這份新規出爐　蒸發科網股「ATMXJ」萬億市值

每年11月的「雙11」狂歡節都是喜歡網購的消費者的一大盛事，阿里巴巴天貓「雙11」網上商品成交額由5年前的不足一千億元人民幣，躍升至今年已經錄得4,982億元人民幣，逼近五千億元大關。短短十一日的銷售額，已經相當於今年上半年全國網上銷售額的接近一成。不過隨著電商平台銷售佔整體社會銷售的比率日益攀升，消費者「手滑」買得高興的同時，亦更關注平台上的銷售行為是否公平合理。本月監管機構接連出手打擊互聯網平台防止壟斷，消息一出令到本港上市科網企業股價血流成河，科網股「ATMXJ」(即阿里巴巴、騰訊、美團、小米及京東) 五大龍頭單日市值共蒸發逾萬億元。

監管機構月發三文件

內地監管機構本月連番出手對科網企業提出監管文件：本月2日人民銀行及銀保監發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》；本月7日市場監管總局發布《關於加強網絡直播營銷活動監管的指導意見》；本月10日市監局再發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，《指南》中針對電商平台如天貓、京東及美團等的銷售服務會否存在市場壟斷行為提出監管。

京東認為「雙十一」是一種習慣性表達，除了電商領域，教育、航空等各行各業也會在相關促銷活動中使用，故其不應被私權壟斷。（知產北京）

周小川關注科網企業壟斷

其實監管機構密鑼緊鼓提監管文件的思維，可以從澳門博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇上，前人行行長周小川的演講中揭示出來。周小川在論壇上開宗明義提到互聯網科企掌控大數據造成壟斷問題，他指當前科技創新在催生巨大動能的同時，也給社會治理和全球治理帶來巨大挑戰，互聯網科技巨企掌控大量數據和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭。此外，防範網絡攻擊和保護個人數據隱私也成為全球關注重點。

美國司法部在10月20日正式起訴Google，對其提出反壟斷訴訟。（Reuters）

歐美提電商反壟斷調查

環看今年世界各國正日益關注互聯網運用大數據，所造成的不當市場優勢及壟斷問題。剛剛上個月美國國會眾議院司法委員會反壟斷小組委員會發佈了《數字市場競爭調查》報告，指蘋果、亞馬遜、Facebook和谷歌四大科技巨頭利用其主導地位消滅競爭、扼殺創新，存在壟斷行為，損害了消費者的利益。剛剛宣布當選美國總統的拜登，其中一項重要政綱亦正是要針對Amazon、Google、Facebook等加強反壟斷監管。

另一邊廂歐盟最高反壟斷執法機構的歐盟委員會於今個月亦公布了針對亞馬遜的指控記錄，稱集團使用從其平台上第三方賣家那裡收集的非公開數據，以不公平的方式與他們展開競爭，並會對集團展開新一輪反壟斷調查。

Amazon 品牌價值為 2207.91億美元，比去年上升17.5%，成為全球第一名科技品牌。（資料圖片）

可見受到今年疫情下加快了市民轉向「宅消費」的網上購物模式，電商平台生意蒸蒸日上，同時亦令世界各國監管機構更有迫切責任，要確保電商企業競爭的公平性及對消費者的保障。

反壟斷法應當與時並進

回看本周市場監管總局發布的《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，值得注意的是官方文件上是少見地用上「指南」一詞，而非「行為規範」及「規定」等，可以反映出監管機構明白網絡經濟的特殊性及獨特性，準備繼續和相關持份者繼續商討合情合理合法的監管方式，建構一個既支持電商企業健康發展；同時保護消費者權益以及杜絕壟斷行為的監管體系。其實內地的《反壟斷法》早於十一年前正式實施，今年1月份，市場監督管理總局已提出為《反壟斷法》進行首次大修，對於互聯網行業的壟斷亦包括在內，頗受輿論關注。長遠來說電商經濟的利益愈大，企業需要肩負的社會責任亦自然愈大。過去十多年面對網絡經濟急速轉型，電商平台推陳出新，保障消費權益的及維持企業良性競爭的監管法規實在應當與時並進。