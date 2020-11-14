科網股遇冷風　解讀監管政策接連出爐背後邏輯

本月內地監管機構連番出手，推出對科網企業的監管，包括《關於加強網絡直播營銷活動監管的指導意見》，及《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，觸發科網股股價血流成河。科網股「ATMXJ」(即阿里巴巴、騰訊、美團、小米及京東) 五大龍頭本周單日市值共蒸發逾萬億元，雖然本周後期跌幅收窄，不過全周埋單計數，阿里巴巴及美團最傷，一周累挫6%-9%。

科網企業的監管文件接踵而至，背後的政策邏輯需要認真解讀，將新規與近年內地整頓資本市場的手法相比，不難察覺當中的監管思路是一脈相承的。

網上零售佔整體零售額四分之一

要理解監管文件的思維，不能不先了解內地現今的宏觀經貿方針，今年內地政府高層多次強調經濟「國內大循環」，應對外圍多變的格局。加強內循環的本質是減輕中國經濟對外貿的依存度，中國經濟增長動力已逐步從過去依賴出口，轉向以國內有效投資和消費為主，而現在消費模式亦正逐步由線下延伸至線上。

引述商務部數據可以反映線上銷售對實體零售銷售的重要性，今年首三季網絡零售額超過8萬億元人民幣(下同)，按年增長9.7%，實物商品網上零售額達6.6萬億元，按年增長15.3%，佔社會消費品零售總額的比重24.3%，較上年同期提高4.8個百分點。由此可見，電商平台生意對內地實體銷售的重要性愈來愈大。

微博網民提起雙11除了是網購大日子，本身是屬於「單身狗」的光棍節。（微博圖片）

行業高速發展埋下亂象環生

電商平台淘寶自十多年前興起，快速發展成今日中國最大的線上市集，今年天貓「雙11」的網上商品成交額已經逼近五千億元大關。短短十一日的銷售額已經相當於今年上半年全國網上銷售額的接近一成。可見電商平台生意額對實體經濟的影響日益重要。不過電商平台銷售過去十多年高速發展的背後，卻埋下了「假貨」、「虛假宣傳」、「違規銷售」等問題多年，引發對消費者、對貨品廠商、以及對市場競爭者的利益損害。以下列出一些最為人垢病的問題。

價格差異損害消費者利益

首先，對消費者而言，網上購物常遇到不公平的價格待遇，同一件貨品，甲君買的價錢，有時居然會比乙君的價錢貴，原因是電商平台利用大數據，根據不同顧客的信息和消費習慣，作出區別對待，提供不同的售價折扣，這樣的價格數據化設定當然是推高了電商的利潤，不過卻損害了消費者購物的權益。

直播營銷產生虛假宣傳

社交電商及直播營銷「帶貨」的興起，亦產生虛假宣傳及銷售違法商品的壞處。社交電商指利用人際關系網絡，在互聯網社交平台上推銷。不過，網絡直播主售賣的商品是否安全、合法呢，例如食品是否經過衛生包裝、製造食品的廠房是否持牌的廠房，或是只是街角小檔等涉及一連串的牌照、法規及食品安全問題。

天貓雙11比往年多了3天。（網上圖片）

壟斷損害廠商及行業競爭

第二，電商平台憑藉市場領導地位的優勢，對貨品廠商施壓，要求「二選一」，假如選擇了將貨品在甲平台上架，就不能再供貨給乙平台，情況就如早年香港兩大超市的競爭一樣，變相抬高了日用品的價格。

第三，對於市場其他競爭者的公平性損害。早年騰訊旗下的微信、QQ曾經對字節跳動旗下抖音和西瓜視頻的鏈接進行屏蔽，變相阻礙了市場其他對手的業務發展。

鑑於上述的不良銷售方式不但無助服務實際經濟，反而嚴重損害消費者及廠商的利益，干預行業良性競爭。因此本周出爐的科網企業監管文件，正正要針對互聯網市場的問題作出更嚴格的監管，讓電商平台告別以往的種種亂象。

A股股災後監管下重手 思路相同

監管平台經濟的邏輯在於監管機構察覺了行業積累結構問題，若不推法規監管是難以改善現況的，這跟數年來監管機構出手整頓資本市場的思路是一脈相承的，都是由於行業急速發展的階段，監管法規未能跟上，結果問題積累，令到該產業不能有效為實體經濟服務。回看內地資本市場於2015年發生的A股股災，當年上證指數由2015年5月的高位5178點，在三個月內急跌至失守3000點大關。危機觸發的原因，就是兩融資金規模一度超過 2萬億元人民幣，場外配資過高，散戶入市資金槓桿過高，而當時金融監管部門對槓桿資金的監管嚴重不足。

當年A股急跌不單令上億小股民血汗錢付諸流水，即使機構投資者亦損失慘重，更甚是拖累中國實體經濟，因為成千間創新企業正排隊IPO上市拓展業務。一旦A股市場變成一池死水，也就失去了為企業融資的平台、失去了服務實體經濟的能力。

經歷當年的慘痛教訓，監管機構近年不停推出新規修正金融行業問題，如封殺全國多個場外融資平台、改革IPO註冊制等，務求令資本市場重返正途。即使到了現在內地資本市場已經逐步恢復正常，即使今年上證指數上升至3400點樓上創兩年半新高，滬深成交額創5年新高，市場稱為「健康牛」，監管機構仍舊對場外融資問題未有鬆懈，今年7月中證監出手嚴查場外配資公布258個非法平台，將誘導散戶參與場外配資的行為一網打盡。由此可見監管當局接連出手，是為了將產業帶向更健康平衡的發展，對資本市場如是，對科網平台經濟亦如是。