老舊軍機頻釀禍　台軍短視貪圖新機政策害人

台軍高齡40歲的F-5E戰機，在10月29日發生死亡事件，目前肇事原因已經浮現。除了戰機2部發動機同時失靈外，老舊設計的彈射椅無法挽救飛行員性命、卻造成飛行員在彈射時受到劇烈撞擊，第一時間即死亡。雙重效應下所釀悲劇，已突顯台軍老舊軍機的立即性危險。而台軍方從頭到尾否認F-5E/F戰機還未接近壽限期、以及延壽工程進度正常的回應，也無法掩蓋台軍對老舊戰機毫無升級規劃、卻將有限國防資源不斷投入新購戰機的短視想法。

在F-5E戰機發生事故的第一時間，台灣有許多軍迷網友，紛紛開始討論在1990年代中期至末期的老虎2000（Tiger 2000）中期壽限提升（MLU）計畫的始末。當時台灣的漢翔公司，在台軍的F-5E/F即將進入30年的服役期時，提出以IDF戰機的射控雷達、航電、數位機艙甚至發動機，來進行台軍F-5E/F戰機的中期壽限提升。

但是，當時台空軍剛剛開始獲購、接收新式的F-16A/B Blk20戰機和幻象2000-5型戰機，全軍浸沉在迎新機送舊機的氣氛中。當時的台灣空軍高層，否決了老虎2000的中期壽限提升計畫，其理由為「台軍的F-5E/F將在10年內、也就是2010年左右全部汰換完畢，故中期壽限提升沒有效益也不具備戰術價值。」如今此政策的理由，聽來讓人格外諷刺。

1990年代的台灣空軍高層，認為F-5E/F戰機將在2010年全數退役，結果此機不但在2020年還繼續服役，且擔負相當沈重的部訓機（高級教練機與戰機之間的駕駛轉換訓練專用機）和假想敵機（負擔部份戰備任務）的工作，依照目前台軍的最新說法，今年6 月才首飛成功的勇鷹機，將至2023年才會開始量產，2026年以66架的勇鷹機，取代F-5E/F的部訓機角色。

而向美國新購的F-16V Bkl70型戰機，要全部取代台東志航基地的F-5E/F的戰備任務，起碼要到2026年以後。由於新冠病毒肺炎疫情的關係，台軍要何時開始赴美進行新戰機的訓練、測試工作，目前看來遙遙無期。因此，F-5E/F何時才能全身而退？目前根本沒有時間表，20多年前台空軍高層號稱「2010年以前將F-5E/F全面汰除」的政策，如今是否有人可以追究當年擬定政策、不接受F-5E/F戰機中期壽限提升計畫的政治責任？

蔡英文曾經帶頭親自視察空軍的後勤維修單位，代表三軍統帥重視空軍軍機的安全維修工作。（陳宗逸／多維新聞）

根據統計，光是2020年從1月開始，發生UH-60M黑鷹通用直升機的撞山事件，折損現役軍方最高首長參謀總長一名，堪稱世界級紀錄。而後在7月16日漢光36號演習結束時，折損一架OH-58D戰搜直升機，損失2名飛官，且OH-58D型直升機，以在此之前有過多次「重落地」事件，但遭台軍方掩蓋。而在漢光演習前後，還有橡皮艇意外，死亡4人，戰車翻覆意外，甚至剛剛才發生的金門烈嶼60歲高齡的M41A3輕坦克起火爆炸事件，死傷2名。

從這些幾乎是規律性出現的老舊軍備出事、人員無意義折損的徵兆，已經可看出台軍在建軍目標、作戰需求設定、環境想定以及裝備獲得、延壽等基礎事項，幾乎毫無任何專業，且用得過且過方式來應對災難。今年1月黑鷹直升機撞山，已經確認事故非機件問題，而是訓練問題，至今無人擔起政治責任負責。一旦出事發生軍機裝備意外死人，台軍一律使用高官哽咽不捨，以及在媒體散播所謂「英雄造神」等故事，來達到迴避監督、規避責任的效果。

此次F-5E失事，台軍用今年7月OH-58D戰搜直升機失是的同樣故事，訴說着陣亡飛官在喪生前，為了迴避民房、保護人民而選擇犧牲自己，失去逃生第一時間。此種故事線，已頻繁出現台灣媒體，且用煽情、死者為大的理由，讓理性的檢討聲音全部失焦。但是F-5E失事的台東志航基地，是個濱海的戰術基地，飛機一起飛即濱海，何有飛行員為了迴避民居、奔海墜機、保護民眾的邏輯？此外，此次喪生的飛行員，是因為F-5E戰機的彈射椅設計老舊，飛行員在彈射時的剎那，已經因為頭部重傷死亡，根本沒有所謂墜機海上保護民居導致自己淹死的理由，故台軍對於造神之事，在事故後已經轉趨低調不置可否，但是還是任令台灣媒體無限放送此種假故事。

面對原因荒謬的軍機軍車軍艦等意外事故，台軍高層除了造神故事訴諸民粹情緒外，就是由高層哽咽秀來情緒勒索，讓專業性的質疑與監督無法成為主流聲音。（台灣國防部提供／多維新聞合成）

台軍只愛購買新戰機、新裝備，對於自己擁有的老舊裝備，往往都採取漠視態度。因為採購新機新車新裝備，能夠風光的進行檢閲、媒體公關做足，也給政治人物曝光以及體面，甚至能夠塑造選舉時的國防政績牌，一舉數得。反觀老舊裝備的升級，受到的矚目不多，由於升級項目繁雜，且況日費時，對於想要在任內獲得鎂光燈焦點、用新裝備獲得來增加自己曝光的台軍方高層，是吃力不討好的工作，故任由老舊裝備枯萎，只進行不斷的保養、拆裝零件，而不思升級、構改等重要性能提升思考，這就是台灣軍方短視近利的表現。

例如，台軍才剛剛大動作地汰除所有老舊的UH-1H通用直升機，用新購的UH-60M通用直升機取代。看似進入新時代，使用新機氣象新。但是反觀美國、日本甚至南韓，UH-1H依舊在服役，且出事機率極低，此機卻在台灣被稱為「飛行棺材」，何以至此？關鍵在於美、日等國的UH-1H，在服役期間內，進行不斷的性能提升、構改以及發動機升級，而台灣的UH-1H則不動如山、只想着要趕快購買新裝備。

國防資源的投入，有遠見的軍隊與短視的軍隊，從此可以看出。國防預算為台灣5倍以上的日本，也至2015年才決定使用較便宜、可在日本本地川崎重工組裝生產的Bell 412EPI通用直升機，來全面汰換UH-1J直升機，價格遠較黑鷹直升機便宜，且效能頗佳，與日本的UH-1J機隊也有共通後勤系統，而日本陸上自衛隊的UH-X案（也就是採用Bell 412 EPI通用直升機），其戰術想定與作戰需求的考量，已經前進至2040年代的作戰需求。

反觀台灣，完全不思考UH-1H的升級壽限提升，只會抱怨該型直升機老舊，故要用昂貴的黑鷹直升機取代。看似有邏輯，事實上對於國防預算稀少的台灣而言，這就是一種資源浪費。而由於國防預算稀少，且多半貢獻給人事預算，裝備投資資源更少，故許多二線裝備的更新與延壽，就被排擠而毫無章法。

例如也是高齡40年的台軍C-130H運輸機，就已經面臨服役生涯的瓶頸，但是台灣空軍為了迎接新戰機，根本沒有計畫對此種運輸機進行任何投資，目前僅透露要由台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）來進行航電系統的升級，對於攸關運輸機安全的機身結構、發動機等，完全沒有任何規劃。此種「任其腐爛」的建軍採購思考，也體現在高齡60歲的M41A3輕坦克的爆炸事件，一定要總統震怒親自指示後，台軍才勉強由兵工廠，移撥試製的M41D輕坦克，赴烈嶼全面更替老坦克。

查點台軍目前面臨升級問題、無法跨越軍購瓶頸的裝備，除了F-5E/F型戰機、C-130H運輸機以及早前出事的OH-58D戰搜直升機外，還有陸軍的AH-1W超級眼鏡蛇（Super Cobra）攻擊直升機。美國海軍陸戰隊，才在今年剛剛宣布，全面汰換AH-1W超級眼鏡蛇直升機，代表新採購的AH-1Z蝰蛇（Viper）戰鬥直升機已經全面服役。但是，美國海軍陸戰隊長時間使用AH-1W作為主力，早在2005年前後，已經陸續為AH-1W進行性能提升計畫，包括換裝與AH-1Z同樣的2具奇異（GE）公司產製之T700-GE-401C渦軸發動機，部份AH-1W甚至升級雙旋翼的起飛系統，換裝AH-1Z的4旋翼，使得AH-1W在服役生涯的末期，還擁有能夠提升80%載重量的亮眼成績。

新裝備的風光成軍，能夠帶來相得益彰的輿論效果與政治好處，對於民選政府的政客或者討好政客的軍方高層來說，有百利而無一害。但是陰影背後的老舊裝備，就被明顯排擠與忽略，直到造成死傷的那一刻。（陳宗逸／多維新聞）

反觀台灣，與美國海軍陸戰隊幾乎同時間接收AH-1W，卻至今沒有任何升級性能、發動機改善的計畫，據說台灣陸軍瞄準再添購更多的高價AH-64E阿帕契戰鬥直升機，來取代AH-1W，故此沒有任何性能提升的思考。但是對照OH-58D戰搜直升機的墜機慘劇，AH-1W在台灣也已經造成多次空難，此種困境，台軍瞄準新機、忽略舊愛的毛病，還是沒有改善。

建軍備戰，對於未來戰場的規劃，自我軍隊的作戰需求、裝備壽限的更替或者提升，都應該要有整套科學與邏輯的替代方案，務求軍事投資能夠將錢花在刀口上，將納税人辛苦納税的血汗錢，做有效的軍事投資，而非好大喜功的虛擲於遠在天邊的新裝備，而蔑視舊裝備的升級改良可能性。富貴如美國、日本，都還在服役許多台灣軍方棄之不理的所謂「老舊裝備」，而日本陸上自衛隊的AH-1S攻擊直升機，其年齡甚至比台灣的AH-1W還要老，但是經過性能提升、不斷的中期壽限升級計畫保持下，依舊是陸上自衛隊的重要裝備，與其新購的AH-64J搭配使用，毫不衝突也沒有所謂後勤補保的困難。

台軍長久以來由職業軍人把持權力，而民選政府的政客由於缺乏對軍事專業的素養以及人才，任令職業軍人作主執行軍政、軍備事務工作。在美、日、歐洲等國家，軍政事務是文人的專長，善於服從命令的職業軍人，不適合軍政事務的執行，僅適合在命令下執行專業的軍令事務。簡單的說，由專業文人執行軍事政治與治理工作，而職業軍人則專心負責思考如何打贏戰爭。但是在台灣的政治環境，此種角色混淆不清，加上社會輿論的專業監督力道不夠，所以此種軍事投資錯亂、好高騖遠且短視近利的軍事投資，造成人命無謂的損傷，只能悲劇不斷重演。再多的高層官員哽咽、創作再多的英雄故事，也難以挽回台灣的防衛能力迅速流失。