國際力量深刻調整：北京的自信與台灣的恐慌

沒有「意外」的話，美國民主黨的總統候選人拜登（Joe Biden）將成為白宮的新主人。相較於蔡英文政府、民進黨政治人物及台灣綠營側翼從選前的「我川威武」（Donald Trump，台灣譯名為「川普」），到選後不斷強調台美情誼深厚，並以拜登曾稱習近平為「惡棍」、曾發文認同特朗普採取「對中強硬」立場等進行「自我安撫」，北京至今僅由外交部發言人汪文斌回應指出，「理解到美國大選的結果，會按照美國的法律與程序作出確定」、「中方表態會依照國際慣例辦理」，依然採取「不介入他國內政」的淡然立場。

中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部）

同一時間，國際知名政論期刊《外交家》（The Diplomat）及《經濟學人》（The Economist）都發表專文，不約而同引用中共第十九屆五中全會公報中「當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，……我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化」內容，指出「國際力量對比深刻調整」其實是「美國走衰、中國崛起」的「含蓄」說法，做出北京已有足夠自信「中國崛起是歷史必然」，並據此推論「誰當美國總統，北京 doesn't care」。

汪文斌對於美國大選結果的「淡然」，以及中共選在拜登發表勝選演說的11月8日宣布川藏鐵路動工，間接肯定了《外交家》、《經濟學人》評論文章對北京「不關心誰是美國總統」及「自信」的觀察。

北京的「自信」絕不是因為拜登是較温和、可預測性高的「建制派」，或者是天真的認為中美貿易戰、科技戰或因此有喘息空間，而是因為造成美國走衰的結構性因素、特朗普任期內加劇的社會撕裂以及「藍、紅對立」的政治結構，絕非拜登上台就能輕易扭轉；再者，北京挺過新冠肺炎及長江水患等「百年難遇」的疫害、洪災，擴大「雙循環」經濟見效，加上「made in China」的強大製造能力已成為世界的不可或缺及一直從磨難中取得成績的「歷史教訓」。

難道不是嗎？就算拜登宣布勝選，但特朗普人馬卻不願依「慣例」展開政權轉移，相反的，雖然拜登是美國選舉史上得到普選票最多的總統候選人，但特朗普「史上得票數第二高總統候選人」的成績，反而讓「反拜」勢力更加團結，加上共和黨在美國參議院仍能與民主黨抗衡、美國大法官中的保守派居於絕對多數等，都說明了拜登雖然有許多「願景」，但他能否只靠着受到各界肯定的「勝選演說」就「團結」美國，其實在未定之天，更遑論美國的經濟成長及紓困多靠「以世界為壑」的寬鬆貨幣政策及舉債撐起來的，凡此種種，都讓北京可以淡然看待美國大選的結果，而將之視為「機遇」或「挑戰」等待「確定」的那一刻，甚至在此一時刻也不避談「武統」，甚至還有「知台派」大談「不用武力難以統一」、「北京應展現戰略定力」，「戰略清晰」到幾乎不給「模糊派」的拜登任何「蜜月期」。

2020年美國總統大選後，特朗普（Donald Trump）的支持者集會時，反抗議者穿着迷彩服。（REUTERS）

反觀台灣內部，反而因為拜登的當選而陷入慌亂。一則蔡英文、民進黨人及所謂「主流民意」，不但早早對特朗普交出「投名狀」，大買武器、擴大含萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）美國牛肉及以行政命令開放美國豬肉，形同「榨乾」台灣向特朗普輸誠，不料卻是拜登上台，恐再難有「資力」取悦拜登；其二，拜登的「抗中」理念多顯現在「人權」領域，卻是國際合作、多邊主義的信徒，可以預見「硬度」不如特朗普，台美同聲一氣「無差別反中」的機率大降；其三，綠營人士在大選期間拿着已被證實為「假新聞」的拜登次子亨特（Hunter Biden）與中共聯絡以圖私利文件，以及滯美「反共富商」郭文貴釋出的「性愛片」等資料，在大選期間在綠媒政論節目「黑拜」，形塑拜登「犯罪家族」、拜登「養子不教」的人設，卻不知「現世報」何時會到？

因為「歷史因素」及民進黨的政治操作，可以理解為何台灣人對此次美國大選的結果異常重視，但除了「入戲」與「看戲」之外，對於拜登即將成為下一任白宮主人，何以北京淡然？蔡政府慌亂？其實更值得台灣人深刻思考，所謂的「壯大台灣」該是何種模樣？以及該採取何種作為？