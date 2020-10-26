徐明星被中國警方帶走　虛擬貨幣「騙局」夢醒？

當網絡技術與對財富的貪婪相結合，往往能打破人類的理性。虛擬貨幣，尤其是那些以在數字加密貨幣交易平台上衍生出來的所謂平台幣正在變成一場巨大的龐氏騙局，並且隨着10月16日，全球第二大的虛擬貨幣交易平台OKEX的再次暴雷，整個騙局已經逐步浮出水面。

根據OKEX公司公吿顯示，由於OKEX的創始人和實際控制人，徐明星日前已經被中國警方帶走，正在接受調查，導致徐明星一手掌握的OKEX秘鑰無法完成授權，目前大量投資者儲存的OKEX平台中的OK幣（一種交易平台自己發行的虛擬貨幣）、比特幣（Bitcoin）以太幣（Ether）等各種數字貨幣資產無法提幣。其中僅比特幣數量就達20萬個，約合150億元人民幣。而OK幣幣值也一夜縮水近16%。原先被吹噓為公平、公開、自律的虛擬貨幣交易平台，以及平台幣的真相終於被揭開。一旦徐明星無法交出秘鑰，或平台存在巨大虧空，OK幣的投資者可能血本無歸。

虛擬數字貨幣交易正在成為貪婪的新工具。（視覺中國）

貪婪的新工具 什麼是虛擬貨幣、平台幣

從2009年比特幣，世界上第一款數字加密貨幣誕生以來，人類就已進入了數字貨幣時代，然而，基於人類貪婪的本性，數字貨幣，尤其是那些並不基於實體經濟信用擔保虛擬數字貨幣也就成為了新的投機炒作工具。

所謂數字加密貨幣，即是基於相應區塊鏈技術，通過某種特殊的算法得出的一段代碼。這些代碼被人們賦予某種貨幣的功能。最初這些代碼被用來記錄網絡交易，作為結賬的依據。進而代碼也就被當作貨幣本身，被一些網絡極客所接受。這和大多數的以金銀和實物交易為基礎的紙幣、證券的誕生過程其實並無本質差異。虛擬數字貨幣原本用來作為記賬工具具有一定合理性。

但很快，人們發現這些虛擬數字貨幣的發行和定價，其實並不需要依託於實物交易本身。只要得到人們的認同，其基於某種算法帶來的稀缺性，虛擬數字貨幣本身就是一種投機牟利的新工具。人們可以創造新的算法、制定新的規則，產生更多的虛擬數字貨幣。於是在比特幣誕生之後，諸如以太幣等新的虛擬數字貨幣產品陸續被創造出來。

相比於法幣、債券、期貨等傳統投資產品，在沒有了國家、銀行的信用制約，也沒有對應的實物抵押之後，虛擬數字貨幣反而成為了資本市場的新寵。就如同之前人們對鬱金香、美國次貸債券的投機和炒作一樣，虛擬數字貨幣只不過被包裹了一件高科技的外衣。市場正在成為賭場，而利潤則來自對新進玩家的收割。

OKEX的創始人和實際控制人徐明星。（網絡圖片）

然而，這還不足以滿足人們貪婪慾望的擴張。儘管虛擬貨幣市場也存在大玩家和散戶之分，但畢竟，虛擬數字貨幣還有相對固定的算法制約和區塊鏈技術對於信用的「記錄」。虛擬數字貨幣本身既不能無限擴張、更難以「作弊」套利。

於是，平台幣，一種基於虛擬數字貨幣交易平台基礎上的虛擬貨幣的虛擬幣，開始應運而生。就如同，在債券之上各大投資銀行又打包生成「次級債券」一樣，只不過，各種虛擬數字貨幣交易平台的操縱和肆無忌憚更為過分。

網路瘋狂 OK幣的前世今生

正是在這種背景下，OKEX的創始人和實際控制人，徐明星開始了自己的投機之路。2013年，打着中國數字貨幣交易平台先行者的旗號，徐明星創辦了OKEX的前身OKCoin。在上線幾個月後OKCoin的日交易額就突破億元人民幣大關，並獲得了將近1,000萬美元風險融資，一躍成為中國最大的比特幣交易平台。

然而，徐明星就發現，單憑收取一些平台服務費，並不能帶來財富的快速增長。此前「洗錢」一直作為虛擬貨幣交易所的主要收入來源。2016年，據相關統計，全球超過46家數字貨幣交易所共計涉及「洗錢」金額逾9,000萬美元。但是，中國政府很快就發現了比特幣存在盲目炒作、「地下金融」和「洗錢」的漏洞，並於2017年9月4日宣布在中國禁止任何虛擬數字貨幣的發行和交易。

此時，徐明星的數字貨幣生意一度遭到了重大打擊。一方面，徐明星緊急與OKCoin平台和相關數字貨幣交易進行了切割，轉移股權，並辭去了相應職務；另一方面，徐明星將大部分交易轉移到註冊在馬來西亞的OKEX平台上，併成為其幕後的實際控制人，掌握着其支付數字資產的私人密碼。

與此同時，徐明星也意識到在單憑「灰色」交易作為盈利點不僅十分危險，而且難以持久，OKEX必須打造一套新的牟利機制。於是，效仿早在2013年就已誕生的平台幣（一種基於虛擬數字貨幣的代用幣），2018年1月，OKEX開始發行自己的平台幣——OK幣。

最開始，OK幣只是以「通用積分」名義，作為獎勵免費發放給OKEX的用戶和員工，就和商場發行優惠券、折扣券類似。然而，隨着OK幣數量的增多和持有人的增加，OK幣開始有了內部的交易和定價。同時，作為計劃的一部分，OKEX也開始建立起相應的交易系統，並逐漸開通了除減免交易費用等服務功能之外的，OK幣與比特幣、甚至是法幣的交易。

OK幣搖身一變成為又一種虛擬貨幣。與OK幣幾乎同時出現的還有火幣（HT）、FT等其他虛擬數字貨幣交易平台的類似產品。只不過這些平台幣與比特幣相比，不僅沒有相對中立的算法和區塊鏈技術作為保障，而且完全被操控在交易平台和大玩家的手中。

這導致了包括OK幣在內的各種平台幣交易一經上線，就遭到了集中炒作，價格幾乎打着滾的幾倍、十幾倍的上漲。儘管其間由於2018年2月的比特幣暴跌，導致了各種平台幣的跟跌，但是其後2019年平台幣又迎來了新的一輪炒作。2019年OK幣全年交易額達到111.5億美元，全年漲幅達到122.6%，最高漲幅達631%。而其他的幣安幣（BNB）、火幣漲幅也分別達到45.76%和60.44%。炒作平台幣的槓桿也被增加至2倍至3倍，甚至更多。這時什麼經濟規律、什麼投資價值已經早被統統扔到一邊，人們的眼中只有對財富的追逐。

既無信用也無自律 龐氏騙局夢醒

當2020年年初，一個OK幣從一文不值，迅速躥升至市價6美元之時，似乎已經沒有人在思考最後將由誰來支付這筆鉅額財富。大家只知道市價的高漲將吸引來更多的投機者，泡沫只會越吹越大。

然而，2020年2月份突如其來的一場新冠肺炎（COVID-19）疫情還是無情地將人們從夢境拉回了現實。伴隨着經濟衰退、流動性的緊縮，比特幣的再次暴跌，人們急於將手中的虛擬貨幣兑換成現實財富，於是提現、擠兑風潮也開始向包括OK幣在內的，各種平台幣蔓延。

進入2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，包括比特幣在內的OK幣、火幣等虛擬數字貨幣紛紛暴跌，基於不斷擴張、投機牟利的龐氏騙局資金鍊條正在斷裂。（視覺中國）

這時人們才意識到，所謂平台幣其背後既無資產抵押，也無來自企業或者政府的信用支持。高企的價格完全只是交易系統中的電子數據。而作為OK幣的發行方，OKEX交易平台可能無法像其最初宣傳的那樣進行現金交割。截至2月底，每個OK幣市價從超過6美元一路下跌到臨近2.5美元。

為此，徐明星最初希望通過OKEX交易平台對OK幣的回購來穩定價格。2020年3月至5月，OKEX共啟動了先後8次回購銷燬，共回購銷燬OK幣近3億枚，折合市價約1,900萬美元。短時間內OK幣的市價終於保住了。並且，隨着之後在美國政府出台新一輪「無限制量化寬鬆政策」，市場重返流動性過剩之後，包括比特幣、OK幣在內的虛擬貨幣再次迎來了新一輪的「投注」。

但是不幸還是發生了，價格依舊沒有恢復到之前的高點。OK幣的市價持續在5美元附近盤整。對於傳統的、有實物支撐的投資品來講，這也許並非是災難，但是對於依賴價格飆升，新入市者推動的虛擬數字貨幣市場，在沒有足夠的價格波動和大批新入市資金的情況下，則意味着災難。因為，投資者依舊無法實現套利、提現。

於是，OK幣交易系統開始頻繁出現無法交易，其法幣交易無法提現的問題。網民甚至將「火幣經常斷網、幣安幣經常丟錢」編成順口溜，而「徐明星還我血汗錢」的標語甚至出現在了OKEX公司的樓前。

而這一切反常的舉動彷彿在10月16日有了合理的解釋。隨着徐明星被中國警方帶走，人們終於意識到了事態的嚴重。OKEX公司宣布，由徐明星一手掌握的OKEX交易秘鑰無法完成授權，大量投資者儲存的OKEX平台中的OK幣、比特幣、以太幣無法提幣、變現。原先被吹噓為公平、公開、自律的虛擬貨幣交易，其實完全掌握在交易平台手中，投資者的財富其實早已被莊家控制。一旦徐明星無法交出秘鑰，或平台存在巨大虧空，OK幣的投資者可能血本無歸。一切都沒有任何信用和規則可言，虛擬貨幣交易正在成為一場高科技包裝下的龐氏騙局。