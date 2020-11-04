【中共五中】以不變應萬變 　高規格確立政策「新核心」

隨着美國選舉日到來，下一個四年誰將入主白宮也即將揭曉。不論特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）誰最終獲勝，民主黨和共和黨對華政策總體強硬已經成為共識。恰在選舉日前夕，中共十九屆中央委員會第五次會議發布公報，此次會議對於中共「五年規劃」編制具有指導性意義。隨着下一個四年和新的五年規劃，中美之間的博弈也將進入新的階段。

此前，中共高策提出「雙循環」戰略，希望最大限度降低外部風險衝擊。（路透社）

自中美貿易摩擦，以及美國對華為等中國企業開展制裁以來，中國產業經濟在核心關鍵領域受制於人，基礎科研缺乏的現狀已經暴露無遺，甚至已經直接威脅到中國的國家安全。正因如此，堅持高端產業在中國經濟中的核心地位就顯得十分重要。

在五中全會的公報中，「科技」和「創新」成為高頻詞。公報提出「堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」。「核心」二字在中共的文件中，使用是很謹慎的，這說明，對創新的強調，達到了前所未有的高度。

為此，中國政府提出「舉國體制」攻克晶片等關鍵技術，「把關鍵核心技術掌握在自己手中」的一系列措施和原則，並且正在將「新基建」、5G技術、新能源、新材料等高科技產業列為中國未來經濟發展的核心。但是，相比於政策上的「雄心壯志」，對於核心技術的掌握與發展，則需要等多的耐心與更加細緻、合理的規劃。畢竟科技創新的核心因素是人才，而後才是資本的聚集，以及產業和資本的高度協同。

改革開放至今，在完成工業化進程後，如何提升中國經濟在全球價值鏈的位置將是未來一段時期的挑戰。評估一個國家在全球價值鏈的戰略地位的時候，比較的是上游程度。根據北京大學的測算，2018年中國在全球價值鏈的上游程度是0.01(數值大者更靠上游)。美國同期是0.29，而主要開放經濟體平均是0.04，這意味着中國和其他開放經濟體相比，在全球價值鏈中位處中、下游，對上游原材料、核心技術及核心零部件的依賴度較高。

因此，公報提出，要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。2019年，中國研發總金額達到國內生產總值（GDP）的2.2%左右，相當於世界發達國家的平均水平。然而，研發又包含研究和開發兩個方面。中國在基礎研究的比重僅僅在5.5%至6%，遠遠低於美國的18%、法國的25%，也就是大量的資金用在了開發上，中國對基礎科學和底層技術的研發投入並不夠。而最欠缺的底層技術、核心技術，可能需要長年累月的投入。這也是華為創始人任正非多次呼籲「重視基礎學科科研」的原因。

對於高科技發展，中國目前已經進入「封鎖區」和「無人區」。第一，強化「舉國體制」的重點應該放在人才和科研機構改革方面。第二，在注重科技創新的同時，注重基礎性研究和基礎產業一線人員的培養。第三，在實施「舉國體制」的同時，應該建立政府、企業的梯次研發體系，注重全球合作，形成你終於我，我中有你的格局。最後，發展高端產業更應注重整體市場體系的培育和科技生態系統的打造。

其實，無論大洋彼岸的美國最終誰當選，也不管美國對華政策是繼續強硬還是緩和，堅持科技創新，做好中國自己的事，就能最大限度對沖外部環境變化的風險，「以不變應萬變」。