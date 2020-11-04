【中共五中】對台表述微妙變化：推進統一不見「和平」

在美國不斷對中國進行極限施壓，大打「台灣牌」，台海局勢持續緊張的背景下，中共將如何表述，也是觀察北京對台政策基調變化的重要指標。五中全會公報在兩岸議題的表述是：推進兩岸關係和平發展和祖國統一。相較以往北京在兩岸關係上的表述發生了微妙的變化，這種變化是當前兩岸關係的寫照，也是北京未來一段時間在台灣問題上的主要基調。

習近平2019年1月2日在《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會，強調」推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」」。圖為台灣民眾在街頭觀看直播。（中央社）

對於中共十九屆五中全會有關台灣問題和兩岸關係簡短的15字表述——推進兩岸關係和平發展和祖國統一，該如何理解呢？

首先，推進兩岸和平發展，仍然是北京的優先選項。這是北京過去40年來一直堅持的。

對比十八屆五中全會提到台灣時的說法——以互利共贏方式深化兩岸合作，讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業受益，可以發現，當前的兩岸關係已經從「深化兩岸合作」，退步到「推進兩岸關係和平發展」，其背後的潛台詞就是，當前兩岸關係已經有了「非和平」發展的現實危機。

但對於北京而言，推進兩岸關係和平發展仍然是北京在台灣問題上優先選擇。從目前的局勢來看，統一台灣並非北京當前的首要任務。當然，前提是台灣沒有跨過北京分裂紅線。在五中全會上，「全面建成小康社會」被「全面建設社會主義現代化國家」，這才是中國當前的首要和核心任務。統一台灣，無疑並非當前中國政府最緊要的事情。

另外，從台海目前的局勢來看，統一台灣可能意味着要發生戰爭。這並不符合當前中國的國家利益，一個和平的發展環境仍然是當前中國所需要的。而且，兩岸「本是同根生」，運用軍事手段統一台灣是排在最後的選項，在當前局勢下——雖然緊張惡化，但還未到崩盤的地步，北京依然寄望「兩岸和平發展」。

其次，北京已經不再完全寄希望於實現和平統一。在以往北京有關「祖國統一」的表述中，通常會帶有「和平」的前綴。比如，大陸國台辦習慣用「推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程」的說法。2019年12月12日，中共中央機關報《人民日報》刊載的大陸國台辦主任劉結一的文章，標題就是《堅定推進祖國和平統一進程》。

中國福建省南部廈門島的「一國兩制統一中國」巨幅標語， 與台灣島上最著名的心戰牆「三民主義統一中國」遙遙相望。（VCG）

2019年1月2日，中共總書記習近平在《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會發表講話。在講話中，習近平的表述同樣是「推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」。為此，他還提出了五點主張，其中一點就是探索「兩制」台灣方案。當然，這是基於「和平統一、一國兩制」大方針。

這樣的例子還有很多。2020年5月29日，中共政治局常委、全國人大委員長慄戰書，在《反分裂國家法》實施15周年座談會上的講話的標題就是《堅決反對「台獨」分裂，堅定推進祖國和平統一》，在講話，中共政壇三號人物慄戰書近40次提到「和平」。

從「推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」到「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，微妙的措辭變化背後，是北京在台灣問題上的主要基調調整。「和平」雖然出現在中共五中全會對台論述中，但推進「兩岸關係和平發展」和推進「祖國統一」是並列關係，在這裏「和平」已經不是「統一」的前提。可以看到，「和平統一」已經不是「統一」的優先選項，在推進國家統一層面，北京已經對「和平」不再寄予太多希望。

如果說這段論述還比較隱晦，不太直接的話，那麼中共軍方的說法就非常之直接。在回應美國對台軍售案時，中國國防部這樣說：將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一進程。這裏就沒有出現「和平」二字。

當然，中國國防部的表述有軍方的角色在裏面。但透過字面，何謂「持續推進國家統一進程」？可以預見，未來北京在台海的軍事動作，比如繞島飛行常態化、穿越台海中線常態化和頻密化，這些動作都可以視作「持續推進國家統一進程」的軍事行動，配合北京政治上對台灣國際空間的擠壓等，可供台灣選擇的路其實並不多。

第三，統一台灣已經提上北京日程。北京除了要推進「兩岸關係和平發展」，更為重要的是要推進「祖國統一」。多維新聞此前就曾指出，對於北京而言，台灣是中國不可分割的神聖領土，實現台灣統一是中國現代化不可或缺的拼圖。五中全會的「2035年遠景目標」，就是對如何讓中國實現現代化這一目標進行規劃。從這角度講，統一台灣已經提上北京的日程。至於說方式，可能就需要看台灣的最終選擇。

2017年10月召開的中共十九大上，習近平重新了規劃了中共「兩個百年」目標，即到2035年基本實現現代化，到2049年建設成為社會主義現代化強國。多維新聞曾分析指出，中共將以十九大到2035年為處理台灣問題的第一階段，即2035年前就兩岸關係的未來完成全領域定位，給予一個明確的說法與規劃，不論是以任何形式為最終方案。