「老公安」王立科自首背後　習近平操刀政法8年不收手

近日江蘇省委常委兼政法委書記王立科「主動投案」，是中國政壇政法系統，尤其是地方政法系統劇烈震盪，以及地方政法大員紛紛落馬的最新一個案例。其「主動投案」既有本人甘願認罪的原因，也說明了這場指向政法系統的整頓行動形勢已令其未敢繼續心存僥倖。

江蘇政法委書記王立科主動投案（微博@人民日報）

2020年10月24日，中紀委通報江蘇省委常委、政法委書記王立科「涉嫌嚴重違紀違法，主動投案」，目前正接受中紀委與國監委紀律審查和監察調查。據悉，王立科是2012年中共十八大後第四個、2017年中共十九大後第一個落馬的省級政法委書記，也是第一個自首的省級政法委書記。

王立科是一位「老公安」，在政法系統深耕已久。公開簡歷顯示，王立科生於1964年，現年56歲，早年長期在遼寧省內基層公安系統任職，曾任錦州市公安局副局長、葫蘆島市公安局局長、遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長等職，2013年南下江蘇任省長助理兼省公安廳廳長，2015年11月出任江蘇省委常委兼省委政法委書記至今。

2012年中共十八大後，除王立科之外，落馬的省級政法委書記包括2016年被查出的遼寧省委常委兼政法委書記蘇宏章、河北省委常委兼政法委書記張越、河南省委原常委兼政法委書記吳天君3人。

另外在王立科之前，上海市副市長兼市公安局局長龔道安在2020年8月18日被中紀委宣布調查，重慶副市長兼公安局長鄧恢林在6月14日被中紀委宣布調查。鄧恢林是自王立軍以來連續第三個落馬的重慶公安局局長。

中央紀委國家監委網站8月發布消息稱，上海市副市長、市公安局局長龔道安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

當前中國政法系統內部已然悶雷滾滾。這應該是2018年1月開始的為期3年的「掃黑除惡專項鬥爭」與2020年7月啟動的「政法隊伍教育整頓」兩項行動疊加共振的結果。在王立科「主動投案」的一個多月前，「全國政法隊伍教育整頓試點辦」前往江蘇調研。

在曾經位居中央政治局常委的中央政法委書記周永康被調查後，政法委接連迎來兩場高強烈度的整頓，出乎外界預料。除了中央政法委書記不再由政治局常委擔任的「降格」，其轄下武警部隊被劃歸軍隊等制度性改革，中央與地方都已有大量政法背景高官落馬，其中公安系統官員佔比更高。

2012年中共十八大以後，已有李東生、楊煥寧、孟宏偉和孫力軍四位公安部副部長被調查。

2020年4月孫力軍落馬後，中國公安部部長趙克志在通報時曾提出「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」。可見很多落馬的政法公安系統官員，已經不能一概而論地認為是「周永康餘毒」。而從中央到地方一大批高官的紛紛下馬，說明政法系統內部環境已是弊病叢生，並因此正在經歷深刻且持久的整頓和改革。

2014年1月中國國家主席習近平在「中央政法工作會議」上表示，「各級領導幹部要帶頭依法辦事，帶頭遵守法律，牢固確立法律紅線不能觸碰、法律底線不能逾越的觀念，不要去行使依法不該由自己行使的權力，更不能以言代法、以權壓法、徇私枉法。」習近平還稱「要以最堅決的意志、最堅決的行動掃除政法領域的腐敗現象，堅決清除害群之馬。」

「政法系統」在中國政治圖譜中牽連甚廣，公安用以維護社會秩序、安全，檢察院和法院用以尋求真相、正義，可以說是中國社會與政治打交道的最前線，民間「有事找警察」的說法，一定程度上反映了政法系統的重要之處。

因此，政法關乎民心民意，也關乎中共作為執政黨的合法性，很有「牽一髮而動全身」的意味。政法阻塞，則官場不清，民怨不止；政法通暢，則又有盤活全局的效果。

如果從習近平2012年上台執政首先拿下四川省委原副書記李春城開始對周永康「剪裙邊」算起，對政法系統的整頓已經持續約有8年之久，而且還將持續進去下去。而通過對政法的整頓，也能夠為對整個官場的反腐正紀，以及實現治理體系與治理能力現代化的制度性改革目標提供協助。

大規模平反冤假錯案，帶給蒙冤受屈者「遲到的正義」；政法系統改革，理順體制關係，實現對公檢法成員的有效監督與問責；「掃黑除惡」的同時打掉體制內「保護傘」，「政法隊伍教育整頓」又剔出了一些腐敗亂權的官員。

如果對比中共十八大前與現今中國政法系統的狀況，可以發現儘管仍然不時有央地大員被調查，但整體確實已有較大改觀。而政法系統的這種變化，也被視為習近平上台近8年以來持續着力的結果。以目前的形勢來看，中國政法系統的震盪未來還將持續相當長一段時間。