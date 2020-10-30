【武統迫近・二】台海形勢急轉直下　蔡英文點燃火藥桶

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密佈，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第二篇。

三年前，沒有人想到台海會是今天這種「凖戰爭」局面，甚至在六個月前，也很難想像兩岸關係會這麼快滑入目前這種劍拔弩張的軍事對抗狀態。

雖然早在蔡英文第一任期大選預熱期間的2015年3月，習近平就對兩岸關係提出了「基礎不牢，地動山搖」的警吿，但是在台灣，尤其是蔡英文政府團隊，大概沒有多少人將這句話當回事。相反，倒是有不少台灣名嘴與蔡英文政府的官員，總是拿這句話揶揄對岸，譏笑對岸領導人「打嘴炮」。連一些台灣統派，甚至包括不少大陸民眾，都開始對這句話產生懷疑。關注台海動態的國際媒體與評論人士，也早已習慣了兩岸官方一來一往的言語衝撞。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

也不能怪大家未能「準確理解，深刻把握」習近平的微言大義，因為過去幾年，兩岸之間，至少在表面上看，確實一直處於温吞狀態。雖然自蔡英文2016年上任後兩岸關係就一直在持續惡化，但是另一方面，好像又沒有什麼了不起的大事發生。

兩岸民間繼續交流，經濟交往也沒有受到多大影響，《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）還在照樣實施，而且大陸還不停推出各種惠台舉措，又是「三十一條」，又是「同等待遇」，搞得不少大陸網民都開始發牢騷，覺得北京對台灣、對蔡英文政府也太好了，有些待遇連大陸人自己還沒有享受，就已經送給「台灣同胞」了。

三年前，2017年10月，中共十九大召開，習近平在報吿中提出了兩岸統一的時間表和路線圖，打算從2035年到2049年分兩階段完成國家統一。但是在多數人耳中，這聽起來好似又只是一個暢想，更何況通篇報吿有關兩岸關係的基調都是和平統一。

一年多前，在紀念葉劍英版《吿台灣同胞書》發表40周年集會的講話上，習近平又提出了「兩制台灣方案」，這倒是讓台灣着實緊張了一陣子，蔡英文領導的民進黨政府為此又是修訂「國安五法」，又是出台「反滲透法」，還把這個議題和香港修例風波當選舉牌打，把國民黨打到落花流水，但是一年多下來，好像也是什麼後續動作都沒有。

然而，最近一段時間以來，兩岸關係在過去幾年持續惡化的基礎上由量變引起質變，風險逐步升級，已經到了極不穩定的地步。尤其自新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國大爆發後，防疫無能的特朗普（Donald Trump）為挽救選情將炮口對準中國，台灣成為華盛頓刺激和打壓中國最趁手、最廉價的工具，而蔡英文政府也與美共舞，出盡風頭。在海峽對面，解放軍迅速展開反制行動，在台海進行密集而又罕見的大規模軍事演習，軍機頻頻飛越海峽中線逼近台灣空域，台海正陷入空前危險的時刻。

過去4年以來，蔡英文政府在獨派的壓力下越來越激進，走上了聯美抗中的危險道路。（台灣總統府）

觀察兩岸問題必須先弄明白一個基本邏輯，即決定兩岸是否統一在於大陸，至於是和統還是武統，卻取決於台灣。這是因為考慮到發展大局、統一成本和同胞情誼，中共肯定會盡可能爭取和統，但最終選擇和統還是武統，卻取決於台灣領導者是堅持以和平方式解決問題，還是拒絕回應大陸的關切，任由兩岸對抗加劇，讓大陸斷定和統已經接近不可能。

這個邏輯有點類似於北京處理港澳國安立法問題，北京會盡可能等待港澳自行立法，例如澳門就是主動立法，內容也寬鬆許多，但香港遲遲不能自行立法，國安漏洞長期暴露在外，迫使北京不得不出手立法，立法內容就明顯嚴苛許多。

在馬英九任內，因為兩岸關係主軸是和平發展，總體上相向而行，經濟社會發展聯繫密切，故趨向和平統一的概率很大。今天情形則不同，因為蔡英文和她領導的民進黨政府拒絕承認以「一個中國」為基調的「九二共識」，採取在北京眼裏的去中國化、聯美抗中政策。這種政策不只是刺痛大陸民意，關鍵是讓北京的戰略迴旋餘地所剩無幾，逼迫大陸將台灣和美國做出不可逆轉的政治安排視作即時的可能，造成北京對台空間日漸萎縮，只能夠接受台海形勢急轉直下。武力統一台灣原本是在抽屜裏的工具，現在是拿出來擺在桌面上可用的選項。

四年多前，蔡英文以模糊而又討巧的說法「維持現狀」作為兩岸政策主軸，在中美面試過關，成為台灣總統。彼時大陸雖不能接受，卻能忍受，對蔡英文政府保持了較大的彈性。首次上任的「5·20」演說，蔡英文雖未說出「九二共識」，但重申了「維持現狀」主張，表示「將以中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係」。當時大陸固然不滿意，以「一張未完成的答卷」作為回應，中斷了兩岸官方交流，但還是給了蔡英文政府一段觀察期。

滯留武漢台人後續包機遲遲無下文，數十名家屬於當地時間2月14日下午聚集台陸委會前高喊「台灣人要回家」、「我們要回家」。圖為家屬代表遞交陳情書給陸委會代表。（楊家鑫／多維新聞）

遺憾的是，受中美兩強支配與台灣內部社會生態影響的兩岸關係不是蔡英文想「維持現狀」就能維持下去，上任後在黨內獨派的擠壓和連任出現風險的背景下，蔡英文越來越恢復其本色，她的台獨機會主義和冒進思想已經很難掩飾。

2016年9月29日，蔡英文在民進黨創黨30周年公開信中表示「力抗中國」，讓兩岸本就不大的政治互信空間加速萎縮。隨後，蔡英文政府又推行「去中國化」，以漸進方式邁向台獨。為了阻止蔡英文，北京加速收緊對台政策，包括在國際上阻斷台灣邦交、限縮台灣的國際空間，在經濟社會發展上推進融合發展，頒佈31項對台惠民新措施，在軍事層面大陸機艦頻繁繞台演練。可蔡英文政府非但未從中看到兩岸關係大廈將傾的危機，反而變得更加激進，加劇兩岸形勢的緊張。

在這個過程中，因為執政頻現「髮夾彎」，又無法兑現對選民的民生與經濟承諾，蔡英文的民意支持率不斷走低。2018年底的「九合一」選舉，民進黨大敗，討厭民進黨一度成為風潮，國民黨韓國瑜快速冒起，挾「韓流」當選高雄市長。蔡英文無奈之下辭去民進黨主席，在黨內陷入正當性困境，危機四伏，連民進黨籍行政院長賴清德都要挑戰她參選總統的合法性。面對來自國民黨和韓國瑜的競爭壓力，2019年習近平提出的「兩制台灣方案」和香港修例風波，讓她看到了製造反中、反「一國兩制」情緒以拉抬民意的機會。自此她的兩岸政策變得越來越激進，吃着反中的迷魂藥，走上兩岸對抗的不歸路。

台灣總統蔡英文9月18日晚間於官邸宴請美國國務次卿克拉奇（左）。（台灣總統府）

今年初，當武漢爆發新冠肺炎疫情後，蔡英文政府不僅禁止口罩出口大陸，未給予起碼的人道主義援助，反而趁機進行區隔兩岸操作，嚴厲封鎖兩岸交通，導致大陸學生、台胞返台受阻，並積極配合特朗普防疫甩鍋策略，污名化中國大陸防疫，被大陸國台辦定性為「以疫謀獨」。「港版國安法」通過後，蔡英文政府又非常高調而活躍地站在香港激進本土和分離主義者一邊，指摘和污名化港版國安法，遭大陸國台辦警吿「插手干預香港事務必將自食惡果」。

最近一段時間以來，台美關係不斷升温，掏空「一中」政策，包括美國政府屢次批准對台軍售案，美軍C-40A運輸機飛越台灣領空，美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）和國務院副國務卿克拉奇（Keith Krach）先後訪台，一次比一次更有力度。

作為反制，大陸連續在台海周邊開展數十場軍演，試射了有「航母殺手」之稱的東風導彈，解放軍戰機亦多次進入台灣防空識別區，中國外交部更是通過發言人否認了兩岸此前保持默契的海峽中線的存在。解放軍戰機繞台演訓期間，台灣軍機頻繁升空驅離並啟動導彈追監，台灣國防部不久前表示今年以來已出動戰機4,132架次，海上偵巡兵力7,531艘次，海峽上空戰雲密佈。

大陸中央軍委聯合參謀部參謀長李作成在《反分裂國家法》實施15周年座談會上罕見警吿稱：「當前台海方向反『獨』促統的力量正在加速匯聚，『台獨』勢力勾連外國勢力謀『獨』急『獨』的投機性、冒險性愈發抬頭，為兩岸關係和平發展帶來最大現實威脅。」7月，國際危機組織（ICG）將台灣海峽納入「政治安全情勢重大惡化地區」。

2020年9月下旬，中國大陸解放軍持續在台海演習。（鼎盛軍事）

近期，中國大內媒體突然披露國安機關吿破數百起台獨間諜案，中共黨媒《人民日報》10月15日刊文《站在歷史正確的一邊——吿台灣情治部門書》，對台灣情治部門公開喊話，警吿「勿謂言之不預也」，再度顯現出兩岸緊張對抗形勢。10月23日大陸舉行高規格抗美援朝紀念大會，習近平在會上警示對待侵略者要「以戰止戰、以武止戈」，「決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土」，「一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」。聯繫到當前中美台形勢，習近平此番高調錶態被認為是警吿美國，中國在台海問題上以戰止戰的決心。

很明顯，兩岸現在已經不是「停擺」或「冷戰」狀態，而是「凖戰爭狀態」，解放軍的行動不只是在震懾台獨，還意在提醒台美，如果有必要，台海隨時可能轉入戰爭模式。對大陸來說，蔡英文能回頭、美國能恪守基於中美三個聯合公報的「一中」政策，和北京一起反對台獨，維護台海的和平穩定當然更好，但現實的發展未能如北京所願。

現在，中國大陸對蔡英文明顯已經沒有任何期待，也不指望美國再遵守「一中」政策，而是要把主動權拿回來，通過主動出擊，逼蔡英文或往統一的方向表態，或就承受包括武力統一在內的結果。以往大陸追求統一時，主要是指和平統一，唯承諾不放棄使用武力。現在大陸雖然還是主張儘可能選擇和平統一，但緊張對立的兩岸形勢和中美關係惡化的相互疊加，武統已經成為大概率的選項。