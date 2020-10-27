美再售台400枚魚叉導彈：「刺蝟化」台灣的最大一塊拼圖

原本外界以為美國上週公布3大項攻擊性武器軍售案給予台灣之後，下一波軍售案的公布可能不會發生在美國總統大選之前。想不到在美東時間10月26日下午（台灣當地時間10月27日凌晨），美國國防部國防合作安全署（DCSA）再度公布一筆價值高達23億7,000萬美金的魚叉導彈售案。

美國在不到一週的時間內，再度公布高達400枚魚叉攻陸導彈的軍售案給予台灣，是特朗普政府任期內的第9度軍售案。（Boeing）

此次包裹軍售案，包括高達400枚RGM-84L BLOCK II型陸射魚叉攻陸導彈（Stand off Land Attack Missile, SLAM）、100輛魚叉攻陸導彈發射車、25套相關射控雷達組以及411個魚叉攻陸導彈飛彈儲存箱，和相關練習彈等設施，規模與價格都相當驚人。

台灣才剛剛意外獲得高達64枚的ATACMS陸軍戰術導彈系統，以及出乎意外的164枚空射增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER），此次再度獲購400枚射程約250～300公里左右的陸射型SLAM距外陸攻導彈，這批總共564枚的攻陸導彈，皆是由美製魚叉（Harpoon）系列導彈衍生增程改良而來，不再單純僅具備攻船效能，更具備攻陸效能，搭配美軍軍規GPS信號以及標定資料庫，其攻擊效果相當驚人，可算是美國「刺蝟化」台灣島的最大一塊拼圖。

陸射型魚叉導彈，全球僅有芬蘭、丹麥及南韓獲購，台灣的採購量為世界最多。（Boeing）

對於美國出售台灣陸射型魚叉導彈的消息，從今年中就不斷釋出，台灣也是全球除了芬蘭之外，僅有丹麥、南韓少量採購外全球最大用家，而其採購者為早期型的魚叉攻艦導彈，射擊距離僅150公里。此次台灣獲得的RGM-84L BLOCK 2（發展第二批次型）是目前最頂尖的陸射魚叉導彈系統，台灣軍方以「沿岸防衛巡航導彈」（Coastal Defense Cruise Missile, CDCM）的名目採購，強調「防衛型巡航導彈」，事實上無法掩蓋其攻擊性武器的性能與質量。

從美方提供的清單，台灣將採購高達100組的導彈車，每組導彈車搭配4管，共計400枚導彈，而100組導彈機動車由25套雷達導引系統所使用，故可能分為25個單位分散部署於台灣各軍事要地，在開戰時採取機動位移躲避攻擊的方式，隨到隨射，與目前台灣海軍海鋒大隊使用的陸射型雄風2型、雄風3型導彈搭配使用。由於採購陸射魚叉導彈的量相當大，台灣海軍已經準備擴編海軍海鋒大隊飛彈單位，將指揮官由上校升為少將階。

而外界有聞，台灣有自制的陸射型雄風2型導彈、和雄風3型超音速導彈，皆具備與陸射魚叉導彈差不多的功能，是美方「硬塞」給台灣不適用武器。

台灣空軍F-16V Blk20型戰機，目前配備有AGM-84L型魚叉攻陸導彈，與此次美國售與台灣的RGM-84L是同等級、同樣性能的魚叉攻陸導彈。（台灣國防部提供）

事實上，台灣自產的攻艦導彈，無法使用美軍軍規GPS加密訊號，也無法分享美軍的GPS標定資料庫，此資料庫為美軍歷次密集飛越中國大陸沿海、透過電偵機、反潛機、核動力潛艇和神盾驅逐艦等裝備，一步一步蒐集、更新而來的目標位置資料庫。故台灣使用美製的魚叉攻陸導彈，最大的優勢是享有與美軍同步的GPS目標獲得資料庫資訊，增加攻陸、攻艦的精準性和打擊性。

而此次包裹軍售，並不包含4架MQ-9B型無人機，相信此批軍售作業速度應該相當快，恐怕會在美國總統大選結果揭曉前後就發佈。因為此批4架無人機的採購案，最大目的是為了做為400枚魚叉攻陸導彈的中繼導引使用，故台灣暫時不會在MQ-9B無人機上採購對地攻擊武裝，僅會採購適用於魚叉攻陸導彈的導引裝置，由無人機提供中繼導引模式，加強GPS衛星訊號無法獲得之越地平線移動目標即時資訊。