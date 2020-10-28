內地失戀博物館熱潮退卻　新零售「賣體驗」有難度

現今的消費者要求不限於溫飽，也不止於物欲，他們既需要建立個人形象，又需要與他人共情分享，從中衍生出大大小小的商機，遍布上海、廣州、深圳等大城市的失戀博物館就是其中一例。 然而近日這些博物館卻在疫情下相繼倒閉，如南京一地就開設了近10間失戀博物館，有半數閉館或即將倒閉。

「網紅帶貨」既看貨也看人

失戀博物館這回事不是中國的發明，克羅地亞才是於2011年首開先河的國家，更獲得歐誰獽度博物館獎的肯定，不過正如其他許許多多的創新事物，中國商家加以效法並致力要「做大做強」，致使失戀博物館在內地各大城市如雨後春筍般冒起，各有不同賣點。

【情傷】中國多個失戀博物館撞展品 競爭激烈變打卡點發圍

就商業模式而言，在網絡新時代，零售市場已經由過往集中於推銷商品和服務，轉為販賣體驗與形象。由於在互聯網應用方面獨步全球，內地於此可說是有「先天優勢」，單講疫情期間「網紅帶貨」現象，他們販售的就不止於商品，而是一整套個人風格和生活方式，粉絲們追求的並不是中肯可靠的「貨評」而已，他們還期望看到有綽頭有新花樣的「表演」。

同樣道理，失戀博物館也是「商品化體驗」的成果，將私人生活轉化為可供他人「共享」的瀏覽體驗，只不過這一次是線下看展覽，而不是網上看表演。

「星空失戀博物館」變為打卡熱點

由北京到貴陽，失戀博物館有不同賣點，其中又以深圳的「星空失戀博物館」規模最大，佔地達2500平方米，內裡與其說是擺放「愛情遺物」以供參觀，不如說是修建出各式各樣的打卡地點，官方講法是用之於「治癒」失戀心靈，箇中名堂多的是：有鑽石之眼、羽毛牆、鏡幻宮、無限星空、呼吸森林、萬花筒迷宮等等。

由此可見，內地商家將失戀博物館搬來了中國，但就會從中發展出新模式以應付市場競爭，上述變身就「打卡勝地」只是其中一種營銷手法。從最基本講起，如何策展已經是一門大學問，散亂分類就遠不如講故事那麼有意思，例如重慶失戀博物館就展出車票和飛機票，稱展品見證著二人從相遇相識到相愛相知，再到分手離別。

就算不想花太多心思的那一類，其經營者都特意展示「愛情語錄」，有時是簡單作為補充資料張貼在牆壁，有時就融入於裝置設計，宛如成本不高地搭建出一個有賣點的打卡場景。如是者，博物館演變為主題樂園，又或者單純是個商場景點，以不同的商業模式於內地大行其道。

【圖輯】失戀博物館內地遍地開花 除「愛情遺物」仲有咩值得睇？

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消費者易陷於「體驗疲勞」

失戀博物館自身需不斷演變以求生存，做得有說服力的話，就是擴闊體驗範圍和生意財路，但如果令消費者感覺突兀，那就會被批評為愈來愈遠離「初心」，短期內或可憑綽頭招攬新客，但長遠就失卻原有的品牌定位，變成普通一個打卡地點，失去販售體驗的能力。

更為要者，一旦品牌的新鮮感一過去，業界花招用盡，消費者便會進入「體驗疲勞」的階段，失戀博物館便淪為重複上演的陳舊劇目，欠缺「再造血」的營運能力：哈爾濱失戀博物館裡有人用1000張女友照片拼出大幅女友像；而在外灘的失戀博物館內，也有人用1314張照片拼了女友像。

消費者於是乎發現，每個人的失戀經驗如此獨特，表達形式又如此大同小異，似乎都沒有甚麼好稀奇了。

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不能靠「愛情遺物」長遠營運，也不能靠堆砌景點延續熱潮，失戀博物館的起落正體現「新零售」之難，競爭大錢不易賺之餘，風潮來得快也如得快，難以轉化為「必需品」般嵌入常規消費之中。

創造新體驗可能是一條出路，正如書店要舉辦座談會和研討會，這些博物館是否能鼓勵消費者現身說法，又或者引入專家開導服務呢？也許換個招牌重起爐灶也不錯，除了失戀，人生階段還可以有失業、失婚、失學等等情形，定期轉換一下主題可能都是需要考慮的選項。