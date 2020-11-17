台國安團隊待美國新政府底定後再改組　文人領軍可能性高

根據台灣國安高層相關消息指出，目前美國政權移交不穩定，台灣方面為了因應台美新變局和關係新挑戰，目前的國安、國防團隊，先以靜制動，暫時不會更動重要首長。包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光以及國安局長邱國正，短期內異動的可能性低。 有相關消息管道指出，蔡英文可能將眼光放在國防部所屬國防安全研究院智庫的要員上，才剛剛上任不久的執行長林成蔚，極有可能更上一層樓，擔任國防部要職，也開啟蔡英文任期內第一次文人領軍的可能性。

外傳現任國安院執行長林成蔚（左）將轉進國防部，成為蔡英文總統任內文人領軍的指標人物。（中央社）

消息指出，林成蔚近期動作相當大，與美國官員、美國軍火商以及AIT軍情、軍事要員來往頻繁，與前任執行長林正義保守低調的身段不同，林成蔚可能進入國防部的傳言甚囂塵上。同樣消息來源指出，林成蔚為民進黨新潮流系大老邱義仁所力鑑，而林成蔚個性沉穩內鏈、不喜歡在媒體前曝光，保守持重的個性，以及多國語言的流利使用，都頗得蔡英文賞識，故極有可能擔負文人領軍的重任，在下一波內閣改組的時候，擔任蔡英文總統任期內的第一位文人國防部軍政副部長。但是關於相關消息，國防安全研究院方面相當低調，且保證絕無此事。

林成蔚（圖中最左者）因為低調的個性和優異的語文能力，頗得蔡英文信任，加上新系大老邱義仁力保，未來轉戰國防、外交領域，前途光明。（Facebook @ 蔡英文）

而有關國防部長一職的爭奪，近期台灣軍情界也有許多風聲傳出。目前可以確定的是，現任部長嚴德發在下一波內閣改組中下台的機率很大，其未來去路將是赴國防安全研究院擔任董事長，接替陸軍老將霍守業。而霍守業在擔任國安院董事長之前，即已經對外放話，他將不久任，僅是看守性質。目前爭奪國防部長大位者，包括現任參謀總長黃曙光、前參謀總長李喜明和國安局長邱國正等人，而綠營方面也頻頻放出國安會秘書長顧立雄將是國防部長黑馬人選的聲音。由於爭奪者眾多，可見得國防部長一職之熱門。

國防部長一職爭奪者眾，軍內黑函鬥爭消息不斷。目前幾乎已經確定嚴德發將不再續任部長，將轉職至國安院當董事長。（台灣國防部提供）

由於嚴德發在部長任內，發生數起重大的軍事意外事件，損傷人員器材慘重，且還發生海軍盤石艦群聚感染新冠肺炎事件，依照以往國防部長負責下台的慣例，嚴德發早就應該下台數次負責，只是因為新冠肺炎疫情的關係，內閣團隊以穩定為前提，故嚴德發得以續任。但是近期軍界傳出嚴德發的「嚴家軍」分封賞位的消息，事實上就是嚴德發已經知道其將卸任，在卸任之前安置子弟兵的動作，有其道理。

如果蔡英文堅持國防部長應該還是由職業軍官擔任，則以軍種輪調的倫理位階檢視，蔡英文已經任用空軍的馮世寬與陸軍的嚴德發分別擔任部長，則下一任部長理應輪到海軍出身者擔任，故參謀總長黃曙光以及前參謀總長李喜明的呼聲很高。尤其黃曙光目前身為海軍出身參謀總長，一手掌握台灣自制IDS潛艇的進度，擔任國防部長的首要目標，就是在2024年完成IDS潛艇原型艇的下水。

參謀總長黃曙光（圖中第二排最右）爭取國防部長一職的動作不小，企圖心頗強。（陳宗逸／多維新聞）

而前參謀總長李喜明，雖然已經退休，但是依然活躍，曾在去年12月接受美國共和黨智庫2049研究所邀請，赴美參與兵推及機密座談，相當高調也倍受台灣國防部方面的禮遇。美國方面傳出，李喜明將篤定接任國防部長。但是如今特朗普政府即將結束，李喜明是否還具備其號稱的美國方面支持，有待觀察。

至於顧立雄是否以文人身份接任國防部長，外界傳言紛紛擾擾。台灣國安會高層私下透露，蔡英文用人的思維，只要是她信任的人才，就會先暫時存放國安會「養望」，未來予以重用的可能性頗高。顧立雄目前在蔡英文團隊中的位接，除了國防部長適用外，也是熱門的閣揆繼任人選。由於顧立雄與現任閣揆蘇貞昌交好，也是黨內新系的中生代精英，又具備財經法律專業背景，無論當閣揆進行經濟改造，或者擔任國防部長進行國防改革，都頗為適任，目前唯一關鍵是蔡英文的意志。

前參謀總長李喜明（圖中右二者）雖然已經卸任退休，但是頗得台灣國防部禮遇，去年12月還赴美參加共和黨智庫2049研究所的兵推，且發表過專業英文論文，外傳特朗普政府對李喜明相當支持。（陳宗逸／多維新聞）

至於下一波內閣改組的日程，目前台灣軍情界推估大約會落在台灣農曆年後，最主要的是等美國拜登新政府上任之後，西太平洋方面相關官員、軍事佈局的政策明朗後，台灣方面才會因應美國新政局來重新組建國安團隊，尤其重點是軍事與外交團隊，必須要與美國新政府有良好溝通關係才行。以往投資在特朗普政府上的能量必須順利轉移至拜登新政府上，這需要重組的國安團隊精密設計工作，故改組時程將待美國新政府穩定後，才行內閣調整。至於蘇貞昌是否續任閣揆，依照目前台灣政局、以及新冠肺炎病毒在冬天是否重新歸來的可能性來看，可能性不低。