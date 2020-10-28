先拆中天是消除台灣的「異音」

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日前，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）召開台媒中天新聞台的換照聽證會，最遲至12月初將有中天新聞的「最終結果」。面對NCC的來勢洶洶，國民黨在黨主席江啟臣的帶領下，開展一系列的抗爭行動，諸如10月26日的「新聞自由公車」活動，以及同步在NCC聽證會現場外圍展開的抗爭行動。

綜觀支持中天新聞台換照的陣營，包含國民黨、半途表態的台灣民眾黨在內，紛紛以捍衛「新聞自由」及「言論自由」為號召，抑或是呼籲NCC審查「制度化」，企圖喚醒台灣社會對於中天恐將面臨「關台」的事件有所警覺。

國民黨抨擊，審查會名單一點都不中立，完全是針對中天而來，江啟臣直言，幾比幾的決議都只是藉口，NCC變「髒兮兮」。

NCC在聽證會所舉出中天作為媒體有不當行為的「例證」，其實仍不脱2018年台灣九合一大選及2020年台灣總統選舉期間，有關前高雄市長韓國瑜的「個人」的新聞比例過高，換言之，NCC的說詞跟舉例乃是暗指中天「造神」韓國瑜。

然而，在2015年期間，台灣媒體亦對蔡英文個人有所「正面報道」，比方說2015年12月期間，曾有報道稱「基督教眾牧師為時任民進黨總統候選人的蔡英文聯手祈禱的當下」，「現場民眾目睹聖光乍現」，「原被雲層稍微遮住的陽光，在祈禱快結束前突然從天空灑下，『聖光』氛圍充滿現場」──若依NCC的說詞觀之，這類報道則可說是封建時代才會出現的「天命所歸」，程度還更勝「造神」，NCC「顧此失彼」的說詞是站不住腳的。

什麼都別管 先拆中天就對了

國民黨高舉捍衛新聞自由跟言論自由的大纛，又試圖搶佔「捍衛台灣民主」這個制高點，雖是一個說得上嘴的理由，卻也平淡無奇，面對NCC的政治威壓顯得軟弱無力。

NCC此刻的作為恐怕更像「試水温」。綜觀目前的台灣媒體，受限於台灣社會整體政治正確的氛圍，加上外部環境的「抗中氣氛」，各家媒體或多或少帶有一點「綠色價值」，再不然是得批當政者批得相當隱晦，更遑論本來就親民進黨或乾脆站邊的媒體。

NCC這一波操作，如果真「達陣得分」，關掉中天而消除「異音」，NCC便是開了「讓台灣社會整體達到政治正確、聲音同一的社會控制」第一槍。中天應是目前各家台灣電視台中最「政治不正確」的媒體，台灣少了這種「異音」，未來台灣的媒體選擇將是「看似多家媒體，資訊接收管道的選擇多樣化，實際上傳達的都是同一類聲音」，原因在於中天被殺雞儆猴後，其他媒體不論是平面、網路、電視台多少會「收斂」些，報道內容可能會加點「政治正確」的調味料。

此類資訊自由、資訊接收管道多樣化的虛幻表象不過是社會控制的第一步而已。

控制媒體 「我是你的眼」

控制媒體等於控制「人們的眼睛」，人們常接觸的資訊接收管道呈現符合「某些人」希望的「政治正確」內容，在資訊開放自由、選擇多樣化的假象之下，更沒有人會發現「似乎哪裡怪怪的」。

控制人們的眼睛後，下一步便是「社會弱智化」，比方說不停播送「政治正確」內容，內容重複性極高又是單一立場，藉以剝奪人們思辨資訊的能力，在民主選舉這種數人頭的規則下，無思辨能力者數量最多，也將成為影響力最大的一群，也因最容易被利用、操弄，「有心人士」的目的自然容易達成。

網路可能會是繞過媒體暨社會控制，看見真正多樣化資訊的突破口，但是某些政黨的側翼透過高強度的網路操作，讓支持特定立場的文章出現頻率高的話，同樣會形成資訊屏蔽，依舊無法跳脱由「某些人」設定的語境。

總的來講，中天關台與否，並不是單純涉及新聞自由或言論自由、台灣民主等，真正讓人細思極恐的是社會控制這部分，而中天關台與否之於執政黨也在測試台灣社會的「容忍程度」，能則順水推舟，擴大控制程度；不能則見好就收，日後再圖其他方法──如果台灣民眾強烈反彈，也都是NCC和審查委員的錯。不論如何，中天關台風波已讓「某些人」的野心顯露，所謂的審查可能更像是走個過場罷了。