舉行紀念抗美援朝60周年座談會，習近平以接班人的身份發表講話。按照慣例，抗美援朝70周年紀念也應舉行座談會，這次卻上升為紀念大會。觀察人士普遍認為，這與今年以來中美關係一再惡化的背景有關。