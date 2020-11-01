【武統迫近・六】美軍對台海的介入正接近北京的戰爭紅線

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密佈，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第六篇。

任何政治變化或國際變局如果只是頭腦風暴，或是紙上談兵，不能在地球上落地併發揮實踐價值，都沒有任何意義。政治家和評論家的區別就在於，評論家主要是嘴上功夫，寫幾篇文章或做做幾場演講就可以謀生，但是政治家必須克服一切挑戰，將想像落地變為現實才有意義，才能算得上是一位政治家。

台灣問題不是空泛的嘴上政治，台灣也不是一個孤立存在的島嶼，而是實實在在的大國地緣政治，並且處於大國鬥爭的最前線。習近平必然看見台灣於中國的地緣戰略意義，決定了留給台灣的選擇只有「統一」。台灣島處於東海和南海的交匯處，是西太平洋上的戰略要衝，是中、美、日三國戰略利益的交匯之地，恰似「東方的直布羅陀（Gibraltar）」，更是第一島鏈唯一突破口，可以說台灣是中國主權和美國霸權的交匯點。這是中印邊界爭端、釣魚島爭議都不具備的特質，也是習近平除了「歷史使命感」外，處理台海局勢的另一個關鍵考量。

進入2020年以來，美國在台海地區的航行急劇增加。（Twitter@USPacificFleet）

兩岸統一，中國收穫的戰略利益是巨大的，這表現在：一、中國打破第一島鏈，解放軍「前出」500公里。中國周邊沿海，從北到南，島嶼相連，中國海軍要想衝出第一島鏈，全是窄窄的海道，還往往要穿越別國的內海。台灣「統一」後，中國海洋戰略至少在美國的島鏈封鎖上「撕開」了超過1,000公里以上的裂口，向西太平洋前出至少500公里，如果中國要推進「遠洋戰略」就必須「得到」台灣。

二、台灣是亞太海運的閘門，處於亞太航運要道的中點，連接上海與香港、琉球與馬尼拉、橫須賀與金蘭灣，以及鄂霍次克海與馬六甲海峽之間的航道。亞洲太平洋地區海上重要的商業或戰略運輸都在台灣監控範圍之內。

三、在中美對抗中，美國少了一張「制華」王牌。1949年以來，台灣牌從來都是美國打起來最輕鬆的一張牌，又直指中國要害，美國在台灣問題上獲得了對華「遏制」的最大槓桿。如果能夠解決台灣問題，用中國的一句俗語形容「打得一拳開，免得百拳來」——台灣問題一旦解決，也許中美之間的結構性矛盾也將出現完全顛覆性的變化。

四、中國國防力量從台海解放出來，解放軍獲得更大機動性。幾十年來，解放軍主力被吸引在台海，統一後，解放軍獲得解放，可以用於其他戰略方向，輕鬆形成威懾。

台灣海峽在西太平洋「地勢險要」，是兵家兵爭之地。（微博@南海戰略態勢感知）

五、兩岸經濟合作走入正軌，中國國家力量得到整合。兩岸各有優勢，合作空間很大，例如晶片產業，這種合作優勢一直沒有充分發揮。統一前，台灣是減分項，統一後，台灣成為中國宏觀政策、產業鏈的加分項。

相反，設想有一天，台灣「日本化」、「韓國化」，如同全羅道，如同關島、如同橫須賀，美國基地建立，美軍全面駐紮，第七艦隊的航母駛入，薩德系統（THAAD）建立，戰略中程導彈架起……對中國來說意味着什麼？習近平能夠允許這個場景在台灣上演嗎？

台灣海峽「半島化」，中國大陸和台灣變成分治的「朝韓」，這是習近平一定全力避免的局面，更是從1949年後毛鄧江胡等中共領導者都要全力避免的局面。在1996年，因為美軍的介入，兩岸一度有「半島化」的可能性，也正是從那個時候開始，中國解放軍的一切戰略準備、軍事改革、武器迭代更新，包括2012年後習近平在中國軍隊進行的大規模改革，都是指向唯一的目標——兩岸統一。可以說，台灣問題如何解決，是決定中國「國運」和核心利益的謀略。因此，領導者個人「歷史使命感」，台灣對於中國的戰略意義，中美全方位競爭的外溢，蔡英文政府聯美抗中讓兩岸關係持續惡化，這一切都決定了，習近平無法不考慮如何打一場主權保衛戰爭，而這必然是在台海發生。