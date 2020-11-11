美國大選︱「川建國」負隅頑抗　內地網民喜迎「拜振華」？

美國大選陷於泥漿摔角，現任總統特朗普看似大勢已去但仍負隅頑抗，致使民主黨候選人拜登還未能獲確認勝選，這場選戰不知還要在司法程序拖多久才可以告終。對於這場加時戰，內地網民由初時熱切關注，到現在大家的熱情都慢慢冷卻下來，唯有且看「川建國」和「拜振華」兩位「同志」還能怎樣鬥下去。

期望「搞亂美國」抑或「理性知華」？

稱呼特朗普為「川建國」，實情都不難理解。這位前真人騷主持人將節目風格帶進華府政壇，浮誇失實、口不擇言、獨斷橫行等等言辭行為均令人側目，而其治下美國更為受到黨派之爭制肘，以至於國債、製造業空心化、貧富懸殊、科創巨企壟斷、基建破舊等隨口講得出的大問題，都被特朗普所捲進的通俄門、濫權瀆職、性醜聞之類政治爭議所掩蓋。

↓重溫史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」（【美國大選辯論】 約7310萬人觀看 較上屆希拉里對特朗普減一成）：

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有見特朗普入主白宮前後的表現，部份國民預期一旦他連任成功，將會延續中美國力此消彼長的趨勢，變相有利於「建設中國」，這種看法亦不是無的放矢。另一邊廂，「拜振華」的面世就比較新近，箇中思路看來也和「川建國」的誕生截然不同。

拜登之所以被賦予「振興中華」的厚望，源於有些國民根據其家族背景和從政經歷，判斷他是有商有量的「理性知華派」，不像特朗普般整天嚷著要跟中國「脫鉤」，寧願兩敗俱傷都要跟中國作全方位對抗。

由於拜登可能帶領華府「重回正軌」，停止或凍結由封殺華為到制裁港官等堵華行徑，甚至轉而進一步促進過去幾十年來相生互利的中美關係，所以「拜振華」這個戲稱也開始流行起來，並且受到外媒關注。

不是換了白宮主人就萬事大吉

國民就美國大選食花生開玩笑，中國官方就沒那麼興奮了，保守得至今仍有鑒於選舉正式結果未出爐，不如西方多國般爭著去祝賀拜登。

▼英美數個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統等朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言（美國大選｜拜登當總統 抗俄更優先 對華政策不會逆轉但料將放緩）：

官媒和官方專家的態度亦十分之謹慎，既呼籲新一屆政府與中方「相向而行」，期望各方面的衝突都有所緩和，又同時指出美國對華政策已轉變甚多，政商界鷹派都虎視眈眈要拿中國開刀，這可不是白宮換了個主人就能解決的事情。

況且拜登看來是對華親善的往績亦不足為憑，始終政治人物一經換了位置換了時勢，政策取態大轉彎也是頗為常見，有美媒就猜測拜登的外交手腕將更能夠動員盟友，更有系統地對付中國。那麼那些高呼「川建國」或「拜振華」的網民又是否太天真呢？首先戲言終究是戲言，與其用來評斷使用者的真實想法，不如藉此探討他們以甚麼心態看待美國大選。

戲言心態與港台激烈反應相映成趣

某程度來說，官民反應沒有表面上看來那麼大相逕庭，「川建國」或「拜振華」當選都好，網民心底裡大概都只有看戲級數的緊張感，反正無論是共和黨抑或民主黨執政，中國也會繼續「做好自己的事」，美國也會繼續對華施壓，那既然大勢已定，不如先自信地開開玩笑，無需對美國大選結果過於緊張，當是天塌下來一樣。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁（美國大選｜拜登當總統 抗俄更優先 對華政策不會逆轉但料將放緩）：

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實則戲言背後是信心表現，內地網民就美國大選都大多不會患得患失，不會為控制不了的事情而抓狂，與港台兩地網民的激烈反應相映成趣。

若講近期情況，縱使初期有漏報瞞報之嫌，內地確實迅速控制住疫情規模，亦最先重啟經濟活動，與如今每日新增個案仍以萬計的西方國家對比鮮明，國民士氣相應由當初低迷混沌，一躍而為高昂自信。

若論長期因素，內地在不足兩代人的時間裡，由世界第一大窮國變為世界第二大經濟體，其間以億計的國民目睹、親歷並受益於社會巨變，因此就中美兩國的地位對比，難免會有一番重新評估，「川建國」與「拜振華」的出現正好體現這個心態轉變。