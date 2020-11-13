【觀察】蓬佩奧稱台灣非中國一部分　蔡英文該笑還是該憂？

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）稍早前談論到美國對台政策時稱，「台灣不是中國的一部分」，甚至表示這是「自列根（Ronald Reagan）政府時就承認的對台政策」。外界關注美國的對台與對中政策是否將出現大變，台灣方面又會怎麼回應？

美國務卿蓬佩奧稱台灣從來不是中國的一部分，引發外界熱議。（Reuters）

台總統府立即表示，已注意到蓬佩奧的言論，發言人張惇涵指出，「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實，我們有2,300萬友善、熱愛自由民主的台灣人民，並且樂意貢獻國際社會」，張惇涵同時強調，台灣一貫主張兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，亦將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。回應仍是維持過去的論調，似乎不想刻意隨蓬佩奧起舞。

幾位美國著名的台海問題專家，也多認為蓬佩奧的說法「不值一顧」。台媒「聯合新聞網」的報道指出，戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）認為，外界可忽略蓬佩奧的談話；美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）亦稱，蓬氏的說法只會讓眾人更困惑。

事實上，檢視所謂的中美三公報，在1972年簽訂的「上海公報」中，內容提到「美方認知（acknowledges）海峽兩岸的中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，對這一立場不提出異議（not to challenge）」。

至於「中美建交公報」的內容，則是美國首次承認（recognizes）「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，美國認知到（acknowledges）中國（人）的立場（the Chinese position）就是「只有一個中國，而台灣是中國的一部分」。至於1982年的「八一七公報」，主要則是美國對台的軍售承諾。

亦即，檢視蓬佩奧此番言論，明顯與過去中美間為外界熟知的「默契」具有極大差異，但從蓬佩奧近期諸如「特朗普（Donald Trump）政府的對中強硬政策還未了結」、甚至預言「中國將會結束一黨專政」等說法，再回頭看看所謂的「台灣不是中國一部分」，似乎就不那麼令人意外。

特朗普仍試圖極力扭轉大選結果，台灣議題再度成為其手中的棋子。 (AP)

然而，蓬佩奧這次口出驚語，對台灣來說究竟是好是壞？往好的一方面想，這或許能讓部分民進黨與台獨人士、以及覺青高潮。但民進黨政府需理解，若隨蓬佩奧起舞，中國大陸會怎麼看、是否又反讓大陸對台灣施加更多壓力？加上美國大選結果雖看似底定，但特朗普仍在死命掙扎，CNN所說的瘋狂72天，蓬佩奧的言論會不會只是其中的把戲之一，民進黨須謹慎，而非喜形於色，否則對台灣可能會有更多負面影響。

日前發生在亞美尼亞與阿塞拜疆間、以亞美尼亞裔人為多數的納卡戰爭，或許就可給台灣做為借鏡。納卡共和國雖在近30年來得到亞美尼亞的保護，但這未削弱阿塞拜疆對其的主權聲索，以致多年來大小戰亂不斷。這次阿塞拜疆獲勝、重新將納卡地區納為己有，就是綜合了國際現實（西方多視其主權為阿塞拜疆、歷次戰爭都為內戰）、阿塞拜疆從未放棄主權、以及俄羅斯的「袖手旁觀」等因素，使納卡爭議暫時吿一段落。

回頭看看台灣，大陸自始至終從未放棄對台灣的主權，世界上絕大多數正常國家，也都將兩岸問題看作是「中國內戰的遺緒」，即便認同台灣是個「政治實體」，但終究不被承認是「正常的國家」；雖然有美國這個看似有力的「盟邦」，但過去台灣也經常被美國唬弄與出賣，因為對美國來說，「國家利益」永遠是第一，其他都只是配菜。

其實，納卡事件就是吿誡台灣，千萬不要玩火。一旦不幸發生戰爭，失去的生命與自由才最為慘痛。過去，大陸都是說「台灣是中國不可分割的一部分」，但在2020年的中緬聯合聲明中，則已變成「台灣是中華人民共和國的一部分」。當兩岸關係愈趨緊繃，台灣的空間也被壓縮地愈來愈小。

由於美國介入台海日深，台灣又一邊倒向美國，使得大陸也日益壓縮台灣的空間。（新華社）

蔡英文與整個民進黨政府必須了解，蓬佩奧今天的發言，是特朗普政府在最後這段日子拼命打台灣牌的又一動作，但這不過是將台灣陷入死胡同、只為把美國利益、或者說是「特朗普政府」利益做大的節奏。目前看來，蔡英文政府的回應尚未過火，但當事情開始發酵，會不會獨迷心竅、或被身旁眾人影響隨之起舞，則有待後續觀察。