台灣行政院也養「網軍」？當「假新聞」成了民進黨的「高級黑」

台灣行政院近日成了「假新聞」供應鏈的 「知情者」：「生產者」是行政院發言人室的網絡小編，「用戶」是民進黨立委、親綠網紅及側翼，不過，因為生產過程發生一些「意外」，原先預期的「終端受害人」國民黨，這次反而成為「獲益人」，同時獲益的可能還有台灣人。

先簡述一下行政院小編的「意外」，更貼切的說，應該是「低級錯誤」。

國民黨11月4日召開「抓到了！行政院養網軍，民進黨用國庫做黨務！」記者會。 （facebook@中國國民黨 KMT）

案件緣起於國民黨近日緊踩着蔡英文徑自以行政命令開放含萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」，台媒又簡稱「萊劑」）美國豬肉進口，以及民進黨執政的台南市發生馬來西亞籍華人女大學生被擄、性侵死亡重大治安案件的痛腳，仗着憤怒的多數民意，只以立法院少數席次卻讓民進黨的多數席次難以發揮戰力，不僅多次佔據立法院議場，還循着食品安全、治安的線頭向上追查，猛攻蘇貞昌。

對於國民黨抵制施政報吿及嘲諷，蘇貞昌一方面以「武漢肺炎」（民進黨人至今仍以此取代「新冠肺炎」）期間避免群聚，由他拍板暫時停開以顯示「以身作則」，一方面則將台灣網絡媒體《ETToday 新聞雲》的一則查證未臻完善，抨擊特定會報委員「未開會，領高薪」當成突破口，由行政院網絡小編制作圖卡指《新聞雲》的報道為「假新聞」，再影射國民黨立委佔據議場才真正是「未開會，領高薪」。

台灣《上報》拍攝到台灣行政院幕僚製作網軍圖卡現場。

如果「產業鏈」運作順利的話，蘇貞昌或能藉由網絡龐大「主流民意」之助逐漸脱困。不過，壞就壞在行政院小編「生產」 「假新聞圖卡」的時間不但是光天白日，地點甚至還是在台灣立法院議場的媒體採訪席，被立場編綠的台媒《上報》（UP Media）現場捕獲、拍照存證，不久後該「假新聞」圖卡即在民進黨立委的Facebook、親綠網媒、側翼及網紅的社群媒體中出現，被《上報》詳實記錄並做成報道。

《上報》的報道隨即引發討論，國民黨反應猶烈。一則行政院小編的「假新聞」圖卡，表面上是為澄清有台媒報道有行政院任務型編組委員「未開會，領高薪」新聞，實則係為強化「疫情期間」行政院「不開會」的正當性，進而反向指控國民黨立委佔據議場不讓台灣行政院長蘇貞昌施政報吿才是「未開會，領高薪」；其次，國民黨過往多次指控民進黨以公帑「養網軍」，但總因僅能提出「旁證」，缺乏有力的直接證據，最後淪為沒有力道的「合理懷疑」，此次行政院小編在立法院被「人贓俱獲」，才發現蘇貞昌將網軍直接養在行政院內，而且還成了綠營立委、側翼攻擊國民黨的「武器庫」，讓國民黨的「抵制」更加氣壯。

11月2日，台灣行政院長蘇貞昌（圖）會前接受媒體聯訪。（中央社）

一直以來，台灣人已相當習慣蔡英文政府將意在監督、批評其施政的「不友善言論」，或以「從馬政府時代就有」、「國家安全因素」淡化自身施政不力或轉移焦點，或以「民間神人」的「神數據」、圖卡、「懶人包」，淡化爭議或將應深入討論以凝聚共識的重大議題「簡單化」，甚至直接貼上「假新聞」標籤，再透過「網軍」、 側翼及「主流民意」的二次傳播，「不友善」言論的攻擊力往往因此減弱，更有甚者，不明就理的人甚至還更相信經過「整理」後條列呈現現的「懶人包」。如今，藉由蘇貞昌網絡小編的「示範」，才算得窺「假新聞是如何製造出來的」堂奧。

就此來說，要給那些「追求真實」的台灣媒體人拍拍手，若台灣人因此對於被網絡「主流民意」貼上「假新聞」標籤的新聞以及「懶人包」能多些思考，此一事件應有其正面影響；此外，也應該「謝謝」蘇貞昌的網絡小編，雖然非他所願，但他的「另類貢獻」，同樣功不可沒。