千噸關公像沉降恐淪爛攤子　「大意失荊州」再現官場陋習

湖北荊州古城東南側的「關公義園」，內有一座兩層高關公文化展示中心，中心上方是一個巨大的關公雕像，淨高48米，連同基座共高58米，重量超過1200噸，號稱是全球最大的關公像。 惟據內地傳媒報道，作為關公雕像基座的關公文化展示中心，實際上不但未經消防驗收就開門營業，並且雕像本身是違法建築，被要求整改超過一年都沒有回音。中心如今已出現沉降，與地面連接處明顯縫隙及凹陷。

或為現任官員不願啃爛帳爛攤子

疑似「大白象」在內地多的是，荊州這一宗卻有些竅妙，因為驟眼看起來流程上有些奇怪：五六年前說要興建的是荊州，五六年後說有問題的也是荊州，這一次不常見的是上級機關覆核項目後公開指責，而是本地黨政機關自揭瘡疤，承認明星景點是違規建築，兼且有沉降現象，致上地方上的一單政府工程醜聞，頓時變成全國流傳的政治奇聞，再次展示部份前線幹部「洗腳唔抹腳」的陋習。

圖輯｜【重逾1500噸】荊州48米高關公雕像被指違建 四周驚現縫隙凹陷

五六年間的變化要解釋其實也不難。回顧2016年關公義園開張之時，時任荊州市委書記李新華出席開幕儀式，主理其事的荊旅集團則宣布，關公義園是「大荊州」項目的「開篇之作」，乃當地5A景區的「引爆點」。

就在「引爆」後不久，李新華於2017年離任，迄今3年間荊州已換了兩任市委書記，其間關公義園業績欠佳，更於去年3月起宣布，當地市民和打工留學的居民都可免費參觀，遊客則需支付40元（人民幣．下同）的門票費。整個項目的每年總收入只得數百萬元，不知道何時才可以抵銷高達15億的投資成本。

從蛛絲馬跡推測，關公義園是政隨人息的典型例子，現任官員當然不會肯啃下爛帳，也沒必要為留下麻煩事的前任人留面子，於是乎索性將所有問題全部挖出來公諸於眾，一則收開誠布公之效，二則在上級審核追究之前撇清關係。

關公文化展示中心與地面相接處如今已出現縫隙，最寬處約有7厘米。此外，中心台階附近部分地板有凹陷，與水平面呈30度彎曲。（上游新聞）

巨型雕塑景區陷入「產能過剩」？

無論如何，從營運角度看，這些巨型雕像在全國可說比比皆是，競爭激烈下要吸引遊客已沒以前那麼簡單。

單講關公像，號稱關公故鄉的山西運城市常平村，也有一座高61米的成品，耗費500多噸銅料、2000多噸鋼材及超過1.8萬噸混凝土。荊州那一座側身眺望的關公由著名「福娃」設計師韓美林操刀，但要說他跟山西那座持刀立像分一個品味高低，就真的是見仁見智了，相信以打卡為目標的普通遊客都純粹是「比大」和「比高」。

荊州比運城要四通八達，歷史文化資源也更深厚，但關公義園還是落得一個經營慘澹的下場。由此看來，或者以巨型雕塑作招徠的景區已陷入「產能過剩」的危機，好此道的遊客人數愈來愈少，而那些仍喜愛和巨像拍照的旅客有太多其他選擇，荊州關公看來不是他們的首選。

從行政角度看，這是「黨委揮手」由上而下動員的常見現象。事經一把手大力推動，1200噸的關公像也可以在無藍圖無批文的情況下動土開工，政府把關機制通通讓路；到了新書記要處理爛攤子，荊旅集團這間地方大國企仍可輕鬆表示，從來沒有收過整改告示，而關公像屬於「藝術品」，所以不受建築審批所限。最新進展是住建部就此發下整改要求，但即使有中央一級指示，如何整改是一回事，會否追究相關人等更是另一回事。

從公民參與角度看，是次由官方檢討開其端，內媒報道引發討論，繼而社會輿情有反響，官方繼續跟進事態。憑藉互聯網發展，內地體制有能力亦不時展示意願去吸取輿論意見，若果這種下情上達的回饋機制可以恆常化，並且捉得到摸得著地體現於政策擬定過程，應該對增強官方的治理能力亦會有所裨益。