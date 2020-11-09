【美國大選．觀察】新總統拜登上場　難改中美爭雄格局

美國總統大選民主黨候選人拜登宣布勝利，市場聚焦新一屆政府上場，將如何應對國內疫情及失業情況惡化等問題，以及關注中美現時的紛爭局面能否有改善。北京學者指出面對當下世界百年變局，中美兩國矛盾屬結構性，雖然預期拜登上場後將加強和中國對話溝通，不過難改兩國爭雄格局。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文接受《香港01》新聞訪問時分析指，中美紛爭是中國走向大國經濟必然會出現的問題，既包括中國經濟規模將超越美國的結構性的問題，也是兩國對於人權等意識形態存在分歧的問題。雖然預期拜登上場後，會進一步增強和中國的溝通，不過由於兩國存在結構性矛盾，相信中美爭雄的格局將是未來10年至20年的新常態。

中國經濟規模料五至七年內超越美國

今年世界經濟受到新冠肺炎疫情嚴重打擊，IMF於今年10月更新《全球經濟展望》預測，料全球經濟今年將倒退4.4%，幅度較早前預測的4.9%有所收窄。不過IMF預期中國經濟今年增長1.9%，較6月份時上調0.9個百分點，料成唯一有增長的主要經濟體。王文指出，內地在疫情後經濟已經逐步復甦，預期中國經濟今年仍會錄得1.9%-2%的增長；反之美國的疫情仍然十分嚴重，單日確診人數創新高，令美國經濟雪上加霜，相信今年GDP將倒退約5%。

此消彼長下，中國的經濟規模將趕上美國，現時中國的經濟規模約為美國的75%左右，明年料佔比將升至約80%，推算五至七年內中國有望成為世界最大經濟體。自1890年以來美國經濟規模稱霸全球，未來中國經濟總量一旦超越美國，可謂百年變局的象徵。

中國經濟具備的強勁韌性是人民幣匯率穩定的基石。（Getty）

貨幣戰機會難抹殺

面對中國經濟規模迎頭趕上，美國亦不可能坐以待斃，王文指出美國發動貨幣戰的可能性是存在的。不過他相信一如中美貿易戰，美國難以成為贏家，原因是中國的外匯儲備充足，總值超過3萬億美元，是世界上擁有最高外匯儲備的國家，足以支撐人民幣，而且中國人民已經對兩國爭雄的格局做好心理準備。

疫情突顯美債危機

反而王文認為美國的經濟問題更值得擔心，因為今年疫情更突出了美國債務高企的財政危機。他認為拜登上場後，首要任務應當是控制疫情，避免民眾失業問題持續惡化催生美國債務危機。

美國國家過敏與傳染病研究所福奇與總統特朗普在應付新型冠狀病毒肺炎疫情上意見相左，令特朗普感到不滿，外界關注特朗普在餘下任期會否設法令福奇離職。圖為9月23日福奇在參議院衛生、教育、勞工與養老金委員會上發言。（Getty）

他撰寫文章指出美國新一輪的次貸危機一觸即發，據美聯儲數據顯示，在今年第二季，美國家庭債務總額就已經達到了14.27萬億美元，遠超2008年金融危機時12.68萬億美元的歷史高峰。此外，近期美國房屋貸款違約率已經達到了10%，超過了2008年金融危機時的峰值。如果經濟遲遲不能恢復的話，這些貸款將極有可能變成壞賬，預計佔房貸總負債戶數30%，約1500萬個美國家庭將被迫停止償還房貸，大規模的個人與家庭破產將會出現。王文相信即使拜登上場將推行大規模刺激經濟計劃，但亦無力回天，難以扭轉美國本土經濟問題。

過去百多年美國GDP持續是世界冠軍，不過受到金融危機爆發影響及隨後多次大規模的量化寬鬆政策，令美國走上債台高築之路，加上今年的疫情衝擊，未來如何穩守經濟強國的地位，是對新總統的一大考驗。