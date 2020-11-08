【美國大選2020．觀察】蔡英文的積極與北京的靜默

台灣總統蔡英文11月8日上午轉發了拜登（Joe Biden）的一條Twitter，祝賀他當選美國新一任總統。雖然拜登的「當選」還只是按照目前的選情狀況而言，「變數」還無法完全排除——在這種情況下，蔡英文與那些「受夠」特朗普（Donald Trump）的西方領導人幾乎同時在第一時間向美國新總統喊話，這種積極姿態可以說暴露了蔡英文的「焦慮」。

而與此相對，由於適逢周末（11月7日至8日），北京儘管與特朗普在這幾年相處得並不愉快，但至今也沒有對美國大選展現出特別的「興趣」。這不僅與台灣的態度形成差異，甚至與大陸民間旁觀美國大選的「熱情」形成了鮮明對比。

11月8日，蔡英文轉發拜登1月份祝賀蔡英文當選總統的Twitter，並「回應」祝賀拜登與哈里斯（Kamala Harris）當選美國總統、副總統，稱「作為我們關係基礎的價值觀不能更強健，我期待與你們一起合作，推進我們的友誼併為國際社會做出更大貢獻。」

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int』l society. https://t.co/xIvit7emjH — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 8, 2020

這是在11月3日開始選情膠着後，拜登與特朗普有可能轉入「法律戰」的背景下，蔡英文所搶先做出的表態。蔡英文如此快速反應當然有她的焦慮在。

蔡英文上台，兩岸越走越遠，在「5·20」以來兩岸時常軍事對峙，被認為已經到了「準戰爭狀態」。坦率說，這背後有蔡英文的「政治理想」支撐，但最重要的恐怕還是中美關係在特朗普執政時期出現的「混合戰」——不僅僅是台灣，中美貿易、金融、科技、南海、新疆，甚至中印關係，都體現着中美博弈的影子，直到美國大選拉開帷幕前夕，特朗普政府還在推動任內的第10次對台軍售「以幫助蔡英文政府建立拒統的軍事實力」。

可以說，特朗普當然不可能與蔡英文利益完全一致，但是在應對大陸上，特朗普確是她可以抓的「救命稻草」。創造「九二共識」一詞的台灣前國家安全會議秘書長蘇起10月31日在一次論壇中即表示，「Show Hand」的時候到了，特朗普若是贏了，蔡當局就大勝。但如果特朗普敗選，會怎樣也不知道，代表這中間的風險非常高。

11月7日，在特拉華州威爾明頓，拜登和賀錦麗亮相。他們未來的台灣政策和中美關係政策會發生什麼變化，勢必影響兩岸決策。（AP)

當然，表面上，蔡英文也不可能將「賭注」全壓在特朗普身上，這也就是她為什麼在美國大選前一直在試探與拜登團隊的接觸，並極有可能是得到對方繼續《台灣關係法》和對台軍售承諾的原因。

於此，蔡英文是否預備要因應拜登團隊的政策調整而做出改變，改變多少，都將是她「頭疼」的。

相較於蔡英文不加掩飾的對美國大選的關注，北京的姿態要含蓄得多。事實上，截至目前，北京的反應僅限於大陸外交部發言人趙立堅三番五次對美國大選表示「不感興趣」——事實當然不是這樣，中國民間的圍觀熱潮與北京剛剛結束的五中全會對中美科技博弈的「未雨綢繆」，便是最佳說明。

美國大選拉開帷幕前夕，特朗普還在推動任內的第10次對台軍售。（Getty Images）

但同時，北京所表現出的沉穩並不是表面文章，北京當然關心正將其視為頭號競爭者的美國，但是也不會因白宮易主而出現大的轉向。

目前為止北京隊美國大選最重要的一次的回應是大陸外交部副部長樂玉成在11月5日中外媒體吹風會上的一段「題外話」。當時，樂玉成表達了三層意思，其一結果未出，但希望美國選舉不出亂子；其二，北京對中美關係發展態度不會變；其三，不管誰當選，新一屆美國政府不能繼續擴大分歧，誤入歧途。

這一方面展示北京的謹慎，而另一方面則是北京在刻意降低「中美關係」影響，試圖將中國國運與美國政治變動「脱鈎」至少保持適當距離的戰略意圖。

中國外交部發言人趙立堅早前曾在記者會上表示，中國對美國大選不感興趣，希望美國大選也不要「拿中國說事」。（Reuters）

事實上，4年前，中國最高領導人習近平也是一直到11月9日才公開特朗普表示祝賀的。

在當時的賀信中，習近平稱，作為最大的發展中國家、最大的發達國家、世界前兩大經濟體，中美兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面肩負着特殊的重要責任，擁有廣泛的共同利益。發展長期健康穩定的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。我高度重視中美關係，期待着同你一道努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作，以建設性方式管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大進展，更好造福兩國人民和各國人民。

但事與願違，未知今次習近平又將如何反應？