【觀察】蔡英文Twitter祝賀拜登　中美悄然迎來第一場政治博弈？

多家美媒於11月7日宣布，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）率先贏得270張選舉人票，正式贏得總統大選。在拜登勝選後，多個領導人表示了祝賀，其中包括台灣總統蔡英文。

對台灣來說，美台關係的維持和升温十分重要。蔡英文在2020年11月6日便針對美國大選的結果發表看法，她說「我們和美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體，一直都保持密切往來。無論大選結果如何，這些往來都不會改變，我們也會在這些基礎上，持續深化台美關係。」 換句話說，蔡英文認為美國大選的結果並不會改變美台關係當前處於歷史最高點的情況。

不過，表面上蔡英文是這麼說，但心底卻不見得「踏實」，尤其《華盛頓郵報》（Washington Post）在10月30日報道中指出，蔡英文政府在涉美事務上疑偏重共和黨和現任總統特朗普（Donald Trump），雖然之後台灣外交部和蔡英文本人都出面否認，但外界對此似乎都「心照不宣」。

而在11月8日上午，蔡英文在Twitter上正式祝賀民主黨拜登與哈里斯（Kamala Harris）當選美國總統、副總統，並強調「作為我們關係根基的價值觀』強健』」。「我期待與你們一起合作，推進我們的友誼與對國際社會的貢獻。」而台灣外交部也在推特上發出類似的推文。

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int』l society. https://t.co/xIvit7emjH — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 8, 2020

此外，明眼人可以發現，蔡英文的祝賀是轉引了拜登在2020年1月11日恭喜蔡英文連任台灣總統的推文。當時，拜登寫道：「美國應該繼續加強與台灣的聯繫。」而拜登對蔡英文的努力接觸似乎不僅於此，在蔡英文「520」就職當天，拜登也再度透過Twitter表達祝賀，並肯定台式民主與應對新冠肺炎疫情的防疫措施為世界表率。

不過，如果細看，可以發現，蔡英文兩次並沒有給予拜登正面回應。

這次大選結束，蔡英文主動火速發文示好，並轉引拜登先前的Twitter，頗有「一笑泯恩仇」，或者至少希望拜登能夠「大人不計小人過」的意味。而蔡英文的舉動，可謂是對於拜登以及未來美台關係的一種試探，究竟這個世界上最有權力的男人會否回應這則祝賀呢？這不禁令人聯想起2016年12月2日，蔡英文主動致電給美國總統當選人特朗普，引發外界熱議。而拜登的回應勢必將間接影響未來的中美關係的局勢。另一方面，北京尚未在第一時間對拜登發出祝賀，也留給外界許多想像空間。悄然之間，中美第一場政治博弈似乎已然展開。