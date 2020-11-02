撤了大陸孔子學院　台灣「寶島學院」可乘勢而起？

在今（2020）年8月時，美國國務院宣布將管理美國國內孔子學院的「孔子學院美國中心」列為「外國代表機構」，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當時說「要讓外界清楚該學院的本質」；到了9月，蓬佩奧更加碼表示，希望今年底前能關閉所有在美國的孔子學院。對此，民進黨政府與綠營立委即認為，台灣應趁此良機，填補一旦孔子學院撤出後所遺留的「空間」。

美國務卿蓬佩奧日前表示，希望2020年底前能關閉在美國的所有孔子學院。（Reuters）

10月28日，民進黨立委趙天麟在質詢台灣僑委會委員長童振源時問到，當孔子學院退出美國後，會不會有「寶島學院」？童振源回覆，會盡量規劃，希望把官方系統納入當地僑胞的體系，以「培養更多知台的人才」。無黨籍立委林昶佐也希望一旦孔子學院撤出台灣能夠補進去，對此，童振源也說，「這很重要，今年底、明年初，就來試辦」。

除此之外，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）近期也稱很多美國人與外國人想學中文，但不想遭到審查與脅迫，因為台灣是在自由環境下教中文，她希望有更多的台灣老師去美國教中文，台灣也能鼓勵美國大學生赴台學習中文。言下之意，就是對比美國眼鏡下北京的威權專制與台灣的民主開放，希望台灣能有進一步的「實際動作」。

不止於此，美國國務院在10月17日時宣布設置學習計劃資源網站，還在網站首頁放上了台灣的101大樓做為為封面輪播圖。民進黨立委王定宇認為，這代表台美關係深化，希望僑委會能夠向美方「爭取」相關業務。

台灣101成美國務院外語學習資源網站的中文封面代表。（截自languages.state.gov）

事實上，自2004年中國大陸在世界各地正式組建孔子學院以來，其所引發的爭議與質疑都沒有間斷。雖然孔子學院的主軸是在語言教學、文化交流、文史哲課程交流與漢語教師培訓等，但一直以來的「統戰」、「間諜」疑慮未曾在美國乃至西方社會消失。

2014年，美國大學教授協會(American Association of University Professors)曾呼籲大學捍衛學術自由原則，終止或重新談判孔子學院項目的協議；而近年來肇因於中美貿易戰、以及愈發猛烈的中美博弈情況，孔子學院也再度成為美國的箭靶，輕者抨擊其影響學術自由，重則指控其為中共代理人，是推動北京全球宣傳及惡意影響力的機構。

然而，即使美國政學界經常表態、且或多或少都提到可與台灣進行合作，但台灣除了在2011年設置了目的為在海外推廣中文正體字、以及台灣研究和漢學研究的「台灣書院」外，並無其他積極作為。或許，因為當時兩岸關係融洽，國民黨政府也只能表明台灣書院雖不與孔子學院合作，但亦不與之競爭。

時過境遷，當2016年後兩岸關係跌至谷底，加上台灣一面倒向美國特朗普（Donald Trump）政府、以及正值所謂「台美關係史上最佳」時，綠營竊喜此刻或許是台灣發揮影響力的最好時機，創立新的寶島學院、推動台灣軟實力更是團結自由民主陣營抵禦共產極權中國的重要途徑。

但很明顯的，民進黨政府從上到下，從短期與長期的戰術戰略、專業人員培養、以及最基本的經費都相當貧乏，僑委會等相關部會目前連紙上談兵的程度都還稱不上；當AIT都開口希望台灣語言人才能到美國教學、並促進雙方交流時，很明顯地民進黨政府跟不太上美國的腳步，以至於迄今仍只能依着立委的話順着回答。

美國在台協會發言人孟雨荷稱美國與其他外國人，多希望在自由的環境中學習中文。（Facebook@美國在台協會 AIT）

過去，台灣曾經長期佔據華語教學的第一把交椅，而當北京的影響力迅猛提升後，台灣就遠遠落後而沒有應對作法。民進黨政府必須正視，就算現在台美關係好像很好，若仍只會「空嘴薄舌」說大話（台語，意指好發議論卻沒實際行動），那麼即便有了寶島學院，仍只會是徒有其表、難收實效罷了。