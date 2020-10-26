兩岸觀察：習近平紀念抗美援朝講話　美台該讀懂甚麼？

國家主席習近平10月23日說：「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」

習近平同時也是中共中央總書記，中央軍事委員會主席，他在北京舉辦的紀念抗美援朝70周年大會致辭時，重申「中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治」之後，作出上述表述。

爆發於1950年10月的抗美援朝戰爭——中國對自身參加朝鮮戰爭的定義，被稱為新中國的「立國之戰」。10月25日是中國抗美援朝戰爭的紀念日，北京舉行了高規格的紀念活動。

2020年10月23日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席朝鮮戰爭70周年紀念大會。（路透社）

這場戰爭，被認為「打破了美軍不可戰勝的神話」——習近平10月23日的講話中直接點出了這一點，習近平在講話中說，抗美援朝「拼來了山河無恙、家國安寧」，「打出了中國人民的精氣神」，「讓全世界對中國刮目相看」，抗美援朝戰爭的勝利是「中國人民站起來後屹立於世界東方的宣言書」。

在總結抗美援朝戰爭的意義時，習近平說：

——經此一戰，中國人民粉碎了侵略者陳兵國門、進而將新中國扼殺在搖籃之中的圖謀，可謂「打得一拳開，免得百拳來」，帝國主義再也不敢做出武力進犯新中國的嘗試，新中國真正站穩了腳跟。

——經此一戰，中國人民徹底掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱，徹底扔掉了「東亞病夫」的帽子，中國人民真正揚眉吐氣了。

——經此一戰，中國人民打敗了侵略者，震動了全世界，奠定了新中國在亞洲和國際事務中的重要地位，彰顯了新中國的大國地位。

在這一次講話中，習近平明確提及美國政府派第七艦隊入侵台灣。2010年，紀念抗美援朝60周年，當時還是國家副主席的習近平也曾發表講話，但並未提及上述內容。

在談到抗美援朝戰爭爆發的原因，習近平說：「美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊侵入台灣海峽。」

北京紀念抗美援朝70周年大會現場（點擊大圖瀏覽）：

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在美國不斷對中國進行極限施壓，大打「台灣牌」，台海局勢持續緊張的背景下，習近平的前述講話，明顯有警吿美台的意味。上述講話意味着，一旦美台在台灣問題上突破中國的主權和領土紅線，北京將像抗美援朝一樣不惜一戰。

習近平還說：「中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重」，「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎」。態度十分堅決。

抗美援朝戰爭，在雙方力量對比極其懸殊的情況下，中國軍隊在極端劣勢的情況下，面對「武裝到牙齒」的美國軍隊選擇了出戰。習近平的講話意在說明，今天的中國更不會畏戰，即便付出如抗美援朝般巨大的犧牲。相信，習近平的這些話，美國和台灣當局能夠聽得懂。