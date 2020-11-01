被批不如「威權政府」　綠營「默認」另有深意？

台灣民意基金會董事長、前民進黨立委（目前無黨籍）游盈隆近日批評，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）當地時間10月26日為台灣旺旺中時媒體集團旗下的中天電視台換照事宜召開聽證會的場景「比美麗島軍法大審更糟糕」。

依照民進黨過往行迹，但凡台灣有公眾人物把民進黨人扣上「反民主」、「綠色恐怖」的帽子，行政及黨政部門發言系統往往會主動回擊，奇怪的是，游盈隆這番罵蔡英文政府「比威權政府還糟糕」的指控，目前為止沒有任何民進黨人出面回擊，套用民進黨往常扣人帽子的套路─沒有否認就是「默認」。

1980年3月18日，面對軍事法庭的美麗島政團核心。左起張俊宏、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮、林弘宣（圖源：新台灣研究文教基金會）

游盈隆之所以會將中天電視台聽證會與台灣白色恐怖時期晚期、1979年底的「美麗島軍法大審」相比擬，一是聽證會「場景」擺設猶如「法庭」般，NCC委員猶如法官，獲NCC邀請的7名「鑑定人」與中天電視台老闆蔡衍明等利害關係人及律師分坐兩側，卻似檢、辯攻防；但「更糟糕」的理由，游盈隆卻說，當時被以「叛亂罪」起訴的前民進黨主席施明德在威權政府的法庭上猶能長篇大論、倡所欲言，透過電視直播猶如為台灣人民上了一堂「民主課」，但在NCC的聽證會上，NCC委員卻處處為難「被吿」中天電視台，不讓其倡所欲言，讓人大失所望，也無助釐清真相。

台灣國安局長邱國正。（楊騰凱／多維新聞網）

游盈隆借「美麗島大審」將「NCC聽證會」相比擬，並操作成「比威權政府還糟」的用心「險惡」，就差沒將「反言論自由」、「反民主」直接說出口，不過，民進黨及綠營側翼反常的形同「默認」，對中天電視台來說，卻可能是個好消息。

很明顯的，蔡英文、台灣行政院長蘇貞昌等民進黨人已開始利用NCC的「獨立」性質開始切割。一則因NCC不僅將聽取各界意見的「聽證會」辦成「法庭」，邀請的7名「鑑定人」本應公正的提供理論、各國作法、新聞規範等「專業意見」，其「專業性」受人質疑也就罷了，實際上場個個變成「公訴檢察官」，甚至還有忘情「具體求刑」，指NCC對於中天電視台的換照審查「應不予同意」，其不公正至此，坐實外界在聽證會召開前「先射箭，再畫靶」批評。

其次，台灣總統府國安局長邱國正10月29日於台灣立法院答覆立委質詢時表示，NCC確曾發函邀請國安局派員列席聽證會，但考慮NCC是獨立機關，國安局不宜介入，他同時又表示，對於中共是否滲透台灣媒體影響國家安全一直有在注意，對於台灣電視新聞台有無被滲透，「國安局尚無定論」，同時認為「中天換照」目前僅是議題討論，未造成人心惶惶。

眾所皆知，邱國正的「老闆」是蔡英文，顯然蔡英文除不想為「中天電視台有國安疑慮」的指控背書，甚至不想沾上邊。影響所及，被暗指為「幕後黑手」的台灣行政院長蘇貞昌近來也收斂不少，不再動輒以「馬政府時期」為例試圖建立「不同意換照」的正當性，反更加強調「尊重NCC決定」，同樣也是在切割。

至此，民進黨人不以游盈隆批「NCC聽證會比美麗島軍法大審還糟糕」為忤，獲得合理解釋，NCC既為獨立機關，所作所為就與民進黨無關，因此不惱、不怒，以免「被對號入座」。除非NCC委員願意一肩擔起「反民主」罵名，看來，中天電視台應該已經度過「死劫」了。