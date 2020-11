【特朗普警醒中國】美國四年施壓　中共權威是否被削弱

美國大選即將塵埃落定,特朗普(Donald Trump)沒有延續4年前的奇跡。這一大選結果也讓特朗普成為20世紀90年代老布殊(George H. W. Bush)連任失利以來,第一位無法連任的美國總統。中國人對特朗普有着複雜的情感,輿論場上不少聲音希望特朗普能夠勝選,理由是他的「瘋狂」雖然給中國帶來了不少麻煩,但對於中國的崛起和民族復興有着莫大的助益。那麼,過去4年來特朗普給中國帶來了什麼,改變了什麼呢?

特朗普與習近平2019年6月29日在大阪會晤,禮儀性握手下的角力姿態彰顯,被視為中美關係的典型象徵。(Reuters)

眾所周知,特朗普2017年1月20日開始擔任美國總統以來,中美關係日趨緊張,美國不僅在貿易和科技領域打壓中國,特朗普甚至多次在公開演講中將新冠病毒(SARS-CoV-2)稱為中國病毒。

目前,即便大選投票數據已出,但是朗普不僅還沒有承認連任失敗,作為美國最高層級的外交官,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在11月10日還公開表示,美國對中國的強硬態度「還沒有結束」,並抨擊中共是「馬列主義的怪物」,其統治是「獨裁的、野蠻的、與人類自由對立的」。兩天之後的11月12日,蓬佩奧再次挑戰中美關係紅線,公開稱「台灣並非中國的一部分( Taiwan has not been a part of China)」。中美關係的對立,不僅衝擊中國兩國的經濟合作和政治往來,也在挑戰中國唯一執政黨中共的統治權威,只是效果卻似乎並未如特朗普預料的那般。

其實成為美國總統之前的選舉期間,特朗普用以表達自己政治立場的話題之一就是抨擊此前的美國對華政策。特朗普宣稱美國此前的對華貿易威脅美國利益,警吿將對中國採取懲罰性關税,並把它列為「匯率操縱國」。上任後經過和中國短暫的「友好蜜月」後,特朗普於2018年3月正式開始對華貿易戰。兩年多來,幾經波折的談判也無法避免雙方互徵高關税,中美關係嚴重惡化。

及至新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發,全球經濟遭遇黑天鵝。從2020年3月開始,美國迅速上升的新冠肺炎感染人數讓特朗普遭遇美國國內民意信任挑戰。特朗普對華態度甚已經不能用「強勢」形容。3月16日,特朗普在推特(Twitter)上稱2019新型冠狀病毒為「中國病毒」,引發極大爭議,但是這並未能阻止他在之後的時間內動輒在公開講話中使用該詞。美國媒體還曾曝光,3月19日的白宮新聞發佈會上,特朗普講稿中原本的「新冠病毒」(Corona Virus)被其手寫改為了「中國病毒」(Chinese Virus)。

如果說,上述事件可以成為特朗普個人的韌性和「口無遮攔」,那麼5月20日,白宮發佈的《美國對華戰略方針》報吿,則揭示了特朗普政府對華強硬的政治因素。上述報吿整體基調是抨擊中國,認為中國在經濟、價值觀和安全方面對美國形成挑戰。報吿字裏行間透露出白宮對中國未能按照其設想完成國內政治經濟轉型的失望與不滿,報吿說,美國決定改變對華策略,改用公開施壓的方法,遏制中國在經濟、軍事、政治等多領域的擴張。

特朗普任命的美國國務卿蓬佩奧更是毫不掩飾其對中共意識形態的「仇視」立場。7月23日,蓬佩奧在加州的尼克松總統圖書館(Richard Nixon Presidential Library and Museum)發表對華政策演講稱,「如果自由世界不改變共產主義中國,共產主義中國就會改變我們。」他呼籲世界各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」。蓬佩奧的發言直接劍指中共,被外界視作是開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。

8月24日,美國共和黨全國代表大會正式提名現任總統特朗普為2020年共和黨總統候選人,正在海外執行公務的蓬佩奧通過錄像發表講話,蓬佩奧在講話中最先提及中國,他說特朗普「揭露了中國共產黨的掠奪性侵略」;中國「掩蓋中國病毒,讓其在美國和世界傳播死亡破壞經濟」,而總統已經讓中國負責,「正義不伸張他將奮鬥不止」。

如今,美國大選幾成定局,任期還有兩個月的特朗普以及其團隊如何「奮鬥不止」?北京或許應該讓自己持有足夠的定力,來迎接特朗普在後繼兩個月可能的出人意料之舉。但是回顧特朗普政府四年,對中國的圍堵以及中共的打壓,除了讓中美關係走向空前冷淡並降低兩國經貿往來,從政治上講,卻並未能真正動搖中共的執政權威。

從社會滿意度上,哈佛大學甘迺迪政府學院阿什民主治理與創新中心(Ash Center for Democratic Governance and Innovation)2020年7月發佈的《理解中國共產黨韌性:中國民意長期調查》顯示,2003年以來,中國民眾對政府的滿意度幾乎全面提升,尤其是內陸及貧困地區的民眾的滿意度提升較大。7月22日,全球知名公關諮詢公司愛德曼(Edelman Public Relations Worldwide)公布的報吿顯示,中國民眾對本國政府的信任度高達95%,連續三年居於首位。美國政府信任度雖然提升至48%,但仍大幅低於65%的平均水平,依然處於「不信任」級別。

從權力格局上,作為中共最高領導人,習近平上台後,「中共中央總書記」則被賦予越來越多的角色。習近平在上台後新成立或者升級了不少正如國安委這樣的議事協調機構,能夠直接地在特定領域體現總書記的意志;在整頓軍隊風紀和軍改的過程中,他在建立個人威信的同時,還重申了軍委主席負責制;當然,更重要的是作為中共中央總書記和新一代領導核心,他重新樹立了總書記這一角色在黨務系統內的地位,總書記不僅要接受中央政治局成員的匯報,黨和國家機器的主要黨務負責人也要每年向其述職……

今年10月12日官方公布的中共黨內法規《中共中央委員會工作條例》,規定「中共中央總書記」將擁有中央政治局會議、中央政治局常委會會議、中央書記處辦公會議和黨中央決策議事協調機構會議四大最高級別會議議題的唯一確定權。這意味着,除非經過中共中央總書記的批准,在近400人的中央委員會全體會議休會期間,掌握實權的最高級別會議如果要通過某項提議,就必須首先獲得中共中央總書記的確定,以便該提議能夠進入這些會議的討論日程中。這被普遍視為中共總書記的一次「集權」。

習近平已經被普遍認為是毛鄧之後最有權威且緊密聯繫民眾的中共領導人。(Getty)

顯然,正如有的分析所稱,在當今的訊息化時代,通過製造意識形態對立來構建對立陣營的做法已經很難取得冷戰時期的效果。

一方面,美國長期倡導的自由、民主、平等、人權等理念,在自身政治極化、種族歧視、對外霸權等事實面前已經失去了曾經的光環。尤其是在目前近乎失控的新冠疫情面前,一些美國精英也開始反思其社會和政治體制中的問題。

另一方面,在全球化已經無法逆轉的前提下,繼續採取冷戰期間藉助信息壟斷來製造意識形態對抗的做法已經失去意義。無論美國一些政客如何在意識形態上攻擊中國或者說中共,都不可能消除中共帶領十三億中國民眾擺脱貧困併成功抗疫的事實,更遑論他們要在國際社會製造出一個你死我活的意識形態對抗。