【武統迫近・三】台海劍拔弩張背後：百年變局下中美關係加速崩潰

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密佈，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第三篇。

兩岸關係的良好發展正逐步崩解，決定兩岸關係的中美關係又何嘗不是如此。儘管從李登輝以降的歷屆台灣總統都宣示「台灣命運要由2,300萬台灣人自己決定」，但是台灣人，包括喊這些口號的政治人物心裏都清楚，從蔣介石時期開始，真正決定台灣命運的就是中美兩個大國，這一現實一直延續至今。而中美這兩個大國的關係，在過去幾年，也讓很多人大跌眼鏡。

隨着中國綜合國力上升影響到美國的領導地位和地緣利益，從小布殊（George W. Bush）時期開始，美國就將中國視為戰略競爭對手，只是「9・11」事件的發生讓中美直接衝突延遲了接近十年。奧巴馬（Barack Obama）時代雖然把中國當成潛在的競爭對手，但要等到特朗普（Donald Trump）上任後才正式把中國列入「國情咨文」和《國家安全戰略》中比俄羅斯更危險的頭號「戰略競爭者」和「修正主義國家」。

與台海局勢日趨緊張相對應的是，近來中美關係急劇惡化。（Reuters）

根據這種定位，美國對中國開始大打貿易戰，封殺中國的高科技企業，尤其是針對中國最具產業競爭力的高科技企業華為，特朗普政府通過盟友加拿大，對華為高管孟晚舟使出了帶有綁架性質的流氓招數。

表面上，特朗普對習近平讚譽有加，甚至經常互通電話，在不少國際場合高調會晤。2017年11月，特朗普對北京進行國事訪問，習近平夫婦在故宮給予特朗普夫婦以「國事訪問+」的超高禮遇。雖然，特朗普毫不掩飾自己的強人情結，經常把「好朋友」掛在嘴上，炫耀自己與習近平的「偉大友誼」，也毫不在意美國朝野兩黨對中共和習近平日漸濃厚的敵意。

2020年1月15日，在白宮東廳，特朗普還極其罕見地放下世界頭號強國最高領導人的傲慢姿態，以不對等身份，和中共政治局委員、中國國務院副總理、中美經濟對話中方牽頭人劉鶴簽署了第一階段貿易協議。2020年2月，新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國武漢大規模爆發，特朗普起初還不斷稱讚中國的防疫措施，表示願意為中國防疫提供一切支持。但這一切，都遮蔽不住存在於中美兩國之間的結構性矛盾，以及美國政治精英對這種矛盾帶來的挑戰所不斷積累的憂慮和不安。

所有假象都已經被今年3月之後新冠肺炎疫情在美國的大爆發所摧毀。特朗普政府為了推卸導致疫情失控的政治責任而怪責中國，同時也為了製造議題撈取連任選票，滿足美國右翼的「新冷戰」訴求和極端化的中美脱鈎願望，開始向中國猛烈開火。北京頒佈港版國安法後，美國政府取消對香港的特殊待遇，制裁陸港兩地相應負責官員。接着，美國單方面限期關閉中國駐侯斯頓總領事館，並累計取消1,000多名中國公民的美國簽證。

美國針對華為的晶片出口限制，令華為陷入嚴峻困境。（Reuters）

7月23日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在尼克遜總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）發表了題為《共產中國與自由世界的未來》的演講，以近乎討伐的口氣宣稱開啟於尼克遜任內的美國對華接觸政策已經失敗，美國再也不能忽視中美之間根本的政治和意識形態差異，重新將世界分為自由世界和共產世界。他還公開否定中共的執政合法性，鼓勵中國人民與中共對抗，更主張在中國外部建立「民主聯盟」，意圖孤立中國。

不久前，中美關係的緊張態勢又進一步延燒到聯合國大會。特朗普在會上重提「中國病毒」，再次要求聯合國就新冠肺炎大流行向中國追責，並指控中國對海洋和氣候的嚴重污染。習近平則表示，反對美國將疫情「政治化、污名化」，批評以鄰為壑的小圈子與零和博弈思維，「旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義」。特朗普與習近平隔空嗆聲，使中美最高領導人層面所剩不多的迴旋空間進一步收縮。兩國衝突之激烈，連聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也發出哀歎，稱世界正邁往一個「非常危險的方向」，「我們必須竭盡全力避免一場新冷戰」。

在三年前，乃至於在半年前，有誰能想到中美關係能崩壞到今天這樣的程度？一位深度參與中美台三角關係，在華府和北京等地多次舉辦三方「二軌」會議的資深人士吿訴《香港01》，很遺憾，因為中美與兩岸關係崩塌，今天這個「二軌」會議都舉行不下去了，中美三年前經由習近平與特朗普親自溝通拍板達成的幾個官方對話機制，也都已經統統停擺了。

50多年來，基辛格對中國進行了近百次訪問，他熟知中美關係。（新華社）

2016年，尼克遜時代的美國國務卿、國安顧問，同時也是尼克遜對華「接觸戰略」的開創者基辛格（Henry Alfred Kissinger）博士赴北京出席「二軌」會議，在和原中國國務委員戴秉國就「避免修昔底德陷阱（Thucydides' Trap）」展開對話時還充滿信心地表示，不認同把中美關係比作第一次世界大戰前英德關係的看法，認為中美之間不存在「新崛起的大國必然挑戰現存大國，戰爭不可避免」的修昔底德陷阱。

但是，幾年後的今天，基辛格在參加智庫「紐約經濟俱樂部」主辦的視頻研討會時卻變得極為悲觀，他以嚴厲口吻警吿中美必須為日趨激烈的競爭設立「交戰規則」（rules of engagement），否則將可能重現第一次世界大戰前的不確定局勢。

基辛格是現年97歲高齡的著名外交家，被認為是過去一百年全球最有洞見、也最有影響力的國際戰略與地緣政治高手之一，連他都在四年間對中美關係的看法會發生如此巨大的顛覆性變化，只能說明一點，就是中美關係在最近幾年，尤其是最近幾個月以百年未有的罕見速度崩塌，已經超出了基辛格這位百歲老人的認知經驗與專業判斷。

我們總說當今世界正經歷百年未有之大變局，這個案例，不正是對這個判斷、對當今這個劇變中的世界的最好註釋嗎？