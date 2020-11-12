美國大選即將塵埃落定，特朗普（Donald Trump）沒有延續4年前的奇跡。這一大選結果也讓特朗普成為20世紀90年代老布殊（George Herbert Walker Bush）連任失利以來，第一位無法連任的美國總統。對特朗普中國人有著複雜的情感，輿論場上不少聲音希望特朗普能夠勝選，理由是他的“瘋狂”雖然給中國帶來了不少麻煩，但對於中國的崛起和民族復興有著莫大的助益。那麼，過去4年來特朗普給中國帶來了什麼，改變了什麼呢？

特朗普至今仍拒絕承認敗選，他聲稱民主黨「竊取」了自己的勝利。（Reuters）

雖然，特朗普競選團隊就此發表聲明表示，他們的候選人不打算承認敗選，並將開始在法院提起訴訟。但人們相信美國大選大局已定，特朗普終將成為美國前總統。回顧特朗普4年任期，從上任之初獲得高規格接待的北京之旅，到中美貿易戰的開打，特朗普與中國有着「不解之緣」，他也成為中國社會辨識度最高的美國總統。

對於特朗普中國人有着複雜的情感，一方面，他對中國的極限施壓，給中國帶來了無盡的麻煩；另一方面，很多人認為他對於中國的崛起和民族復興有着莫大的助益。某種意義上，中國真的可能需要感謝特朗普的「瘋狂」和對中國的極限施壓。正是有了特朗普這樣「狼一般的敵人」，才讓中國社會從盲目樂觀的自大情緒中清醒和冷靜下來，重新看到了中國與美國的巨大差距，重新明白「落後就要捱打」這個真理，重新明白國際政治殘酷現實……

當然，也為世界重新認識中國提供了巨大契機。正式成為美國全力打壓的對手，讓中國的大國地位得到鞏固。以貿易戰為顯性形式的，世界第一大國和世界第二大國之間的「世紀博弈」，讓很多人意識到，今天的中美，誰都沒有把握能夠毫不費力的幹掉（戰勝）彼此。能夠與世界第一大國美國對等的坐到談判桌子上，而且能夠從容討價還價，這本身就是中國國力崛起的見證。而特朗普瘋狂的「退群」舉動，也為中國在國際上扮演更為重要的角色提供了機會。

第一、吹散了中國朝野瀰漫的盲目自大情緒，讓中國朝野開始重新審視自己的崛起。

特朗普挑起中美貿易戰，打掉了中國社會曾經一度瀰漫的普遍性的盲目自大情緒，讓中國重新找到自己的位置。中國社會此前一段時間瀰漫的盲目自大情緒，這一變化發生的基礎，最早肇始於19大前後，中國官方開始有意識地宣言過去的成績。伴隨着中國官方的大肆宣傳，中國社會也開始瀰漫一種盲目樂觀的情緒，恍惚間中國又回到了天朝上國的時候。很多人開始沉醉40年的「經濟奇跡」，藐視西方的低速發展，中國在某一領域取得一點成就後，網上便湧起「秒殺美國」、「西方嚇尿了」的豪言壯語。甚至各界不少精英都認為：美國在衰落，日本在衰落，歐洲在衰落……彷彿唯有中國風景這邊獨好。

這一情緒一直瀰漫到特朗普開打中美貿易戰。當時中國媒體的風向是，特朗普這是在以雞蛋碰石頭，美國「搬起石頭砸自己的腳」成為很多媒體的標題。尤其是民粹傾向濃烈的《環球時報》更是衝鋒陷陣在前，發表了的「對貿易戰奉陪到底」，「即使中美貿易歸零，中國也不會後退」等言論，聲稱中國這些年受夠了美國的「氣」，中國要以其人之道還治其人之身，還要用打抗美援朝的意志打對美貿易戰。似乎中國已經強大到無可復加的地步。

甚至在中國社會，當美國公布的制裁產品名單多是高科技產品，中國給出的名單全是美國農產品的時候，很多國人為此開始沾沾自喜，認為是中國強大、美國沒落的表現。這種情緒廣泛蔓延。然而，盲目樂觀和無端自負，很容易讓決策者對自身實力和潛在危機產生誤判；朝野的集體亢奮，也極容易讓決策走向激進和不切實際，從而導致政策失誤，產生嚴重的後果。從這個角度來講，美國對中國的極限施壓，長遠來看對中國的崛起有積極意義。

改革開放40年來，中國確實取得了了不起的成績，經濟實力和綜合國力都有長足提升，在很多領域也走到了世界前列，但距離現代化強國還有很長的路要走，這也是現實。特朗普政府對中國的打壓和遏制，讓中國朝野開始重新審視中國的崛起，最重要的依然是做好自己的事情。過去4年的風雨是一場重要的洗禮，對中國人的心態形成里程碑式的重塑。從中美貿易戰最初的朝野一片喊打喊殺的喧囂，到現在「任憑風浪起，穩坐釣魚台」淡然和自信，可能是中國朝野獲得的最具深遠意義成果。

這一點也體現在外交上，即便可能不太願意承認，但中國的外交策略在中貿易戰之前確實有些激進。無視鄧小平「韜光養晦、決不當頭」的遺訓，無視中國與發達國家在許多領域的巨大差距，動輒就吹噓自己「厲害了」，「是最大贏家」，以世界「引領者」自居……中美貿易戰讓中國執政者重新找到了正確的路，尤其是外交策略上重新迴歸。既不能妄自尊大，也不能妄自菲薄，這是中美貿易戰之後中國朝野心理髮生的變化。

第二，重新開始認清自己與美國的巨大差距和自己的所處的位置，並據此作出策略性改變。

中美貿易戰，以及之後的科技，特別是美國對中興公司、華為公司的制裁，揭開了殘酷現實的遮羞布——讓中國人看到了中國距離發達如美國這樣的國家，仍然有巨大差距。即便中國已經是全球僅次於美國的第二大經濟體，且與美國的實力差距在不斷縮小。這一點在科技層面最為凸顯。美國對中興、華為的封殺，令中國社會認識到中美兩國在核心技術領域的巨大差距，原來中國所有的高科技產品，是如此嚴重的依賴美國的核心技術。

數據顯示，在全球科技實力排名，第一名是美國，第二名是英國，第三名是日本；再以後是法國、德國、芬蘭、以色列、瑞典、意大利、加拿大；第11到19名是荷蘭、丹麥、瑞士、澳洲、挪威、比利時、俄羅斯、新加坡、韓國。沒有中國。 在全球科技實力的5個級別裏，中國處於第4級。這是源自中國官方的說法。差距不是一星半點。

中國科技公司華為是遭受美國製裁的公司之一。

一塊小小的晶片，就卡住了一個中國科技的領軍企業華為的脖子，讓美國「予取予求」。這讓中國人更深刻地認識到：關鍵核心技術必須牢牢掌握在自己手裏。中共領導人習近平在多個場合作出上述表態。他在中美貿易戰開打之後的2018年5月的一次中國科學院、工程院大會上說：「實踐反覆吿訴我們，關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。」

以往，中國的科技產業長期存在「造不如買，買不如租」的思維。現在，在美國的倒逼之下，中國從上到下都認識到科技自主的重要性，中國的「十四五」規劃和2035遠景目標中業已明確提出把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。若干年後，或許中國會感謝特朗普對中國科技產業的連番重擊。

第三，再次讓中國人認識到「落後就要捱打」的國際政治的殘酷現實，並為世界感知中國的理念提供了巨大契機。

「落後就要捱打」一直是中國歷史書中濃墨重彩的一章，但過去至少40年的和平發展和經濟繁榮，讓很多人開始忘卻這一中國歷史書中所定義的顛撲不破的真理。但中美貿易戰的發生，以及當下新冠肺炎（COVID-19）疫情美國「甩鍋」中國的行為，某種意義上再次打醒了中國人，讓很多中國人重新喊出：「帝國主義亡我之心不死」。雖然這句出自毛澤東的話，有太多的革命時代的印記，但它全面揭示了國際政治的殘酷性，以及中國人的心理變化。顯然，西方世界並不樂見中國實現崛起和民族復興。

近兩年來美國幾乎在所有層面，都對中國採取更加強硬的政策，擺出決心與中國脱鈎的「新冷戰」姿態，全面打壓崛起的中國，其中固然有特朗普的個人因素，但更深層次的是美國政治精英的集體共識——「讓美國再偉大」不僅僅屬於特朗普一個人的理念，而是反映了美國整體的國家理念。這让中國人徹底明白，國家之間「沒有永恒的朋友，也沒有永恒的敵人，只有永恒的利益」；認識到一個國家的崛起，從來都不可能一帆風順，中間必然要經過很多次考驗。

對於美國製裁中國的「瘋狂計劃」，中國輿論場上充滿了調侃、戲謔和無厘頭的解構，表明美國的圖謀並未奏效，就如同特朗普政府5月20日發佈的向國會遞交的《美國對華戰略方針》，承認美國對中國進行的「和平演變」失敗一樣。美國對中國的極限施壓，激發了中國社會強烈的民族主義和愛國主義情緒，這讓中國人在對抗美國的打壓時更為團結。這可能是美國沒有想到的。這一點，對於有着14億人口的中國來說，非常重要。

另外，中美之間的鬥爭，某種意義上也讓中國的外交理念更好的得到了傳播，這可能也是特朗普和美國沒有想到的。特朗普說：「一個國家的存在是為了服務於本國公民」，「購買美國貨，僱用美國人」。中國卻說：「中國希望與世界共繁榮，歡迎其他國家搭中國發展的『快車』、『便車』」。特朗普瘋狂的「退群」舉動，也為中國在國際上扮演更為重要的角色提供了契機。金融大鱷索羅斯就說，特朗普的一系列做法，「將大大有助於中國被接受為國際社會的領導成員(leading member)，他起的作用甚至會超過中國人自己」。

第四，打破中國社會對於西方的迷信，助力中國社會建立強大制度認同和自信。

在中美貿易戰打的不可開交的時候，中國社會上，尤其是以自由派知識分子為代表的公知圈，流露出一股過於濃烈的悲觀主義傾向——敵人如此強大，貿易戰不能繼續打下去，要儘快和解的聲音不在少數。這種傾向在所謂「理性」掩蓋之下，開始由自由派學者圈和公知圈始蔓延至中國社會。不過，隨着中美貿易戰局勢的變化，特別是中國並未「束手就擒」，讓美國輕易吃到甜頭，中國社會上的「恐美崇美症」患者幾乎已經銷聲匿迹。

特別是新冠肺炎疫情的爆發，就像一面照妖鏡，讓世界看到了一個真實的中國，似乎也直接照破了很多人中國人對於西方大國的美好政治想象。在中美對抗的大背景下，美國以及西方世界在疫情問題上對中國的「甩鍋」行為，以及中國在疫情防控上的成功相對西方大國疫情的失控，讓中國社會基於歷史慣性對西方的迷信，也某種程度上被破除，讓很多中國人直觀感受到：西方的月亮並不比中國的圓。

自鴉片戰爭之始的近代中國，遭受落後捱打和欺凌的命運，於是，中國人「睜眼看世界」，學習日本、學習歐美以至學習蘇俄，這一歷史進程，使大多數中國人形成了這樣一種心理：技不如人，制度不如人，文化不如人。這讓很多人迷信西方，包括政治、經濟、文化等各個層面。即便中國在改革開放40年之後，已然崛起為世界第二大經濟體，對西方的迷信仍然根深蒂固於很多中國人的頭腦中，特別是奉所謂西方自由主義為圭臬的知識分子和一些精英人士。不過，這一局面在特朗普4年來對中國的打壓，以及中國經受住考驗之後，發生了改變，即便曾經活躍於中國輿論場上，深陷「迷信西方」泥潭，揪着中國各方面的問題口誅筆伐的公知們，也開始陷入失語境地。這可能也是回頭來看，特朗普給中國帶來的改變之一。