【中共五中與世界影響】前瞻：雙循環變局、台灣問題及其他

10月26日至29日登場的中共五中全會是後疫情時代的首次中央全會。中美貿易戰的硝煙尚未褪去，新冠肺炎疫情（COVID-19）的全球蔓延又加劇了保守主義和孤立主義的回歸，這都增加了人們對未來不確定性的擔憂。在此背景下，北京宣稱不會重新走向保守，但「十四五規劃」和2035遠景目標又能帶來怎樣的判斷，它又將為中國與世界新關係的改變做出怎樣的推動？

2020年10月26日至29日，中共十九屆五中全會在北京人民大會堂舉行。（Reuters）

正在召開中的中共十九屆五中全會，作為在關鍵時間節點——「兩個100年」的銜接點，擘畫和確定中國未來五年，以及更長遠的15年發展藍圖和戰略走向的年度政治大戲，對於外界感知中國的發展脈絡極具參考價值。

自上世紀90年代開始，研究下一個五年規劃，是中共五中全會的常規議程，「十四五」規劃是指2021年至2025年的中國國民經濟計劃；與往屆五中全會不同的是，此次五中全會同時聚焦中期規劃，研究關於制定「2035年遠景目標」的建議。

在既定的議程之下，這場中共精英聚集的年度大會，究竟會涉及哪些議題，顯然不會脱離中國國內國際兩個大局——中國從實現全面小康到基本實現現代化過渡這個國內大局，以及「百年未有之大變局」這個複雜國際環境，某種意義上，五中全會的核心議題也就可以躍然於紙面。

雙循環——百年大變局下的固本之計

「百年未有之大變局」，是中共最高領導人習近平對當前國際形勢的研判，這一被他頻繁提及的變局，是今日之中國所面臨的最大挑戰之一。習近平關於「世界進入動盪變革期」、中國「將面對更多逆風逆水的外部環境」等判斷，無不表明時勢之變。

而新冠肺炎疫情全球大流行，使這個大變局加速變化，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在發生深刻調整。普遍認為，面對這樣複雜的局勢變化，中國自然需要一個靈活調整、更具前瞻性的國家發展方案，鞏固發展之基，守護復興之路，「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」無疑就是中共領導層開除的「藥方」。這一概念，在敲定五中全會召開時間的中共政治會議上提出。

2020年7月30日召開的上述會議，提出了「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」概念，類似於2015年提出的「供給側改革」，「以內循環為主體、國內國際雙循環相互促進」必然成為「十四五」的主基調和發展主線。

如何推進內循環，如何實現國內國際雙循環，也將是五中全會的核心議題，涉及的內容包括經濟、科技、民生等諸多層面。

全面脱貧到共同富裕——第二個百年目標衡量指標如何呈現？

1997年中共十五大時，江澤民提出「兩個一百年」奮鬥目標——到建黨一百年（2021年）時，使國民經濟更加發展，各項制度更加完善；到世紀中葉建國一百年（2049年）時，基本實現現代化，建成富強民主文明的社會主義國家。

此後數次黨代會後，逐漸明確「在2020年全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標」。

中共預計將在今年底宣布完成第一個百年目標，即在2021年建黨100周年前，全面建成小康社會，明年開始邁向第二個百年目標。

據中共十九大報吿勾勒的路線圖，中國要分兩步走實現第二個百年目標，第一階段是從2020年到2035年，基本實現社會主義現代化；第二階段是從2035年到本世紀中葉，建成社會主義現代化強國。

「2035年遠景目標」自然將細化十九大報吿中提出的「基本實現社會主義現代化」的中期目標，制定較具體的衡量指標。

比如，十八屆五中全會提出全面建成小康社會新目標：

經濟保持中高速增長，在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上，到2020年國內生產總值（GDP）和城鄉居民人均收入比2010年翻一番，產業邁向中高端水平，消費對經濟增長貢獻明顯加大，戶籍人口城鎮化率加快提高。農業現代化取得明顯進展，人民生活水平和質量普遍提高，我國現行標準下農村貧困人口實現脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困。國民素質和社會文明程度顯著提高。生態環境質量總體改善。各方面制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化取得重大進展。

十九屆五中全會的相關目標，是否還會用「全面建成小康社會」來表述呢？是否從「全面脱貧」走向「實現共同富裕」的轉變？會否延續具體的GDP指標翻番的目標？都是觀察中國未來政策變化和政治走向的指標。

貧困問題依然是中國當前社會發展的最大的挑戰。圖為：四川大涼山布拖縣彝族兒童因地理因素被封閉在深山之中。布拖縣也是中國最貧困地區之一。（VCG）

比如，在全面脱貧這一問題上，中共一直強調在現有貧困線標準下實現。但問題在於，這一標準線其實是最低的生存線。中國國務院總理李克強在年初的兩會記者會上，有關中國仍然有6億人月收入不足1,000元人民幣，才是中國當前的社會現實。在實現現有標準下的全面脱貧之後，相關的衡量標準也必然會發生變化。至於新的標準具體是什麼，現在尚無從知曉。但這一標準背後，是中國衡量未來發展可實現的預設目標，對於理解中國未來的走向自然有極其重要的參考意義。

對於「十四五」規劃以及「2035年遠景目標」的制定方向，港媒南華早報引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，中國在經濟、外交和工業發展等領域都遭遇逆風，正面臨1976年毛澤東過世後最不確定的國際環境，中國一方面要定出長期發展的策略，但若定得太細，則戰略又有大幅調整的風險。最終將如何呈現，值得觀察。

統一台灣——中國實現現代化不可或缺的拼圖

五中全會還會涉及其他議題，比如台灣話題。在美國不斷對中國進行極限施壓，大打「台灣牌」，台海局勢持續緊張的背景下，中共將如何表述，也是觀察北京對台政策基調變化的重要指標。

十八屆五中全會提到台灣時的說法是：以互利共贏方式深化兩岸合作，讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業受益。

在最近召開的紀念抗美援朝70周年大會上，談到抗美援朝戰爭爆發的原因，習近平說：「美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊侵入台灣海峽。」

2020年10月23日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席抗美援朝70周年紀念大會。（Reuters）

習近平在上述講話中還強硬的表態，「我們（中國）絕不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」

習近平的前述講話明顯有警吿美台的意味。上述講話意味着，一旦美台在台灣問題上突破中國的主權和領土紅線，北京將像抗美援朝一樣不惜一戰。

對於北京而言，台灣是中國不可分割的神聖領土，實現台灣統一台灣是中國現代化不可或缺的拼圖。五中全會其中的一個議程就是如何實現中國基本實現現代化的這一目標的，統一台灣會不會被囊括在內明確表述呢？從目前兩岸的局勢以及北京強硬態度，可能是大概率事件。

中共將以十九大到2035年為處理台灣問題的第一階段，即2035年前就兩岸關係的未來完成全領域定位，給予一個明確的說法與規劃，不論是以任何形式為最終方案。至於說最終是「和統」還是「武統」，可能需要看台灣方面如何選擇。五中全會「2035年遠景目標」將如何作出表述，需拭目以待。