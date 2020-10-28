兩岸進入「準戰爭狀態」　台灣不會贏但如何不輸？

台灣賣座電影《KANO》有是一句經典台詞「不要想着贏，要想不能輸」。這部熱血的棒球電影，片中的主角台灣日據時期「嘉義農林學校」由雜牌軍組成的棒球隊，憑着一股血性及「不能輸」的意志力，獲得第17屆夏季甲子園大賽亞軍，讓當年許多瞧不起這支來次殖民地球隊的日本人跌破眼鏡，許多看了這部影片的台灣人因此對「不要想着贏，要想不能輸」心有慼慼焉。

「不要想着贏，要想不能輸」台灣棒球電影《KANO》中的一句經典台詞。（《KANO》劇照）

《KANO》傳達的「不能輸」精神讓台灣人心有所感，其實是台灣人長期以來無法「當家作主」複雜情緒的心理投射，面對強大的「敵人」，明知可能贏不了，但還是要「拚一下」，如果因為無法贏就不拚、未戰先降，不但「敵人」瞧不起你，連「自尊」都會喪失殆盡，反之，如果力竭而敗，雖然輸了，除了「自尊」，還可能贏得「敵人」的尊重。

面對台海緊張情勢，台灣近期網絡言論及多個民意調查結果，基本上瀰漫着這股「不能輸」的「精神戰力」，也讓日前發出〈不管你說什麼，我反戰！〉Facebook帖文的知名作家龍應台成為台灣「主流民意」的萬夫所指，台灣中國文化大學社會科學院院長、陸委會前副主委趙建民及台灣淡江大學研究所榮譽教授趙春山近期發出兩岸「準戰爭狀態」、「瀕臨戰爭邊緣」警吿，提醒台灣各界應「趨和避戰」被視為「老調重彈」或是「投降主義」，究其根本，都是這股「不能輸」意志力的心理投射。

習近平的「兩制台灣方案」在台灣引發疑懼。（中央社）

「不能輸」的是什麼

誠然，在「非勝即負」的競技場上或是「有你無我」的戰場上，「不能輸」的精神戰力可以彌補體型上的先天不足，甚至拉近武器裝備上的差距。不過，除非台灣人追求的是「獨立」，否則還是得務實的想一想，「敵人」是誰？台灣人要追求的是什麼？「不能輸」的又是什麼？

對於上述那些「笨問題」，當下許多台灣人會直觀的說，「敵人」當然是「中共」，台灣人追求的當然是民主、自由，不能輸的當然也是民主、自由。不過，真是如此嗎？

如果台灣人要追求的與不能輸的是民主與自由，或者是最多台灣人想要的「維持現狀」，而非追求「台灣獨立」，那麼「中共」就未必是「敵人」，相反的，若沒有從「中華文化」的傳統思考出發，而一味認為威權代表邪惡、民主就是正義等「西方價值」，兩岸找不到交集致「台獨」成為不須言說的「事實」，損及大陸的「發展利益，致中共不得不將台灣人當成「敵人」時，台灣人認為「不能輸」的民主、自由，屆時反而無從附焉，走向「全盤皆輸」。

何以「威權的中共」未必是「民主台灣」的敵人？台灣中央研究院近代史所副研究員吳啟訥對《多維》表示，北京提出「一國兩制」其實是放棄共產主義的意識型態，重新拾起中國曆朝歷代的「天下秩序」，訴諸「共同血緣」並在「統一」展現出寬容性，「可以容許僅是形式上的統一」讓台灣仍維持現有的生活、制度不變；但他也指出，台灣「主流民意」的顯學是「現代國族」，講究的是「共同的歷史記憶與價值理念」，兩岸民意走上不同方向若停不下來，他憂心北京過往採取的寬鬆可能會一去不復返。

台灣中央研究院近代史所副研究員吳啟訥。（陳卓邦／多維新聞）

「玉石俱焚」全盤皆輸

所幸，吳啟訥「憂心」的「一去不復返」還未成為現實。一則北京雖然提出《國防法》修正草案，新增「制止分裂」與「保衛發展利益」為動員開戰條件，但至今認定的「敵人」仍是「台獨」而非「台灣人民」，而多數台灣人民至今仍未將「台獨」當成「選項」；其二，雖然許多台灣人將中共視為「敵人」，並誤將「不懼戰」當成「不能輸」精神的展現，但還是有許多學者、專家願意不斷在媒體上示警「反對戰爭」、 「趨和避戰」。

如果台灣人真正「不能輸」的是現有生活與民主、自由體制，「敵人」就應該是「台獨」與不能維護台灣現有生活與民主、自由制度的所有政權、政黨， 就此而言，如果北京的目的不僅只是追求「兩岸統一」，而是在未經台灣人民同意下將「中國特色社會主義」強行施行於台灣地區，自然是台灣人民的「敵人」；美國若因為中美對抗的需求，讓台灣捲入戰火，或者是民進黨、國民黨等政黨操弄政治使台灣的民主、自由徒具形式，同樣也應視為台灣人民的「敵人」。

台灣人應該好好想一想，如果北京將台灣人民當成敵人、真的要「赤化」台灣，以兩岸經濟依存度已逾40%以上，當下的台灣還能是如此平和？真的走上「戰到最後一兵一卒」、「玉石俱焚」這條「不歸路」，「全盤皆輸」的肯定是台灣人民，絕不會是台灣政治人物與美國。