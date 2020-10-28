綠營立委要求加速「去蔣」 「轉型正義」淪偏頗不公

當地時間10月26日，民進黨籍立委蔡易餘在立法院司法及法制委員會表示，中正紀念堂這5個字，應改成「獨裁者時代公園」，他並強調，促轉會（促進轉型正義委員會）要有個態度，「這樣改沒有什麼不對，全世界都知道蔣介石就是一個獨裁者」，霎時間又將「轉型正義」與「去蔣」話題搬上台面。

中正紀念堂改名與否，近期又成為台灣政壇熱點之一。（楊家鑫／多維新聞）

蔡易餘加碼指出，全台灣各地都有中正路，台北市還有一個行政區就叫做中正區，他認為，所有行政機關都應思考這是否象徵着威權；同黨立委陳亭妃也說，她希望趕快把威權的記憶剝奪，把威權的銅像抹煞掉，意指仍豎立全台各地的許多蔣氏父子雕像。

事實上，中正紀念堂早在陳水扁執政時的2007年3月2日，當時教育部就將中正紀念堂管理處更名為「國立台灣民主紀念館」，並降為四級機關，不僅未依循行政程序送審立法院，教育部還卸下了中正紀念堂的匾額以及牌樓上的「大中至正」字樣，進而引發爭議。

國民黨籍的馬英九於2008年上台執政後，則再度將「台灣民主紀念館」變更為「中正紀念堂」，但這樣一來，「中正」爭議未解，又一路延續到民進黨的二次執政的蔡英文政府。

依照促轉會的官網介紹，該組織是依《促進轉型正義條例》第四條至第七條規定，規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用及其他轉型正義事項。由此看來，該組織明顯是針對某些特定人士與政黨而成立。

眾所皆知，兩蔣時代、特別是蔣介石1949年撤軍赴台後的國民政府時期，在台灣社會炮製了相當多的冤錯假案。白色恐怖期間，不論是台灣本省人、原住民或外省人，被羅織入罪、安插台獨或共黨罪名者以致坐牢甚至遭槍決者所在多有，使得社會風聲鶴唳、草木皆兵。

然而，從另一方面來看，若非蔣氏政權遷台後得到美國的協助，台灣的農業、工業也難以在20多年間急速發展起來，後更成為所謂的「亞洲四小龍」之一；甚至，也就是因為經濟突飛猛進，間接使得台灣民主轉型的過程能夠啟動，也才有現在稀鬆平常的政黨輪替。若公允一點，蔣氏政權有過，但對台灣仍存在着貢獻。

與之相較，當前的民進黨政府對於日本統治時期的台灣，則明顯表現出褒多於貶的思維。除了頻繁宣傳當前台日友好，也對日本政府在台灣的「建設」多所讚揚，例如廣為人知的水利、以及鐵路建設、自來水建設、與傳染病防治等。但是，對於日治時代台灣社會存在的階級差異、以及日本人掠奪台灣資源、壓榨原住民等置若罔聞，好像這些事從來沒發生過一樣。

現在，民進黨籍民代整天要求要轉蔣氏父子的正義，卻對日治時期、以及原住民的轉型正義興致缺缺；還無限上綱到「中正」二字之上。試問，若真要完成民進黨滿意的轉型正義，是不是乾脆來場「大清洗」，強制要求全台有「中正、介石、經國」等字在內的地名、路名、學校、甚至人名都要改掉，使這些詞彙成為「黑名單」？

立委蔡易餘過去曾提案修法刪除「國家統一」，最後在府院擋的壓力下自行撤案，如今又強打去蔣工程。（facebook@蔡易餘）

其實，不論日本殖民或國民政府來台後，對台灣的整體建設都是有好有壞，若只是一味檢討兩蔣或國民黨，將會失去轉型正義的真正意義，不但過於偏頗、反而更會變成另一種形式的壓迫。