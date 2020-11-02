蔣超良意外出席五中全會　或意味其已「平穩落地」

消失數月的湖北原省委書記蔣超良現身10月底的中共十九屆五中全會，多少令外界感到驚訝。事實上，目前蔣超良既沒有被免去中央委員身份，但又未公開披露履新消息，也即是說，他是以「無官一身輕」的方式出席這場中央全會的。這說明什麼？

在武漢的新冠肺炎疫情期間遭去職的蔣超良意外出席五中全會，顯然意味着其已經平穩落地。

此前被免職的蔣超良（右）現身五中全會，但其此次參會除了中共中央委員身份外並無實際職務。（CCTV節目官網截圖）

根據央視《新聞聯播》在五中全會閉幕當晚（10月29日）播出的電視畫面，已經消失了200多天的蔣超良出現在北京人民大會堂參加五中閉幕會。現場其身穿黑色西裝，坐在中國人民解放軍陸軍司令員韓衛國與四川省人大常委會主任彭清華之間，與此前相比，略顯幾分清瘦，與他們一排就坐的還有中國農業農村部部長韓長賦、中國社會科學院院長謝伏瞻、新疆自治區主席雪克來提·扎克爾。

蔣超良的此次現身令輿論頗感意外，自從其在2020年2月13日被免去湖北省委書記，又在3月6日辭去湖北省人大常委會主任後，僅餘中共中央委員身份的蔣超良就再無其他官方消息。因此，輿論猜測紛紛，這位曾經頗有重量的金融大員會因此就突然結束仕途生涯，還是會被進一步追責。

今次五中全會是新冠肺炎疫情後的首次中全會，如有人事變動，循例中共將在此次會議上予以追認。因此，在會議之前，蔣超良以及其在湖北的副手，十九屆中候補的省委副書記、武漢市委書記馬國強已經被媒體盯住。

隨着蔣超良出席五中，而五中又沒有通報人事安排，則說明蔣超良及馬國強都會大概率平安落地。1957年出生的蔣超良現今已是63歲，如果沒有此次的疫情波折或許還有更進一步的可能，但經此一事，最大可能是退居二線。

畢井泉在上任中國國家市場監督管理總局黨組書記、副局長不足半年便因長春問題疫苗事件辭職，2020年8月退居二線。 （新華社）

但是，截至目前，中共官方從未披露蔣超良的履新消息。這種處理手法又頗顯不同。

如果留心可以發現，類似蔣超良般際遇的官員，能善終者不在少數，比如曾因2018年8月吉林長春長生問題疫苗事件引咎辭職的中國國家市場監督管理總局黨組書記、副局長畢井泉。

身為中共十九屆中央委員的畢井泉雖然被追責，但其此後又先後現身2019年的十九屆四中全會以及今次的五中全會，2020年8月年近65周歲的畢井泉（1955年9年）更退居中國全國政協經濟委員會副主任。而反觀蔣超良，雖然沒有被問責，但他目前的處境似乎還不如畢井泉。

蔣超良沒有在五中被問責這一結果事先也並非無迹可尋。此前，蔣超良以及馬國強雖然被去職，但至今中共除了派出專項組調查關於李文亮被訓誡一事，並無針對湖北官場的問責傳出。

其實，蔣超良仕途在湖北遭遇此番滑鐵盧，在觀察人士看來頗多遺憾。蔣超良畢業於財經專業，是高級經濟師，且長期在中國交通銀行、農業銀行等國有金融機構任職。1997年亞洲金融風暴時，蔣超良被派往中國央行深圳分行和廣州分行任行長，成為時任廣東常務副省長王岐山領銜的處置地方金融風險協調小組的副組長。此後輿論多以王岐山副手來介紹這位金融專才，並看好其政治前程，孰能料到疫情意外地到來。