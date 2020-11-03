F-5E失事效應：台「勇鷹」教練機趕進度　將在2024年交機

台灣空軍F-5E戰機的失事，引起強烈政治效應，台軍方疲於奔命，四處解釋，但是政治後座力依舊不斷。消息指，台軍方以及漢翔飛機公司背負龐大壓力，將在11月4日於立法院國防外交委員會，正式公布台灣自制T-5型勇鷹高級教練機，將從原本2026年交機，提早至2024年交機。此外，新機將優先撥交給此次出事的台東志航基地。而整個台軍則會加快腳步，在2024年全面汰除F-5E/F型戰機。

F-5E戰機的失事災難，政治效應持續擴大，引發蔡政府與馬前政府的相互指責口水戰，台空軍以及漢翔飛機公司壓力龐大，決定將提早在2024年末汰除所有33架F-5E/F型戰機。（陳宗逸／多維新聞）

根據台空軍的新規劃，2021年將推出預量產型勇鷹機2架，全部優先交給志航基地。2022年8架、2023年17架以及2024年6架撥交給志航基地，以此汰除目前總數共33架的F-5E/F型單、雙座戰機。而原本勇鷹高級教練機優先汰換的AT-3教練機，則在2024年才有12架交給高雄岡山空軍官校基地，此外2025年18架、2026年3架，總共33架勇鷹高級教練機，將汰換目前數量為63架的AT-3教練機。

整個高教機汰換過程，全盤變調。AT-3教練機原本因為失事頻繁而獲得優先更換權，如今為了F-5E失事事件引起政治風暴，台軍將整個優先順序重新調整。但是，一旦未來AT-3教練機又有失事造成政治影響，此交機計畫表是否會再度受到政治影響？目前尚難知曉。

原本因事故率高，而將優先汰除的AT-3型教練機，因為F-5E失事災難引起政治效應，被擠壓至2024年後才開始汰除作業。（陳宗逸／多維新聞）

目前台灣空軍的決定，就是要加快速度，優先於2024年第4季將33架F-5E/F型戰機全部淘汰，避免後續政治效應。而未來由F-5E/F型戰機所擔負的「部訓機」任務，台空軍聲稱由勇鷹高教機取代。

不過，外界有聲音質疑，所謂「部訓機」是新生飛行員，從高級教練機轉換到戰鬥機的過度時期訓練機，而勇鷹機目前並未配備機載雷達、也沒有發動機後燃器，要如何提供受訓飛行員類似戰機的功能、甚至訓練導彈炸射能力？勇鷹機要如何從無雷達、無發動機後燃器的純高級教練機身份，轉變為如同F-5F型戰機此種擁有射控雷達、發動機後燃器的「部訓機」機種？

對此，台灣空軍以及製造商漢翔公司，並未有明顯答案。台軍僅強調，勇鷹高教機能夠「平戰轉換」，一旦需要即可立刻安裝射控雷達以及發動機後燃器，擔負戰備任務。但是，漢翔飛機公司目前並無勇鷹機A、B型不同功能機種的推出計畫，且原本預計今年將推出數架預量產型機開始戰備測試，此支票已經跳票。

勇鷹機「趕鴨子上架」，其明顯有巨大政治因素。蔡英文政府面臨輿論壓力，譴責其執政初期堅持「國機國造」政策，硬逼台灣空軍高層放棄義大利制M346高級教練機的授權生產、採購計畫，轉向為由漢翔飛機公司自力由IDF雙座型戰機改良為高級教練機，此政策的逆轉，當時到底如何決策？如今已經成為羅生門。

而當年馬英九政府決定採用義大利制M346高教機，目前全球已經有以色列、新加坡等重要國家採用，是相當暢銷的機種，且更換為「部訓機」角色的功能完整，全部模組化裝配，功能多變，許多小國用來當成輕型戰機使用。而當年如果依照計畫「洋機國造」，則台灣漢翔公司也將可獲得授權生產、組裝的實際利益，且M346高教機有完整模擬機訓練套件，可在地面進行「部訓機」任務模擬，是較為現代化的作法。但是，如今台軍高層以及漢翔公司，近日開始批判意大利方面，認為當年意大利對台灣任意宰割且沒有誠意，故M346才無法成真，事實是否如此？如今也變成羅生門。

蔡英文在2018年6月，親自在勇鷹機的上樑典禮中，親筆簽名於大梁上，象徵其「國機國造」絕不改變的政治意志。（陳宗逸／多維新聞）

此外，F-5E/F在台灣空軍不僅擔任「部訓機」的高階教練任務，更擔任戰術偵照機等任務，目前台空軍花蓮基地，與RF-16「鳳眼」戰術偵察機共同服役的，還有7架RF-5E虎眼戰術偵察機，為1997年委託新加坡科技宇航所改裝而來，拆除原本機鼻的AN/APQ-159(V5)射控雷達和M39A3機炮，安置偵照艙，曾經在台灣921大地震和88風災中有重要貢獻。因此，未來全面汰除F-5E/F之後，戰術偵照任務要如何分配以及重新洗牌，也將考驗台灣空軍的能力。