【觀察】中共高層密集離京　習近平誇張謇是在提醒馬雲嗎？

2020年10月末中共十九屆五中全會後，中共政治局常委等高層領導人開始了一波密集離京考察調研的小周期。其中，國家主席習近平考察了江蘇，國務院總理李克強考察了河南，政協主席汪洋考察了河北，國務院副總理韓正考察了江西。另外還有國務院副總理孫春蘭調研新疆、中央政法委書記郭聲琨調研寧夏等。

13日，習近平在揚州考察調研。（新華社）

國家主席習近平是在11月12日上午於上海市出席「浦東開發開放30周年慶祝大會」的當天，便開始了對江蘇省的考察調研。習近平行程中一個引人注目之處是對近代清末民初主張「實業救國」的商人張謇的事迹發表了大篇幅講話。

通過媒體披露的習近平講話可知，他對張謇推崇備至。由於習近平作為最高領導在公開場合的言行往往帶有針對時勢的指向意義，他的此次講話不免引人猜測是否與稍早前中國大型民企阿里巴巴創始人馬雲所陷入的一場金融監管大爭論有關。

據習近平所稱，「這次專門來南通博物苑，了解張謇興辦實業、教育和社會公益事業的情況。」「（張謇）積極引進先進技術和經營理念，提倡實幹興邦，起而行之，興辦了一系列實業、教育、醫療、社會公益事業，幫助群眾，造福鄉梓，是我國民族企業家的楷模。」

習近平繼而發出號召，「民營企業家富起來以後，要見賢思齊，增強家國情懷、擔當社會責任，發揮先富幫後富的作用，積極參與和興辦社會公益事業。」

張謇早年遵從中國古代知識分子求學做官的傳統路徑，曾經考取狀元，後來主張「實業救國」，並身體力行棄政從商，投身棉紡織業，被譽為「中國近代第一實業家」。此外，他還熱心公益事業，創辦370多所學校，為中國近代教育事業發展作出了巨大貢獻。

張謇「實業救國」的主張，即使在百年後的今天，仍被證明是顛撲不破的至理，並與習近平一許多公開表態有所輝映。

中國近代實業家張謇，主張「實業救國」。 （網絡圖片）

習近平的相關說法包括：「我們這麼一個大國要強大，要靠實體經濟，不能泡沫化。」「實體經濟是大國的根基，經濟不能脱實向虛。」「實體經濟是一國經濟的立身之本、財富之源。」「國家要提高競爭力，要靠實體經濟。」

另外，習近平也曾談及實體經濟與金融的關係稱，「金融要為實體經濟服務」，「為實體經濟服務是金融的天職和宗旨」。

作為中國最高領導人，習近平的這些說法不能僅僅視為其個人見解，更是代表了中共領導集體治國理政的決策共識，也是中國宏觀調控經濟運轉的驅動邏輯。

在習近平此次江蘇行之前，中國經濟金融界正在發生一起可能將載入史冊的轟動事件，先是馬雲批評中國金融監管，隨後臨近上市的螞蟻集團被叫停，中國先後發佈規範互聯網小貸、防範平台經濟壟斷的新規。事件顯現了中國規制互聯網經濟金融化和壟斷化的政策動向。

民營企業家馬雲多次成為中國「首富」。（新華社）

馬雲作為一名民營企業家，其個人事業卻因之接連遭受重創，相關企業如何發展正面臨巨大的不確定性。

在這一背景下，習近平特地選址江蘇南通博物苑，讚揚主張「實業救國」的張謇，不排除正有為馬雲等民營企業家指明道路之意。而習近平所說的「民營企業家富起來以後，要見賢思齊，增強家國情懷、擔當社會責任，發揮先富幫後富的作用，積極參與和興辦社會公益事業」，則值得馬雲仔細領會。