美國大選效應？ 台美日同時宣布實彈操演

台軍方今天（10月26日）宣布，於當天晚上10點起，進行本年度第四次「戰備月」，時間可能延續至10月底或11月初，台軍再度全島動員實施火力實彈演練，包括陸軍航特部的AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M通用直升機等裝備，將會首度於位於台灣新竹縣竹北的高鐵站進行市區起降作業，而剛剛才完成「天龍操演」實彈演練競賽的台灣空軍，也立刻進入警戒，本週全周進行模擬實戰的兵力推演、轉場、補給和實彈射擊等課目，海軍艦艇也從今晚進入緊急備戰狀態。

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非常湊巧的是，在台軍宣布上項戰備操演的同時，美國與日本也在26日開始，於日本沖繩周邊海域進行「利劍」（Keen Sword）實彈操演，從26日起至11月5日止，期間橫跨美國總統大選的高風險時期，美日軍預計動員將近10,000名三軍官士兵進行參演，包括里根號航母打擊群、船塢登陸艦、等百餘架戰機、十數艘主力艦艇將參加，加拿大海軍巡防艦也參加海上訓練，美日軍更將在演習期間，於日本九州鹿兒島當地，進行大規模的三棲登陸奪島演練，目標不言可喻。

有觀察者推測，美國總統大選可能令美國國內政治變動，造成不確定因素，中國大陸動武可能性升高，故美、日、印、澳艦隊，才剛剛結束10月中旬至下旬的聯合三棲演習，這也是印度數十年來，首度參與美、日、澳常態軍事操演的一次，象徵各處敏感地區，都處於針對中國大陸警戒的狀態。

而台灣今年罕見進入第四個「戰備月」，這是1996年台海危機以來，都尚未見過的高度實戰性部署和武裝演練。尤其台軍要求實境實彈演練，動員全軍進入「戰備月」，此次特別將防衛焦點放置在新竹縣，也就是台灣科技重鎮；新竹科學工業園區周邊的竹北市高級住宅區，這裏為全台灣納税最高、學歷最高、菁英份子最多的高級地段，台軍此次模擬新竹園區地段進行模擬陸戰與特戰的演練，相當罕見。

而美、日兩國即將在九州地區上演的大規模三棲登陸奪島演練，一般軍事觀察家認為，已經跟日本本身防衛需求的周邊島嶼奪還作戰意義不同，由於九州島為類似台灣島面積的地位，於九州陸兒島實施的大規模三棲作戰演練，據信與奪回台灣島有一定關係，這也是美、日兩國以高強度的軍事行動向中國大陸表明，一旦台灣有事、美、日將不可能坐視的戰略對話語言。