民進黨政府不會關掉中天新聞

為了中天新聞台的換照事件，台灣主管媒體事業的通訊傳播委員會（NCC）於10月26日「特地」召開聽證會，是台灣頭一遭針對廣電新聞換照如此大陣仗開設擂台，然而只要想到中天新聞與蔡英文政府在台灣政治光譜「水火不容」的關係，也不難理解中天新聞台為何會受到如此的待遇。 同樣毫無意外，公聽會上找來的各領域專家學者們，所陳述的看法大多對中天新聞台不利，所涵蓋的面向包括該新聞台違規件數最多、裁罰金額最高，且股權集中於旺中集團董事長蔡衍明家族，新聞專業恐受制於蔡家這個大股東。

台灣通訊傳播委員會（NCC）10月26日針對中天新聞台換照舉辦聽證會，大批台灣民眾來到NCC前抗議，表態力挺中天到底。（中央社）

從NCC聽證會的內容看來，中天新聞台可否換照一案，在台灣多數人看來，恐怕並不樂觀。然而，蔡衍明自入主中時體系（《中國時報》、中國電視公司、中天新聞台）後，對台灣媒體產業進一步拓展的佈局，不論過程及結果均不如意。假如佔據台灣新聞頻道一席寶地的中天新聞台也無法成功換照，或自此被流放到台灣有線電視頻道的邊緣，相信對蔡衍明這位首富級的台灣媒體大亨而言，在夜深人靜時也會不禁納悶，究竟對台灣而言，什麼是民主自由？難道只因政治光譜不同，就得被追殺到啥也不剩？

退一步來看，民主自由的框架究竟在哪裏？為了保衛所謂的民主自由，是不是可以剝奪部分的民主自由，而能夠接受被剝奪的民主自由，又算不算是真正的民主自由？這些爭論的口水，事實上只是「牧者」混淆「羊群」的工具，只是羊群們並沒有察覺，自己所處的社會受到高度的編程。難以否認的是，民主自由原先所訴求的價值固然崇高，但在台灣對民主自由的追尋過程而言，恰巧也成了民進黨瓦解國民黨統治的一把利刃。

在「民主快餐車」的放送下，台灣選舉高度缺乏治理政策的比較，淪為「愛台灣」、「護主權」、「保民主」的賽車競逐，想當然，在這些議題上又有誰能比出身台灣「正綠」的民進黨更有優勢？不過，投票選擇始終是經過比較得出的結果，在與國民黨競爭時，「民主快餐車」能護送民進黨直達權力的巔峰，而這同樣也是問題之所在，當背負着中原情懷的國民黨泡沫粉碎，換了另一個出身台灣本土的勢力成為選項，民進黨的選情必然無法再像過去這般如此輕鬆寫意。

因此，就算民進黨通過「轉型正義」、「追討黨產」等諸多手段，進一步支解國民黨，令國民黨成為「風中殘燭」，但為了確保「民主快餐車」能夠繼續運作，民進黨絕不會讓國民黨徹底「死透」，令國民黨保持住能夠微微抽蓄心跳不停止的生理機能，卻又無法形成政治威脅的狀態，才能保證民進黨政權王座穩固。當選舉一到，在「民主自由」、「愛台護國」的對立面，永遠都有藍色的一方可供民進黨批判指責。

對中天新聞台也是類似的道理，中天新聞台越是活躍，越能提醒台灣民眾藍營勢力依舊存在，而且隨時都有反咬一口的可能，「民主快餐車」的引擎也才能不停運轉，令民進黨永遠得以閃避實質治理成績的拷問。若說中天新聞能對台灣人進行滲透洗腦，進而推翻民進黨統治，這樣的說詞未免也太一廂情願，想想看，就算中天新聞台再怎麼死命地吹捧藍營，民進黨依舊於2020年台灣總統大選中豪取817萬票全面執政，那麼中天的存在，對民進黨而言究竟是利還是弊呢？

如果蔡衍明對民主自由仍心存無語問蒼天的疑惑，事實上也不必糾結了，只能說，最厲害的統治便在於，讓你以為自己捍衛的是民主自由，事實上卻是替人修築用來圈養自己的圍籬，民進黨被譽為最會選舉的政黨，自然有其道理存在，就像羊群到頭來都是要被牽着走的，不會讓你發現自己被圈養的事實。既然中天新聞台已然是籬笆的一部分，所以也別傻了，民進黨政府才不會關掉「功在黨國」的中天。