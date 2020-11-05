【觀察】2020美國大選陷入膠着　「最挺特朗普」的台灣怎麼看？

2020年美國大選，原先預計「民主黨全面輾壓」的許多美國媒體，沒有想到陷入了一場膠着苦戰。各投票站關閉、開始計票後，特朗普(Donald Trump)一度聲勢看好、不僅翻轉了原先民調支持拜登(Joe Biden)的佛羅里達州，甚至領先幾乎所有搖擺州，使西方主流媒體震驚不已。

美國民主黨總統候選人拜登在美東時間11月4日發表講話，指自己有信心可以贏出足夠州份。（AP）

特朗普非常清楚，此次郵寄選票可能帶來的後果，所以一度發表「勝選宣言」，甚至直接表態，別計票了，就這樣吧！

等到後期，郵寄選票終於開始「發力」，拜登陸續翻轉搖擺州，很可能率先拿下270張選舉人票險勝。若最後真是「險勝」，這結果特朗普團隊服不服，後續預計還能鬧騰許久。

然而在台灣，此次「主流民意」對於特朗普的「鋼鐵支持」，不僅在選前就受到美國媒體的關注，當拜登翻轉搖擺州後，社群網絡上充斥着「民主黨作弊、郵寄選票作弊」的聲音。

早前有民調顯示，台灣民眾對特朗普支持率全球最高。（資料圖片）

這聲音不是少數，甚至幾乎「稱霸網絡」。

台灣支持特朗普的理由過去一段日子討論太多次，在此不多敘述。前期開票時「特朗普要贏」的「歡樂氣氛」可說蔓延網絡，但到了後期，偏藍媒體底下的留言大多嘲諷民進黨政府對特朗普的「押寶」押錯了，偏綠媒體底下則充斥「作弊論」。

美東時間11月3日，選情高漲時刻，美國政府簽署了對台軍售，偏綠媒體一片稱讚「特朗普政府好樣的」。這在台灣社會看來是「特朗普助台抗中」之又一例證，但其中關鍵台灣政府一清二楚。

台北一家美式餐廳4日上午舉辦開票直播的活動，吸引不少關注美國總統大選結果的民眾到場關注。（中央社）

民間情緒高漲，但台灣政府，及學者(不論立場藍綠)，在選前就開始平衡，吿訴民眾「沒有單邊押寶，台灣也不應押寶」、「不論是誰，台灣都會繼續深化與美國關係」。經濟部官員也出來說不論結果如何，台灣進口瘦肉精美豬不變。

去除台灣網絡之「特朗普粉」，台灣學界、政界中曾赴美國求學、對民主精神有些信念的人，還是期望拜登。面對全球疫情、面對當前美國在西方盟友眼中的失序，他們認為拜登對於局面有利。

這些台灣較精英的、中產的、偏自由派的人士，仍然相信，一個能夠修補社會裂痕的美國，一個能穩住各方盟友的美國，才有利於世界。

可惜這樣的聲音，在「別管其他的，至少特朗普會對抗中國」之氛圍中，格外顯得虛弱。

此次美國選舉，是台灣社會最「入戲」的一次。膠着的選情可能激化美國社會的分裂與對立，但更凸顯出了，台灣民間對於美台關係的浪漫想象，以及對於中美台三方關係之情緒化，早已超過了理性判斷。