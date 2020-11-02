【武統迫近・七】這次不是空包彈　習近平開始壓縮台灣戰略空間

近來台美關係不斷升温，蔡英文政府積極與美共舞，聯美抗中。緊張對立的兩岸形勢已經令武統成為大概率選項。而在中美關係惡化的疊加效應之下，習近平在抗美援朝紀念大會上的講話，更被人視作一場「戰爭動員」。 台海戰雲密佈，任何一方都無法承擔戰火延燒的後果和代價。《香港01》為此推出「武統迫近」系列報道，以期最大限度拋開籠罩在台海的層層迷霧，探究中美台三方的利弊得失，以及各方國際力量可能的選擇。 本系列報道共17篇，將以每日兩篇的頻率刊布，此為第七篇。

今天台灣的政治人物和時政評論家在談論習近平時，還是用一種「簡單刻薄」的眼光去看待，將他視為一個威權社會的「集權者」甚至「獨裁者」，在台灣問題上又是一個只說不練的「空包彈」——這種對於習近平的「誤判」，或者說「無知」，不是在幫助台灣，而是誤導台灣人忽略了兩岸關係中的「習近平因素」。

看在台灣眼裏，習近平似乎如同中共前幾任領導人一般，涉台說辭不離「兩岸一家親」、「三中一青」、「地動山搖」、「四個堅定不移」等「陳腔老調」，以為中共領導人即便換屆，對台工作的思路和手段仍「換湯不換藥」。但實際上，習近平這位強勢的中共領袖是敢於下「先手棋」的進攻型政治家，而且中國今天也已經不是美國歷史學家費正清（John K. Fairbank）所說的「衝擊—反應」模式。

本質上，習近平是一位和江澤民、胡錦濤等守成型領導人截然不同的進攻型選手。有不信者，可以回顧一下2016年後的台海局勢，有哪一步是美台主導、中共被動行動的？

習近平已經用實際行動證明，他是一位「進攻型選手」。（新華社）

沒錯，美國也在打台灣牌，中國每次都會做出回應，但是在所有關鍵問題和關鍵階段，習近平每次都是按照自己的打法和節奏出牌。

2016年台灣政壇風雲變色，宣稱「維持現狀」、卻遊走在台獨灰色地帶的蔡英文，取代了主張不統不獨不武的國民黨，習近平先是以「一份未完成的答卷」對蔡英文「聽其言、觀其行」，但是接着台灣的邦交國就相繼斷交，原來台灣可用「中華台北」名義參與的國際會議也統統與台灣無緣。習近平絕對不是坐等變化的人，這些快速發展、下手狠準的動作，顯然是他的標記，就算是在大陸內政上也能隨時看見這種動作，如前文所述，這就是「爐火純青的鬥爭藝術」。

2019年初，沒有任何徵兆，當時的中美與兩岸關係也還沒有像今天這樣糟糕，習近平卻主動拋出了「兩制台灣方案」，主張：「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」他不可能不知道這種宣示會不利於國民黨選情，事實上，台灣輿論也真的是瞬間激動起來，而本已充斥着「疑中」氛圍的美國政界，更是順此將台灣推上中美博弈最前線。但這一切都不會阻礙習近平大踏步推進台灣的統一日程。

對習近平來說，他就是要順應自己在中共十九大上的宣示，啟動統一的進程。他是一方面宣示其決心與意志，另一方面逼得台灣和美國都得直面「統一」，讓大家看得見子彈，而且要讓子彈一直飛下去，想回避也迴避不了。而蔡英文為了保持自己的大位，對此選擇了更加親美、對北京更為強硬的反應，似乎諷刺地暗示著習近平這步「先手棋」的效應正在發酵。蔡英文政府對內不斷鼓動台灣民間「反中」情緒；對外則是毫不遮掩地大方擁抱美國特朗普（Donald Trump）的右翼政府。

2019年1月2日，《吿台灣同胞書》發表40周年紀念大會上，習近平首次提出「兩制台灣方案」。（新華社）

毫無疑問，蔡英文政府的「民主防護網」與「親美反中」路線，使其支持度和滿意度表面上衝上高峰，卻給了習近平落實「兩岸台灣方案」的絕佳環境，不只是持續壓縮台灣的國際空間，如阻斷邦交國、國際組織與國際活動的干擾，還包括解放軍軍機軍艦繞台演訓常態化等。

習近平這個進攻型、走自己步調的政治領袖，一方面讓台灣的選擇越來越限縮、越來越不自主，另一方面再根據台灣的回應丟出「工具箱」裏的下一個反獨促統工具。既有宏觀層次對美國的博弈，也有微觀層次對台灣的軍事進逼、惠台政策等「軟硬兼施」，都是習近平試圖讓台灣應接不暇、疲於奔命的「先手棋」風格。

需要指出的是，習近平的「先手棋」，不只是簡單將台海視為「棋局」，而是將世界視為「棋局」，棋局的對手不是台灣，而是美國，甚至是包括美國盟友的西方陣營。世界這盤棋正在不斷「變」，也就無法避免它的不斷「動盪」。作為崛起大國的掌舵人，無論主動還是被動，因應這種形勢，習近平都要做好「謀劃」，做好預案，設想百般可能性去應對「變局」。謀定後動不只是一句「漂亮話」，掌握「先手棋」，掌握「謀定」，在風暴來臨前收起船帆，可能是一個世界級的領袖最應該具有的素質。

總的來說，大家不只應該看到「中國因素」，更應該看到「習近平因素」，這一位中共領導人，決定了兩岸統一不會被延遲，且推動統一的方式不會腳步紊亂。更重要的是，他不會讓美國成功包圍中國，特別是讓美國藉助台灣完成這個包圍圈。習近平的每一步，目的都在於爭取走在美國之前去為解決台灣問題「鋪路」，並通過解決台灣問題進一步解決美國對華的戰略包圍，實現他制定的國家崛起與民族復興目標。

蔡英文曾經說過「我們自己也是棋手」，但她應該知道，在選舉政治中能夠意氣風發絕不等同在大國之間可以舞文弄墨。她要掂量自己是否能看懂習近平的棋路，有無資源參與棋局，否則只會帶着台灣下一步險棋，以至於陷入死棋的危局之中。