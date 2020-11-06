【觀察】「挺特倒拜」儼成美國第51州　醒醒吧台灣人

美國總統大選開票，過程堪比好萊塢電影高潮迭起，不顧若干州的點票作業持續進行，特朗普便急不可耐地提前發表「勝選宣言」，隨着郵寄選票相繼開出，特朗普（Donald Trump）被後來居上的拜登（Joe Biden）反超，美國選情陷入膠著，雙方最終恐打上法律戰。

相較過去歷次美國大選，台灣民眾給予這場選舉特別高的關注，尤其在台美關係迅速增温的情況下，許多台灣網友儼然化身成為離岸的「特粉」，明明沒有美選投票權，卻能為了特朗普是否保住政權而看得捶胸頓足，甚至出現許多崩潰情境，宛如台灣已成美國的第51州。

台灣民眾關注美國總統大選開票結果。（陳卓邦／多維新聞）

回顧富賈的特朗普就任美國總統以來，因政治素人出身，行事作風基本跳脱傳統菁英窠臼，時常不按牌理出牌；又因為商人底子，萬事皆可談，沒有一般國家領導人的可預測性，上任以來，不斷攪亂國際秩序。奉行保護主義與單邊主義的特朗普主打「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」的口號，要求製造業迴流美國，期間不惜因貿易問題，衝擊美國與傳統歐亞盟邦的關係，更在2018年開始和中國展開激烈貿易戰，以及接下來一連串的外交戰、媒體戰、科技戰，短短几年便顛覆影響了國際既有秩序。

負面標籤纏身的特朗普

特朗普還是美國孤立主義的化身，帶領美國從多邊主義中退卻，他的崛起，更被外界視為「白人至上主義」的復辟。2020年中，美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察暴力執法殺害，引燃美國內部種族問題的火苗，但特朗普始終迴避譴責白人至上團體，更以「法律與秩序（Law and Order）」的訴求，開拔大選。

難以信任、沒有可預測性、極端保守主義、種族主義等等標籤，全貼在特朗普身上，若再加上特朗普在大選的「勝選宣言」，要求尚未開完票的多個美國州停止計票，不夠民主這個標籤，特朗普恐也躲不掉，這樣的一位美國總統，難怪遵循傳統國際規則的歐亞各國，尤其是那些跟美國有緊密關係、發達國家的領導人及人民，對特朗普本人是無甚好感，反觀台灣卻在這之中「異軍突起」，在與美國建立緊密關係的國家與地區，只有台灣民眾支持特朗普多於拜登。

2020年11月5日，美國總統特朗普在白宮簡報室發表講話。（AP Photo/Evan Vucci）

這一方面固然是因為台灣長期以來就被國際社群排除在外，特朗普攪亂國際秩序的同時，台灣根本無感，甚至希望能在亂局中，爭得一些掉出來的肉塊；二方面是跳脱傳統外交規範的特朗普，對台政策跳脱建制派的框架，近月兩度派遣美國高級官員訪台，頻繁公開台美外交及軍事上的合作，持續批准一項又一項對台軍售，有些武器更屬「攻擊性」武器。儘管台灣官方與民間或多或少也體認，特朗普一系列的作為，多有借打「台灣牌」以挑弄美中關係，以「反中」為己造勢，但總的來說，特朗普給台灣民眾留下的，是一個「挺台總統」的形象。

所以在美國大選開票過程中，台灣民眾無不緊盯大選結果，為特朗普的選情加油打氣，特朗普佔優勢的時候，網路上狂刷「我特威武」，還邀請特朗普海外謝票首站可拜訪台灣；當特朗普落後時，許多台灣民眾紛紛崩潰，擔憂台美關係在拜登上台後會降温，攻擊拜登過去的親中行為、質疑民主黨作票，導致台灣的府黨高層，一個又一個出來發文，呼籲民眾冷靜，強調支持台灣已是美國跨黨派的共識，但失控的「台灣特粉」，還是止不住自身的激情，四處出征，甚至連必須遵守行政中立的美國在台協會（AIT）臉書（Facebok）也不放過，鬧出了笑話。

台北一家美式餐廳4日上午舉辦開票直播的活動，吸引不少關注美國總統大選結果的民眾到場關注。（中央社）

陰謀論紛陳 民主素養不足

台灣民眾在美國大選期間的「挺特狂潮」，發生了不少令人啼笑皆非的情景：有政治學教授就稱，由於民眾連續幾天緊盯螢幕，已對美國50個州的位置、名字（尤其是搖擺州），及傳統的政治傾向瞭若指掌，未來課程可直接省略這一部分；或者是有名嘴笑說，台灣若成為美國的第51州，以台灣2,300萬的人口規模，將可成為美國第三大州，將多30張選舉人票力挺特朗普，這看似笑話，或許更是那些台灣特粉的心底話。

相對於對特朗普選舉要贏的痴迷，挺特的台派民眾對於目前勝券更在握的拜登，則懷有極大的認識偏誤。可以說，這群正在網路上鼓譟、崩潰的台灣人，對於拜登的根本認識，大多是基於他不是特朗普，或相對於特朗普的反面所建構。

當然，關注他國選舉無所謂對錯，尤其美國身為世界第一強國，與台灣關係匪淺，最終是誰入主白宮，在未來四年中當然深深影響台灣。但深陷「親美抗中」情緒的台灣人，顯然已經「入戲太深」，一方面逾越了看戲的角色，還打算爬上台上當起演員來了，其自豪的民主素養更是堪慮，即當選舉結果不如己意，各種陰謀論在台紛陳，忽視美國人一票又一票淬鍊出來的結果，沒有選票又「看戲的喊燒」，足見抗中民粹給台灣社會留下的午夜迴響。

民主黨總統候選人拜登於11月4日在德爾威爾明頓向支持者發表講話。（AP Photo/Paul Sancya）

另一方面，台灣社會對於拜登上台抱有排斥、甚至恐懼的遠因，在於眾人把過去幾年特訪普吹給台灣「政治泡泡」視為一種真實與信仰來度日，憂心台美關係史上最好、台灣能倚美抗中的「政治泡泡」到了拜登手中，霎時吹彈可破。嗜玩本不實際的「政治泡泡」，是台灣自我沉迷於國際格局變化的一種癮，倘若拜登最終贏得了這場美選，之於台灣或許並非一場壞事——政治表演慾極強的特朗普能給台灣的不過是政治上的泡泡與鴉片，台灣人迷幻其中，不管在不在理，終究被暈得七葷八素；未來換做拜登，至少還留給了台灣一次可以醒過來、了解真實的機會。

台灣社會必須理解，不管是特朗普或拜登當選，美國都會以自己的國家利益作為首要考量，而非考量台灣的利益，特朗普當選，台灣不會就此發達，拜登當選，台灣也不會因此完蛋，明天的太陽會照常升起，而台灣應在可操之在己的部分謀發展，才是在國際叢林中生存的硬道理。