【美國大選】拜登若當選　美台自貿協定機率增？

10月30日，中央社刊出美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）的專訪。她表示，民主黨籍美國總統候選人拜登（Joe Biden）若當選，美國對台交往將轉低調，但簽自貿協議（FTA）機率反而較高。

在台灣民眾幾乎是全球各地當中最希望特朗普（Donald Trump）連任的民意氛圍下，預先幫拜登若當選的台美關係大衰退「悲劇」打下預防針，固然是用心良苦，但葛來儀說的話是真的嗎？從政治上與經濟上來說，其實都是邏輯不通。

葛來儀（左）與民進黨政府頗有交情，圖為蔡英文（右）在台灣總統府接見她。（台灣總統府）

就中央社刊出的兩篇專訪內容而言，葛來儀一方面對於美國國會改選可能會有幾位挺台議員落選表示「這完全不需要擔心」，並指出美國國會挺台聲浪強勁，不會因為幾位友台議員選輸或離開而有所改變，未來議員也會持續提出法案對抗中國；另一方面卻稱，假如拜登當選，美國對台關係會轉趨低調，因為「刻意挑釁習近平或迫使中國作出回應，不見得對台灣有利」，但是話鋒一轉又指出只要更換新的貿易代表，美台簽署自由貿易協議機率會較高。

眾所皆知，台灣與各國簽訂經貿協議向來是非常「高調」的行為，目前台灣已簽定的自由貿易協議與經濟合作協議（ECA）有11項，扣除兩岸經濟合作協議，有八項協議在簽約當時都是台灣的邦交國，只有新加坡、新西蘭是以非台灣邦交國的身份與台締約，而簽約都是在2013年兩岸和緩友好的脈絡下達成。

目前兩岸關係幾乎形同水火，官方交流完全中斷，民間交流也屢屢遭到台灣政府以國安問題「提醒」，軍事上更是持續緊張。如此氛圍下，美國若要跟台灣簽FTA，怎麼可能會是「低調」？而拜登若當選，又怎麼可能一方面修補與中國大陸的關係，另一方面仍與台灣洽簽FTA？

另外葛來儀稱，美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）是美台進一步經貿合作的阻礙。這固然是事實，但是難道拜登上台、撤換萊特希澤，台美FTA就會順行無阻？若從整個美國貿易結構來看，進出口金額最大的就是中國大陸，2019年中美進出口累積雖然下跌10.7%，仍有5,412億美元；而台灣對美貿易僅有811億美元。這個結構就擺在眼前，不論換上誰當貿易代表，都不可能把大陸視為比台灣還不重要的貿易對象。尤其2020年中美第一階段貿易協議明訂中國大陸將在兩年內採購2,000億美元美國貨，而2019年美國對台史上最大單筆軍售金額，也僅80億美元。

圖為2019年10月10日在華盛頓開始的中美第13輪談判，中共國務院副總理劉鶴（中）與美國貿易代表萊特希澤（左）、財長姆努欽（右）舉行了會晤。（AP）

歸根結柢，為什麼葛來儀這時候需要出來不斷「安撫」台灣？如果檢視各地民眾對於這次美國大選的態度，即可發現台灣幾乎是唯一高度支持特朗普的地區。而不少台灣人卻未曾細想，為何其他國家民眾較不支持特朗普？這跟特朗普對國際秩序的破壞有何關聯？而台灣挺特朗普已付出哪些代價？

沒辦法客觀的從國際格局上來檢視特朗普的問題，其實倒也不是台灣沒有吃過虧，而是台灣自己在美中台關係的能動性上日漸縮減。即使不論拜登或特朗普當選，美國對華政策都會是受全球矚目的施政面向。但台灣社會過於注重美國對華政策，是否也正表示，台灣自己已經先把兩岸關係死鎖了，才必須處處看美國的動向、深怕美國「挺台抗中」有變？