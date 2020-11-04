中美經貿戰「未解決」　北京料守3大協商原則

當地時間11月3日，美國舉行總統大選，新一屆政府將要繼續處理愈來愈棘手的中美關係。對於中國而言，最常見的論調是，無論擺上誰人放在白宮當主人，歷史大勢都不會以個人意志為轉移，兩國角力將會延續下去，並且愈演愈烈，北京早就「丟掉幻想，準備鬥爭」。 實則官方專家大多數都是由大處著眼，認為於美國窮追猛打下並不存在「以和為貴」的立場，所以他們都奉「以戰止戰」為出發點。然而根據打得最響亮的經貿戰，北京的對美「以戰止戰」方式有彈性亦有特別指涉，可粗略概括為3大協商原則。

一、有利於改革開放無妨「讓利」

中美經貿戰可以分為兩部份，一是關稅戰，二是科技戰。這場仗之所以打得起，緣於美國內部有意見認為，中國自居為「最大發展中國家」，於全球化供應鏈佔據不正當優勢，對美貿易逆差居高不下，而中資則有「偷呃拐騙」之嫌，以不見得光的手段侵害美國知識產權。美方於是乎就首開關稅戰端，再藉著動員封殺華為的包圍網，企圖「矯正」其眼中的「不公正」。

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議。（路透社）

按人均收入計，中國確是「發展中國家」，而對美生意既是中國勞動人口在全球競爭中贏回來，也是令廣大的美國消費者得益，其中更有不少是美企在華投資生產再出口回到美國，華府那種自怨自憐論調事實上偏頗失真。

儘管如此，北京依然視經貿活動為雙邊關係的「壓艙石」，要打起上來不惜對美施以關稅回擊，同時也願意與華府於今年初談妥第一階段協議，內容包括承諾於2年內購買總值2千億美元的美國貨，修訂國內法以加強保護知識產權，以及解除金融業務的外資持股限制。

由此可見，讓利買多些美貨不是大問題，中國預期有足夠消費力，開放門戶亦不成問題，中國的改革開放進程關鍵之一正正在於引入外資作公平競爭。

二、不容剝奪中國發展權利

可是輪到華為風波，雖然都歸類於經貿戰之下，但從北京的對美反應可以看出，當中利害已不止於商業利益而已。

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表面上來看，華為風波只是重複一遍美國的對華指控，不過觀乎華府的種種行動，其力度之猛已超乎國安考慮和公平競爭。基本上美國正對一間企業發動「國家級攻擊」，動員盟友圍堵封殺，祭出全球供應禁令，更加要求加拿大拘捕和引渡華為副董事長孟晚舟。

華府旗幟鮮明地追殺到底，根本沒有洽商討論的餘地，難怪北京只能得出一個結論：美國鐵心要剝奪中國的發展權利。想當然爾，華為沒有在美國重壓下退下來，北京亦推出一系列「科技自立」方案以作應對。

三、不容本國資產和技術白白流失

撇除這種談都懶得談的惡意態度，中方甚至會某程度上接受美方顧慮，容許中資的海外業務分拆重組，與美企合資並接受美方監督，唯獨一去到「埋牙」談判，雙方底線亦同時圖窮匕現。

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以TikTok為例，北京接受得到其美國業務獨立上市，由美企持股分紅並於當地分擔數據管理工作，不過控制權就必須仍掌握在中資手上，絕不容本國資產和技術白白流失，資本家為求脫身而罔顧整體國家利益。

無論何人當總統，要突破中方的談判界線可謂殊不容易，北京即於Tiktok協議敲定前夕，推出規範技術出口的新法規，藉此表明立場，而結果亦真的是協議擱淺，華府的Tiktok禁令則未知能否過得到法院一關。

主權紅線會劃在哪裡呢？中美經貿戰正是在這一點相持不下，華府於第一階段協議看似撈了好處，但終究動不了中國國企補貼這個「國本」議題，亦不能說鯨吞中企業務就鯨吞，預料北京面對美國新一屆政府，不會改變上述3大協商原則，華府亦將以此為起點，繼續思索是要堅持推進抑或接受中方底線。