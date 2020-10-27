螞蟻上市︱馬雲批金融業守舊惹非議　阿里「身在福中不知福」？

在螞蟻集團上市前夕，其實際控制人兼阿里巴巴創辦人馬雲近日出席外灘金融峰會，其間他表示：「今天的銀行延續的還是要抵押、要擔保的當鋪思想，這很難支持未來30年世界發展對金融的需求。」他還直言：「（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險。」其言論引起內地線上線下多方批評。

四五年前假貨爭議語出驚人

阿里巴巴生意做得如此之大，必然與馬雲能夠於官商之間遊刃有餘有關，可是身為中共黨員的他也曾經講過：「阿里巴巴始終堅持的信念是『只和政府談戀愛，但不結婚』。」

例如阿里巴巴旗下淘寶曾於2015年因賣假貨爭議，與國家工商總局隔空罵戰，公開互斥不是，而當風波仍尚未平息之際，馬雲一度語出驚人，直指假貨做得比真品還好，價錢亦較便宜，但他不久就透過公關澄清言論：「假貨問題不是品質問題，而是知識產權的問題，我們需要與品牌及整個行業攜手合作，共同對抗假貨。」

馬雲曾邀請一眾知名武打明星於《功守道》演出，他本人亦粉墨登場。（網上圖片）

由此可見，馬雲「敢言」並非一朝一夕的事，如今他更已經「退下火線」，可能因此更樂於暢所欲言。

一語道破時弊？貪心不足蛇吞象？

首先從其大商家立場而言，傾向批評一切「阻住做生意」的因素實在不足為奇。

據公開資料及〈誰都可以抱怨監管，唯獨螞蟻不應該〉一文，單講第三方支付相關事宜：2018年，人民銀行公布，支付機構所得「客戶備付金」由官方統一存款，變相截斷支付寶生息獲利的財路；網上銀行只能辦理小額儲蓄帳戶；資產證券化業務自2017年起受限制，削弱了螞蟻的放貸牟利能力。

其次，從金融改革的角度看，北京年年呼籲金融機構支援中小企業，金融機構年年都口頭上響應，行動上就繼續專賺國企和有房地產作抵押的「穩陣錢」，因此馬雲的「當鋪思維」一語聽起來很刺耳，但也是有其社會經濟現實背景的，當中有許多不容迴避的事實。實則他也補充道：「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管。」

另一邊廂，批評馬雲的人就認為他是「貪心不足蛇吞象」，箇中推論很簡單：假如政府真是管得太多，淘寶網如何壟斷電商市場？馬雲何以成為世界級科創鉅子？中國的電子零售、大數據商品化和第三方支付模式為何仍可獨步全球？阿里巴巴集團正是官方「拆牆鬆綁」的最大得益者，一旦遇上監管風暴，淘汰的也只是其中小型對手，反而有利於應付有餘的阿里「一企獨大」。

黃奇帆：禁P2P不等於禁網貸

無論如何，當討論馬雲的發言時，與其集中在其遣詞造句是否「過火」，又或其批判監管的態度是否「身在福中不知福」，不如藉此開啟政策辯論：過份監管扼殺企業創新，放任自由又唯恐「害死」散戶投資者，哪真正問題應該是，官方應當如何擬定監管的範圍和方式，才可以有序推動科創發展。

馬雲造型百變。（網上圖片）

以P2P連環爆煲為例，重慶前市長黃奇帆即表示：「不允許搞P2P並不等於不可以搞網絡貸款公司。合理的網貸公司是金融科技發展的重要內容，是説明金融脫虛就實、為實體經濟服務、為中小企業服務的重要途徑，是普惠金融得以實現的技術基礎。」他就此提出，從信用槓桿、放貸征信、風險管理等方面入手，以期緩解中小企業融資難融資貴的困境。

從內地現行體制觀之，中央一級決策往往好像拍了板就一鎚定音，但現實是政策有張弛有進退，執行起上來更要因時因地制宜，按原定計劃「一本天書睇到老」的情況基本上不存在。其實公共政策辯論在內地並非想像中那麼罕見，早幾年就有人行與財政部專家筆戰一事，而馬雲是次發言雖未必是刻意要引發辯論，但對於激發輿情關注網貸創新、監管力度大小、中小企融資困境等等問題，集思廣益終究不是件壞事。