多地進口檢測陽性　武漢的新冠病毒源自境外嗎？

2020年11月15日，陝西省西安市疾控中心在閻良區一份進口冷凍豬肉外包裝上新冠病毒核酸檢測為陽性。此次新冠肺炎疫情傳播再次強化了2019年末武漢市所發生疫情溯源的一種可能性——病毒可能源自境外。

據統計，僅11月13日、14日、15日三天，已累計共有包括西安、蘭州等在內的8地通報，在冷鏈環境中檢測出新冠病毒核酸陽性。而自2020年6月以來，已有北京、遼寧、安徽、福建、江西、山東、廣東、陝西、江蘇等10餘省份在進口冷鏈食品或包裝物上檢測出核酸陽性。

官方已經意識到問題嚴重性。在11月3日，國務院副總理孫春蘭在國務院聯防聯控機制電視電話會議上強調稱，「要把防輸入作為重中之重，堅持人、物同防，嚴格落實遠端防控、入境人員閉環管理等措施，加強進口冷鏈食品核酸檢測和預防性消毒，降低疫情傳播風險。」

11月8日，中國發布了《關於印發進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案的通知》以從制度層面加強監管。

隨着中國境外新冠肺炎疫情持續惡化，以及冬季低温氣候環境的到來，中國將面臨越來越嚴重的新冠病毒輸入風險。

據中國疾控中心流行病學專家吳尊友介紹，新冠病毒喜歡冷的環境，温度越低，病毒存活時間越長。冷鏈環境為病毒提供了比較好的生存環境，所以冷鏈為病毒提供了遠距離傳送的載體。

值得一提的是，外界普遍認為新冠肺炎疫情始發於湖北省武漢市的華南海鮮市場，但目前看來，當時疫情在中國的突然出現與當前在中國多地被及時檢測發現的病毒輸入情況比較相似，因此不排除中國新冠肺炎疫情的發生也是源自境外。

2020年6月北京新發地農產品批發市場，以及之後7月份遼寧省大連市、10月份山東省青島市的疫情由海外輸入海產品引發後，吳尊友在接受媒體採訪時就曾表示，「由於北京新發地、大連和青島這幾起疫情都是由海產品引起，那麼使我們想到了最早在武漢發生的那些疫情也是在華南海鮮市場，是不是也是由於進口海產品引起，這個也給我們一個提示，使我們有一個新的思路、新的技術方向。」

作為華中地區最大的水產批發市場，華南海鮮市場有大量通過冷鏈運輸的進口產品。武漢大學醫學部基礎醫學院病毒研究所教授楊佔秋在接受媒體採訪時表示，如果華南海鮮市場曾有進口海產品交易，那麼新冠病毒通過冷鏈運輸的產品傳入是存在可能性的。

據悉，華南海鮮市場曾有多家賣進口生鮮的商鋪，出售包括帝王蟹、北極貝等海產品以及來自巴西、德國的需要冷鏈運送的肉類產品。