【武統迫近・五】台海風暴中的「習近平元素」

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密佈，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第五篇。

不管台灣願不願意，其實多數人心裏都清楚，統一，不管是「和統」還是「武統」，這一天早晚會來，尤其2019年中共總書記習近平提出協商「兩制台灣方案」。在中美對峙下高度緊張的台海情勢，更使得不少台灣人感受到武統蓄勢而來的壓力，國際社會也都有所感觸。

讓台灣處於這種危險境地，始作俑者為釋放台獨幽靈的李登輝，引爆者為蔡英文，但是其概括承受者卻是2,300台灣人民。除此之外，還有兩個終極主角，一個是太平洋對岸不斷勾引台灣，卻又將它視作「棋子」或「筆尖」的美國，一個是海峽對岸對台灣虎視眈眈，卻又將台灣視作「同胞」與「兄弟」渴盼統一的中國。

如今，這兩大主角，一個深陷疫情與經濟停滯的泥潭，兩黨為爭奪總統寶座正展開激烈而骯髒的「內戰」，一個早已走出疫情並正恢復經濟，努力擺脱內外困擾，加速向「國家崛起與民族復興」的世紀目標進軍。不幸的是，在從李登輝到蔡英文的持續「努力」和美國助攻下，今天的台灣，已經成為中國最大的困擾因素，一個在「國家崛起與民族復興」過程中必須解決的問題。

2020年10月23日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中國人民志願軍參加朝鮮戰爭70周年紀念大會，其所做的講話被西方輿論普遍解讀為「劍指美台」。（Reuters）

對台灣，包括正積極介入台灣的美國來說，更不幸的是，遇到了習近平這個對手。

習近平是一個什麼樣的人，持有不同立場或價值觀的人往往有相差懸殊的解讀。有人說他是復辟威權的「皇帝」，有人說他是令人敬仰的「人民領袖」，有人說他恃強兇狠，有人說他接地親民，有人說他是自由主義的最大殺手，有人說他是新一波國際社會主義運動旗手，有人批他才幾年時間就把中國搞得四面烽火，有人贊他上任不久就引領中國成為國際舞台上最搶眼的主角。就像中外歷史上所有留下濃墨重彩卻往往充滿爭議的政治人物一樣，世人對習近平的認識也多面而複雜。

但不管怎麼樣解讀，有幾點幾乎所有人都承認：第一，他是一位真正的共產黨總書記，這不僅體現在他尤其注重共產黨的執政地位與意識形態，對「共同富裕」和「人類命運共同體」等帶有濃厚共產主義色彩的認知特別強烈，還體現在他對中國共產黨三大歷史任務——其中就包括「實現祖國完全統一」的高度執着。

第二，他是一位有雄才大略、敢想敢幹的領導人，上任後他不僅有繼承地改變了鄧小平時代的內外政策導向與對社會主要矛盾的認定，還設定了分2035年、2049年兩階段實現國家統一與民族復興的目標，提出了國家治理體系與治理能力的「第五個現代化」。他對國家發展的整體擘畫，諸如一帶一路、京津冀一體化、長三角一體化、粵港澳大灣區等都是雄心勃勃，戰略上大開大合。

第三，他從不諱言鬥爭，而且敢於鬥爭、善於鬥爭，他曾公開稱讚毛澤東「爐火純青的鬥爭藝術」，其實這一點在他身上也體現得淋漓盡致，不管是中共黨內黨外，還是在社會治理、香港問題、台灣問題、新疆問題、中美問題等，他從來都是迎難而上，謀定後動，一出手就打到對方痛處，就像有政治人物曾經在私下評價過的「任何和他不對付的人，都會覺得非常非常難受」。而且，他還特別懂得從大處着眼，從小處着手，即看得到宏大的世界格局與主要矛盾，從全球與全局的視角看待中國崛起與拿捏鬥爭分寸，又能從小處堵住一切可能的漏洞。

2020年10月14日，習近平親自出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重磅講話，提出「改革開放進入新時代」。（新華社）

第四，他特別「倔強」，目標感特別清晰，認準了事咬牙堅持，調動資源向目標努力，哪怕再多的非議、再大的壓力也能扛得住，不達目的絕不罷休。這一點，無論是在中國經濟的結構性調整，金融領域去槓桿，「港版國安法」高效落地，乃至於因為某些野蠻粗暴的官僚施政，在北京惹起眾怒的驅趕「低端人口」都有體現。

第五，最關鍵卻也毋庸多言的，他是一位已經「富起來」並正在「強起來」的大國領導人，有強大的國家實力與共產黨政權機器支撐他去實現他的「中國夢」。

當這樣一位充滿強人特質、工具箱裏有十八般武器的大國領導人，遇到和美西方等國家公然「勾搭」，一心謀求台獨的蔡英文，眼看最核心利益被美國粗暴染指，幾代人視若禁臠、念茲在茲就為完成祖國完全統一的台灣有分裂、獨立乃至於被美國實質殖民之虞，任何人都可以預想會發生什麼事情。

近年來，尤其是新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國大規模爆發之後，美國的種種做法，以及蔡英文政府的積極配合逢迎，都讓中國大陸感到以和平手段解決台灣問題的可能在逐步喪失。對於習近平來說，他不可能接受這樣的發展態勢。就算是強勢如他、權威如他者，也承擔不起讓台灣分裂、獨立出去的後果，否則，不僅他個人，連中國共產黨的執政合法性都會因此而喪失。所以，不論是出於個人的使命抱負、中國共產黨的執政地位、中國的崛起與復興，還是重構世界格局的歷史使命，都決定了習近平不會讓形勢如此發展，在必要時，會不惜犧牲中美之間一直維持的戰略平衡。

快速惡化的局勢讓習近平看到，越拖下去對大陸越不利，台灣年輕人越來越與「中國」離心離德，統的難度越來越大，統一之後的治理成本也會越來越高。習近平本人需要在一個時間表內將兩岸問題「治標治本」地解決，不能把責任留給後人，不能去賭中國的國運，他需要果斷解決台灣問題。