「戰狼外交官」是怎樣煉成的？

外交部官網「組織機構」欄目日前顯示，胡鍵已出任外交部新聞司副司長。據悉，他是資深傳媒人，曾在南方日報工作多年，並擔任領導職務。 目前，外交部新聞司共有「一正五副」6位司領導，司長為華春瑩，副司長為汪文斌、於敦海、趙立堅、胡鍵、蔣小燕。

盧沙野駐加駐法任內屢掀爭議

在防火長城外，個別論者根據胡鍵背景，推測他作為來自傳媒界的「外人」，空降到外交部新聞司，可能是官方意識到「戰狼外交」未奏效，所以有必要加以調整改善。不過這些講法純屬推測，唯有留待觀察外交部發言人之後的言行舉止，才可以從中再作較為確切的聯想和推敲。

無論如何，「戰狼外交」的確是經常引起大大小小的對外紛爭，致使外交部人事一有甚麼風吹草動，各方都立刻會將之與「戰狼」扯上關係。

胡鍵曾任南方報業集團高層。（網上圖片）

新聞上看到「戰狼」二字，一般都只關乎中國外交官的言辭表態，其內容對支持者而言是理直氣壯，對反對者而則是無禮小家。

以盧沙野為例，其駐加大使任內爆發孟晚舟案，當時他警告渥太華如封殺華為，將會面臨「後果」，引起加國政壇譁然。後來他升任為駐法大使，也由於涉嫌曲解法國參議員支持種族歧視，以及影射法國養老院於新冠疫情期間置老人生死於不顧，遭到法國外交部長傳召批評。

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身在其位就必須謀其政

外交官行事要張弛有度，一味求和討好自然有失國格，但如所言所行由化解外交問題，演變為創造新一輪外交問題，那對於本國塑造有利的國際環境又有何助力呢？

如果配合實際行動如「限加令」，外交官可以「引導」所駐國行為，戰狼不戰狼就僅是個標籤，因為始終效果最緊要；然而擺在眼前的事實是，加拿大和法國確未有公開封殺華為，但就以幕後勸說或重重設限，變相驅使本地電訊商棄用華為，也等同對中國投下「不信任票」。

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駐法國大使盧沙野。（資料圖片）

要將雙邊關係欠缺互信推到一個大使身上，如此指控絕對是不公平，始終最基本是一個巴掌拍不響的，西方陣營忌華疑華氣氛愈來愈嚴重，加拿大更跑在前頭捲入孟晚舟案，大使講多一句講少一句似乎都無關大局了。

話雖如此，身在其位就必須謀其政，所謂「戰狼外交官」面對愈來愈多的挑戰，究竟是在挑戰中遊刃有餘呢？抑或是愈搞愈複雜小事化大呢？

中國與西方「今時不同往日」

必須承認的是，在防火長城內，「戰狼外交官」大受歡迎，尤其是外交部發言人趙立堅，說他是位「網紅」也並不為過。美國對華步步進逼，過去大半年更可說是冷戰級數圍堵：介入港台疆藏南海等中方「紅線議題」、打突擊關閉中國駐侯斯頓領事館、逐步收緊華為包圍網、對華關稅戰維持高火力等等。有見及此，不少國民視美國為敵人，又視西方陣營「為虎作倀」，痛罵幾句已經算是客氣了，難不成被打完左邊臉還要亮出右邊臉給對方打？

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改革開放超過40年，中國社會經濟成就有目共睹，國民自信亦大幅提升，由當初自覺在西方陣營面前矮一截，不夠兩代人間便轉為有與之平起平坐青出於藍的信心。

孟晚舟案餘波未了 駐加大使透露中國外交布局

當西方仍是對中國有諸多不滿，擺起一副指導教訓看不起的模樣，有無道理都好，都是與國民的當下觀感有落差。正是在這個落差之間，「戰狼外交官」應運而起，代表這些國民去告訴西方：中國已經不是國弱民窮的中國，西方應當對華改變頤指氣使的態度。

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上述粗略正反立論確實不難，而最困難的是，外交官如何捍衛國格之餘，軟硬兼施得來有成效，而不是像如今單為了爭論「戰狼不戰狼」就耗費心力時間，這還只是口水戰而已。與此同時，對於國際環境，國民更有自信是情理之中，但也需要不時反思，來之不易的成就在多大程度上取決於有利的外部條件，而美國在多大程度上能代表「西方陣營」，從而避免將複雜可能性簡化為一成不變的敵我分明，降低誤判或過火反應的風險。