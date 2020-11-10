沒有互信又期待「習蔡會」　誰真的該醒醒了

11月7日，是「習馬會」7周年紀念，馬英九對此表示，兩岸若能回到「九二共識」，甚至還能夠促成「習蔡會」；馬英九說，若蔡英文提不出消弭兩岸戰禍的替代方案，就請考慮接受九二共識。然而，台行政院長蘇貞昌替蔡英文回應，「台灣人早在習馬會後就讓國民黨下台」，要馬英九「醒一醒」。

馬英九建議蔡英文接受九二共識，或能衛習蔡會鋪路。（楊家鑫／多維新聞）

在「馬習會五週年研討會」上，馬英九稱，雖然2019年初習近平關於九二共識的談話在台灣造成誤解，但國台辦及《人民日報》隨後都做出澄清；且國台辦日前發佈的「九二共識答問」依舊傳達出九二共識是當前兩岸關係基礎的意味，一國兩制則是兩岸未來一旦統一後的制度安排。馬英九認為，九二共識與一國兩制是兩回事，希望蔡英文別誤導民眾。

馬英九強調，兩岸能回到「原汁原味的九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能促成習蔡會；他也呼籲蔡英文，既然不願說九二共識，那就趕快提出替代的謀和方案；若無法，就接受九二共識，與對岸展開協商，讓人民安心，是蔡英文的最基本責任。

不過，對於馬英九的說法，行政院長蘇貞昌極不贊同，他說，希望北京不要再用根本不存在的「一國兩制、九二共識」迷惑人民，台灣人在習馬會後就讓國民黨下台了，馬英九卻還念念不忘，真的該醒醒了。

蘇貞昌批評馬英九改醒醒了，他稱台灣民眾早放棄了國民黨。（陳卓邦／多維新聞）

此外，陸委會主委陳明通也回應馬英九的說法。他說，兩岸願在對等尊嚴原則下進行對話，這與「炒作蔡習會」是兩件事；他暗指馬英九，諷刺地說「有人炒完馬習會後，再炒蔡習會，一鍋炒，毫無意義」。

然而，蔡英文自己是不是就不想要習蔡會呢？過去她就曾說「蔡習會蠻誘惑的」，而在2015年習馬會後、即便蔡英文還未當選總統，她也曾釋出蔡習會的可能性；2019年底，蔡英文表示，為了維持兩岸和平穩定，願意嘗試任何可能性，其中不排除蔡習會，但不會以主權及國安為代價

當2020年台灣大選結束後，蔡英文又強調，只要有助兩岸和平穩定，她希望能在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，促成兩岸互動，而這包括任何形式的互動，言下之意她依然不反對蔡習會。

其實，簡單來說，習馬之所以能會，就是雙方都認同九二共識，其餘的枝微末節只要經過彼此折衝協調，達成兩岸都能接受的情況即可；更具有意義的是，北京此舉也釋出訊號給當時正投入大選的蔡英文與民進黨，只要在九二共識架構下，習蔡會也有機會循此前例進行，協助維護兩岸和平。

但是，不論有意或是無心，蔡英文與民進黨政府讀不出習馬會的背後意義，在高喊「維護現狀」的同時，卻選擇性地忽略掉「九二共識現狀」；再加上為了選舉考慮，近年來持續操作反中議題，讓兩岸關係倒退到1987年兩岸開放互動之前、甚至更加嚴峻的狀況。

如今，馬英九建議蔡政府回心轉意接受九二共識，亦是着眼於蔡英文始終拿不出一套遊戲規則與大陸周旋，若持續下去，只會更讓台灣更為不利。不論馬英九是為了維持在政壇的能量、或真心給蔡英文建議，這些不啻都為可資參考的論述，但蔡政府高級官員卻仍只會用兩岸對抗與台灣政治惡鬥的視角回應馬英九，實屬可惜。

蔡英文多次主動提及習蔡會，但若兩岸沒有互信，發生的機率可謂趨之於零。（陳卓邦／多維新聞）

當蘇貞昌嘲諷馬英九「真該醒醒了」，或許要知道，習蔡會一直以來都是蔡英文主動說的，但蔡英文既要北京別設「九二共識」的限，自己卻又給對岸訂了很多規則，這要北京如何接受？順着蘇貞昌的說法，蔡習會的確該醒醒，因為如果只會天馬行空，不去思考如何改善雙方僵局與建立互信，那麼不用說習近平，即便只是國台辦主任劉結一，蔡英文也見不到。